Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç½Õ¤òËþµÊ¡¡ÅÔ¿´¤Ç³Ú¤·¤àºùÊÂÌÚ¤È²Ö¡ß¥¢ー¥È¡ÖMIDTOWN BLOSSOM 2026¡×³«ºÅ
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡Ê¹Á¶èÀÖºä / »ö¶È¼ÔÂåÉ½¡¡»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢½Õ¤ÎÅþÍè¤ò½Ë¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMIDTOWN BLOSSOM 2026¡Ê¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ìó100ËÜ¤Îºù¤¬ºé¤¸Ø¤ë¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¬ー¥Ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢½Õ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÁð²Ö¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¡ÖROKU ¡ÒÏ»¡Ó MIDTOWN BLOSSOM LOUNGE¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¡£¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥óÅìµþ¤¬¹Í°Æ¤¹¤ë¥Õー¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æºù¿§¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÖBLOSSOM AVENUE.¡×¤¬º£Ç¯½éÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥ì¥¹¥Ç¥¶¥¤¥Êー/Èþ½Ñºî²È¤Î¾®ÀôÃÒµ®¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬½Ð¸½¤·¡¢½Õ¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³¹¤ò½ä¤ëÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
ºù¤ÎÊÂÌÚÆ»±è¤¤¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤òÈ÷¤¨¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆËèÇ¯¹¥É¾¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºù¤¬ºé¤¸Ø¤ëµ¨Àá¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢´ÛÆâ¤Ç¤Ï¡ÖFlower Art Award 2026¡×±þÊçºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡£²Ö¤È¥¢ー¥È¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤¬¤Õ¤Ã¤È´Ë¤à¤è¤¦¤Ê½Õ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãMIDTOWN BLOSSOM 2026 ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ä
¡Úºù¤È¤È¤â¤ËËþµÊ¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Î¾å¼Á¤Ê½ÕÂÎ¸³¡Û
¡¦ROKU ¡ÒÏ»¡Ó MIDTOWN BLOSSOM LOUNGE
¡¦BLOSSOM AVENUE.
¡¦Ìë¤ò¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¢ºù¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×
¡¦½ÕÉ÷´¶¤¸¤ë¡¢¥ªー¥×¥ó¥Æ¥é¥¹¤Î¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó
¡Ú½Õ¤Î¥¢ー¥È¤á¤°¤ê¤Ë¡ª²°³°ºîÉÊ¡¦´ÛÆâÅ¸¼¨¡ÊÆ±»þ³«ºÅ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ë¡Û
¡¦Ï»ËÜÌÚÌ¤Íè²ñµÄ¥¢¥¤¥Ç¥¢¼Â¸½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È#22 feat. TOMO KOIZUMI
¡¦Flower Art Award 2026
ºù¤È¤È¤â¤ËËþµÊ¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Î¾å¼Á¤Ê½ÕÂÎ¸³
¡üROKU ¡ÒÏ»¡Ó MIDTOWN BLOSSOM LOUNGE
¾å¼Á¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê²°³°¥é¥¦¥ó¥¸¡ÖROKU ¡ÒÏ»¡Ó MIDTOWN BLOSSOM LOUNGE¡Ê¥í¥¯ ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó ¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à ¥é¥¦¥ó¥¸¡Ë¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£½Õ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÁð²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥óÅìµþ¤¬¹Í°Æ¤¹¤ë¥µ¥ó¥È¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¡ÖROKU ¡ÒÏ»¡Ó¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥Õー¥É¤Ê¤É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ìë¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿ºù¤ä¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÁð²Ö¤Ë¿´¤òÌö¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê½Õ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û12¡§00～20¡§00¡ÊL.O. 19¡§30¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¶âÍË¡¢ÅÚÍË¡¢ºùËþ³«»þ¤Ï¡¢21¡§00¤Þ¤Ç¡ÊL.O. 20¡§30¡Ë
¡Ú¾ì½ê¡Û¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¬ー¥Ç¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡21_21 DESIGN SIGHTÁ°
¡ÚÀÊ¿ô¡Û100ÀÊÄøÅÙ
¡Ú¼çºÅ¡ÛÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó
¡Ú±¿±Ä¡Û¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥óÅìµþ
¡Ú¶¨»¿¡Û¥µ¥ó¥È¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó
ROKU¡ÒÏ»¡Ó
¡üBLOSSOM AVENUE.¡¡¡ÚNEW¡Û
