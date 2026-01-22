ÇÑ´þ¥³¥¹¥È¥¼¥í¢¨1¤ÇCSR¿ä¿Ê¡ª¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤ÈÃÏ°è»Ù±ç¤òÎ¾Î© ¤Ä¤Ê¤°¥Í¥Ã¥È¡¢´ë¶È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¸þ¤±ËÉºÒÈ÷Ãß¿©ÉÊ´óÉÕ¥¹¥ー¥à³«»Ï
¡¡¥¢¥ë¥Æ¥ê¥¢¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¤Ä¤Ê¤°¥Í¥Ã¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²é±À ·É¾»¡¢°Ê²¼¡§¤Ä¤Ê¤°¥Í¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍýÁÈ¹ç¡¦´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëËÉºÒÈ÷Ãß¿©ÉÊ¤Î´óÉÕ¤ÈÊä½¼¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿©ÉÊ¥í¥¹¡¦ÇÑ´þ¥³¥¹¥Èºï¸º¢¨1¤ÈÃÏ°è»Ù±ç¤òÎ¾Î©¤·¡¢CSR¡¦SDGs³èÆ°¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤ÈËÉºÒÎÏ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤È¥µー¥Ó¥¹¤Î³µÍ×
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏÇ¯´ÖÌó464Ëü¥È¥ó¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¢¨2¡¢¹ÔÀ¯¤ä´ë¶È¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤ëËÉºÒÈ÷Ãß¿©ÉÊ¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ë¤è¤ëÇÑ´þ¤ÏËÄÂç¤Ê¥³¥¹¥ÈÉéÃ´¤È´Ä¶Éé²Ù¤òÈ¼¤¤¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢À¸³èº¤µç¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ê¤É¡¢¿©ÉÊ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÏÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Ä¤Ê¤°¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢´ë¶È¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍýÁÈ¹ç¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëËÉºÒÈ÷Ãß¿©ÉÊ¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¡´óÉÕÀèÁªÄê¡§¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÈó¾ï¿©¿ä¿Êµ¡¹½¤òÄÌ¤¸¡¢¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯¡¦¤³¤É¤â¿©Æ²¡¦¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤Ê¤É¤Ø´óÉÕ
¡¦¡¡ÈÂ½Ð¡¦ÈÂÆþÂÐ±þ¡§´óÉÕÉÊ¤Î²ó¼ý¤È¿·¤·¤¤È÷ÃßÉÊ¤ÎÊä½¼¤òÆ±Æü¤Ë¼Â»Ü
¡¦¡¡Êó¹ð½ñÄó¶¡¡§´óÉÕ¡¦³èÍÑ¼ÂÀÓ¤ò¾ÜºÙ¤ËÊó¹ð¡ÊCSR¡¦SDGs³èÆ°¤Î¾ÚÀ×¤È¤·¤Æ³èÍÑ²ÄÇ½¡Ë
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤Ä¤Ê¤°¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï½¾Íè¡¢ËÉºÒÈ÷ÃßÉÊ¤ÎÈÎÇä¤äÊä½¼¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¥¹¥ー¥à¤ÈÊ»¤»¤Æ½Û´Ä·¿¤ÎËÉºÒÂÐºö¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
ËÉºÒÈ÷Ãß¿©ÉÊ´óÉÕ¥¹¥ー¥à¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¡¡¤Ä¤Ê¤°¥Í¥Ã¥È¤¬´ë¶È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅù¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÆüËÜÈó¾ï¿©¿ä¿Êµ¡¹½¤È¤ÎÁë¸ýÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÂ½Ð¤ÈÈÂÆþ¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Æ±Æü¤Ë´óÉÕ¤ª¤è¤ÓÊä½¼¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡Ê´óÉÕ¤Î¤ß¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â²ÄÇ½¡Ë¡£
¢¨1 ´óÉÕ¤Ë¤è¤êÇÑ´þ¥³¥¹¥È¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾ùÅÏ»þ¤Ë¤Ï°ÑÂ÷Èñ¡Ê¼ê¿ôÎÁ¡¦ÇÛÁ÷Èñ¤Ê¤É¡Ë¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹
¢¨2 ²æ¤¬¹ñ¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹¤ÎÈ¯À¸ÎÌ¤Î¿ä·×ÃÍ¡ÊÎáÏÂ£µÇ¯ÅÙ¡Ë¤Î¸øÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê´Ä¶¾Ê¡§https://www.env.go.jp/press/press_00002.html¡Ë