¥¬ー¥Ç¥óÆþ¤ê¸ý¤ËÍ·¤Ó¿´¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÖBLOSSOM AVENUE.¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à ¥¢¥ô¥§¥Ë¥åー¡Ë¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£¡Ö³¹¡×¤ä¡Ö¸òº¹ÅÀ¡×¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÁÛµ¯¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬¼«Á³¤È³¹¤ò¹Ô¤¸ò¤¦¿Í¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢Èþ¤·¤¤½Õ¤Î¼«Á³¤äºùÊÂÌÚ¤È½Ð²ñ¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤¬ËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ÖTOKYO MIDTOWN AWARD 2018¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Ú¤ÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ÊーÃçÌî¹Ì²ð¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～ 4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú¾ì½ê¡Û¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¬ー¥Ç¥ó Æþ¤ê¸ý
¡ÚÎÁ¶â¡ÛÌµÎÁ
¡Ú¼çºÅ¡ÛÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó
¡ÀTOKYO MIDTOWN AWARD ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¿
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤¬¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÈ¯·¡¤È»Ù±ç¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2008 Ç¯¤è¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¢ー¥È¤Î 2 ÉôÌç¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û¡¡https://www.tokyo-midtown.com/jp/award/
¡üºù¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×
Ìó100ËÜ¤Îºù¤¬ÊÂ¤ÖÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤ÎºùÊÂÌÚ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢³«²Ö¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æºù¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÌëºù¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÅÔ¿´¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ãë¤ÈÌë¤ÇÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ëºù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡¡17¡§00～23¡§00
¡Ú¾ì½ê¡Û¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¬ー¥Ç¥ó ¤µ¤¯¤éÄÌ¤ê±è¤¤¡¢¥¬ー¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹Á°
¡ÚÎÁ¶â¡ÛÌµÎÁ
¡Ú¼çºÅ¡ÛÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó
¡Àºù·Ñ¾µ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¿
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ë¤Ï¡¢µìËÉ±ÒÄ£¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤Àºù¤¬Ìó40ËÜ¤¢¤ê¡¢ËèÇ¯²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¤Î¼÷Ì¿¤ÏÌó60Ç¯¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÌÚ¤âº£¸å10～20Ç¯¤Û¤É¤Ç¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅÚÃÏ¤Îµ²±¤ò»Ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦³«È¯ÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢ºù¤ÎÌÚ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤ò2013Ç¯5·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£ºù¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¡¢°Ü¿¢¸å¤Î·òÁ´¤Ê°éÀ®¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ºù¤òÌ¤Íè¤Ø¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.tokyo-midtown.com/jp/facilities/green/sakura-gallery/#detail
¡ü¥ªー¥×¥ó¥Æ¥é¥¹¤Î¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ë¤Ï¸«À²¤é¤·¤ÎÎÉ¤¤¥ªー¥×¥ó¥Æ¥é¥¹¤Î¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤ÎÃæ¡¢ºùÊÂÌÚ¤òÎ×¤ß¤Ê¤¬¤é¤ªÎÁÍý¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ºù¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Î´ü´Ö¤â¡¢Ìë¤Ë¤ÏºùÊÂÌÚ¤¬¥Ô¥ó¥¯¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ìÆüÃæ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿§Á¯¤ä¤«¤Ê·Ê¿§¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
²ñ´üÃæ¤Ï¡¢´ÛÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ½Õ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õー¥É¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤âÄó¶¡¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î½Õ¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ªー¥×¥ó¥Æ¥é¥¹¤Î¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/terrace/
½Õ¤Î¥¢ー¥È¤á¤°¤ê¤Ë¡ª²°³°ºîÉÊ¡¦´ÛÆâÅ¸¼¨ ¡ÊÆ±»þ³«ºÅ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ë
¡üÏ»ËÜÌÚÌ¤Íè²ñµÄ¥¢¥¤¥Ç¥¢¼Â¸½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È#22 feat. TOMO KOIZUMI
WEB¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØÏ»ËÜÌÚÌ¤Íè²ñµÄ¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡¢¼ÂºÝ¤ËÏ»ËÜÌÚ¤Î³¹¤Ê¤«¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡Ç¡Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¼Â¸½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¡£2026Ç¯½Õ¤Ï¡¢¥É¥ì¥¹¥Ç¥¶¥¤¥Êー/Èþ½Ñºî²È¤Î¾®ÀôÃÒµ®¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥¢ー¥È¤Î¶³¦¤òÄ¶¤¨¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ë½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Ú¾ì½ê¡Û¸åÆüWEB¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¾ÜºÙ·ÇºÜÍ½Äê
¡Ú¼çºÅ¡ÛÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó
¡Ê»£±Æ¡§Packychong Song¡Ë
¾®ÀôÃÒµ®
1988Ç¯ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥É¥ì¥¹¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¿Èþ½Ñºî²È¡£15ºÐ¤è¤êÆÈ³Ø¤Ç¥É¥ì¥¹ºî¤ê¤ò»Ï¤á¡¢2011Ç¯¡¢ÀéÍÕÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¼«¿È¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉTOMO KOIZUMI¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë²Î¼ê¤ä¹¹ð¤Î°áÁõ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢2019Ç¯¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç½é¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤ò³«ºÅ¡£NIKE¤äSACAI¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤âÂ¿¿ô¹Ô¤¦¡£2021Ç¯¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«²ñ¼°¤Ë¤Æ¹ñ²ÎÀÆ¾§¤Î°áÁõ¤òÃ´Åö¤·¡¢ËèÆü¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2022Ç¯¤è¤êÈþ½Ñºî²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢2023Ç¯12·î¤Ë½é¸ÄÅ¸¡ÖTomo Koizumi¡×¤ò³«ºÅ¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥¢ー¥È¤ò±Û¶¤¹¤ëÉ½¸½¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÀWEB¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØÏ»ËÜÌÚÌ¤Íè²ñµÄ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¿
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëWEB¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÏ»ËÜÌÚÌ¤Íè²ñµÄ¡Ù¡£Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¡¢³Æ³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë173ÁÈ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬Ï»ËÜÌÚ¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://6mirai.tokyo-midtown.com/
¡üFlower Art Award 2026
Flower Art Award ¤Ï25Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÇË¤«¤ÊÌÀÆü¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëµ¤±Ô¤Î¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò»Ù±ç¤·¹ñºÝÉñÂæ¤ØÁ÷¤ê½Ð¤¹¥¢ー¥È¥³¥ó¥Ú¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡Ö²Ö¤Ë¤è¤ë³¹¤Î³èÀ²½¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë4ÉôÌç¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥Õ¥é¥ïー¥³¥ó¥Ú¤ä¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ãー¥º¤Î°Ù¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¡£³Æ¥³¥ó¥Ú¤Î±þÊçºîÉÊ¤òÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó´ÛÆâ¤ËÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£½Õ¤é¤·¤µËþÅÀ¤Î¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～6·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú¾ì½ê¡Û¥¬¥ì¥ê¥¢1F～3F
¡ÚÎÁ¶â¡ÛÌµÎÁ
¡Ú¼çºÅ¡ÛFlower Art Award¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡ÊPLAINS INC.¡Ë
¡Ú¶¨ÎÏ¡ÛÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó
¡ÚÆâÍÆ¡Û
£±.¡Ö³¹¤ò³è¤±¤ë¥¢¥ïー¥É¡× ¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¢ー¥È¡¦¥Õ¥íー¥é¥ë¹ñºÝ¥³¥ó¥¯ー¥ë2026 ÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í²ñ
Å¸¼¨´ü´Ö¡§3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë～3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë
Å¸¼¨¾ì½ê¡§¥¬¥ì¥ê¥¢1F～3F
£².¡Ö¥Õ¥íー¥ê¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡× ¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥³¥ó¥¯ー¥ë¥Ô¥ô¥§¥ë¥Ç¥£2027 ÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í²ñ
Å¸¼¨´ü´Ö¡§3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë～3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
Å¸¼¨¾ì½ê¡§¥¬¥ì¥ê¥¢2F～3F
£³.¡Ö¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥È¥·¥çー¥±ー¥¹¥¢¥ïー¥É 2026¡×
Å¸¼¨´ü´Ö¡§3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～6·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
Å¸¼¨¾ì½ê¡§¥¬¥ì¥ê¥¢1F～3F Ãì¥·¥çー¥±ー¥¹
£´.¡Ö"The Next Bloom" ¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÅ¸ 2026¡×
Å¸¼¨´ü´Ö¡§3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë
Å¸¼¨¾ì½ê¡§¥¬¥ì¥ê¥¢2F～3F
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ï¡¢¹Âç¤Ê¥°¥êー¥ó¤È6¤Ä¤Î·úÊª¤«¤é¤Ê¤ëÊ£¹çÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£³¹¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢ÎÐÃÏ¡¢Èþ½Ñ´Û¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Íµ¨¤ò´¶¤¸¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Çµ¨Àá¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ËÂ©¤Å¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢ー¥È¤ä¡ÖTOKYO MIDTOWN AWARD¡×¤¬È¯·¡¤·¤¿¼ã¤ºÍÇ½¤Ë¤Õ¤ì¤Æ¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ò¡£¤½¤·¤Æ³¹¤Ëº¬¤Å¤¯¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¿´¤¬²ò¤¤Û¤°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ì¤é¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇË¬¤ì¤¿¿Í¤Ë¡¢¾å¼Á¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¾ì½ê¤È»þ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.tokyo-midtown.com/jp/about/
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¶¦À¸¡¦¶¦Â¸¡¦¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¡õ¥Þー¥¯¡×¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤È¡Ö·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤ò¼Ö¤ÎÎ¾ÎØ¤È¤È¤é¤¨¡¢¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤Î·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹¤ËÂç¤¤Ê¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯4·î¤Î¿·¥°¥ëー¥×·Ð±ÄÍýÇ°ºöÄê»þ¡¢¡ÖGROUP MATERIALITY¡Ê½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à²ÝÂê¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö£±¡¥»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¡¢¡Ö£²¡¥´Ä¶¤È¤Î¶¦À¸¡×¡¢¡Ö£³¡¥·ò¤ä¤«¡¦³èÎÏ¡×¡¢¡Ö£´¡¥°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡×¡¢¡Ö£µ¡¥¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö£¶¡¥¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×¤Î£¶¤Ä¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ËËÜ¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼èÁÈ¤ß¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û¡¡
¡¡¡¦¡Ö¥°¥ëー¥×Ä¹´ü·Ð±ÄÊý¿Ë¡×¡¡
¡¡¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/
¡¡¡¦¡Ö¥°¥ëー¥×¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¡¡
¡¡¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/
¡¡¡¦¡Ö¡õ EARTH for Nature¡×¡¡
¡¡¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¡¢³¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶¤È¤Î¶¦À¸Àë¸À¡Ö¡õ EARTH for Nature¡×¤òºöÄê¤·¡¢¡Ö´Ä¶¡×¤ò¼«Á³¤È¿Í¡¦ÃÏ°è¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¡¢Ë¤«¤Ê¡Ö´Ä¶¡×¤ò¹¤²¡¢Ì¤Íè¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡ËÜÀë¸À¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÅÀ²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÎÐ¤ò¼é¤ê°é¤à¡×¡Ö¿å¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤«¤¹¡×¡ÖÀ¸ÂÖ·Ï¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¡ÖÃÏ°è¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¡Ö¼«Á³»ñ¸»¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡×¤Î5¤Ä¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡Ö¡õ EARTH for Nature¡×¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÅÀ²ÝÂê¤Î1¤Ä¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£