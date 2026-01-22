¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥é¥Ö¥º¡¢¥½ー¥¹¸¡¾ÚºÑ¤ß¤Ç¥Ï¥¤¥Ñー¥íー¥«¥ë¤ÊÆ¶»¡¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¥Çー¥¿ ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹ ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖUbiquity¡×¤òÈ¯É½
¥ï¥·¥ó¥È¥ó--(BUSINESS WIRE)-- ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥¤¥ä¡Ë -- ¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥é¥Ö¥º¤Ï¡¢ÃÇÊÒ²½¤µ¤ì¡¢¥Î¥¤¥º¤¬Â¿¤¯¡¢¸¡¾Ú¤¬º¤Æñ¤Ê¥Çー¥¿¥½ー¥¹¤«¤é¡¢ÌÀ³Î¤«¤ÄÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤ÊÆ¶»¡¤òÁÈ¿¥¤¬°ú¤½Ð¤»¤ë¿·¤¿¤Ê¥Çー¥¿ ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹ ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÖUbiquity¡× ¤Î°ìÈÌÄó¶¡¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥êー¥Àー¤ä¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢ËÄÂç¤Ê¥Çー¥¿¤ò´ÉÍý¤·¤Ä¤Ä¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤Î¤¢¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î¥Äー¥ë¤Ï¤à¤·¤íÊÀ³²¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥Î¥¤¥º¤òÁý¤ä¤·¡¢¥³¥¹¥È¤òÁý²Ã¤µ¤»¡¢Æ¶»¡¤òÆÀ¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÄ¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ubiquity¤Ï¡¢¿®ÍêÀ¤äÀºÅÙ¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀµ¤·¤¤¥·¥°¥Ê¥ë¤òÈ¯¸«¡¢¸¡¾Ú¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ubiquity¤Î½é´ü¸ÜµÒ¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¦¥é¥Ü¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ê¥Ç¥£¡¦¥é¥¤¥¹»á¤Ï¡¢¡ÖUbiquity¤Ï¡¢¥Í¥Ñー¥ë¤ÎÊ£»¨¤ÊÀ¯¼£¾ðÀª¤òÍý²ò¤·¡¢¿×Â®¤Ë¼çÍ×¥Ñー¥È¥Êー¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊýË¡¤òÊÑ³×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÅö¼Ò¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï¿ô¤«·î¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢Ê¶Áè¡¢Åý¼£¡¢Áªµó¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤Î¿ÊÅ¸¤ò¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÃ»¤¤»þ´Ö¤È¤è¤êÂç¤¤Êµ¬ÌÏ¤ÇÄÉÀ×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ubiquity¤Î½ÅÍ×¤Êº¹ÊÌ²½Í×°ø¤Ï¡¢½ÐÈÇ¸µ¥á¥¿¥Çー¥¿¤¬·çÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥½ー¥¹¸¡¾ÚºÑ¤ß¤Ç¥Ï¥¤¥Ñー¥íー¥«¥ë¤«¤Ä¥¸¥ª¥¿¥°ÉÕ¤¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿AI¤È¿Í´Ö¤Ë¤è¤ë¸¡¾Ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²ñÏÃ¡¢¹ÔÆ°¡¢¼Ò²ñ·ÐºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¸»¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿¤ÎÉÊ¼Á¡¢´ØÏ¢À¡¢½Ð½ê¤òÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¥¤¥à¤ÎºÇ¹âÊ¬ÀÏÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ö¡¦¥â¥ì¥í»á¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°è¾ðÊó´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊó¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÂÖÅÙ¤ä¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ë¸°¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆUbiquity¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ûÂ¸¤ÎÊ¬ÀÏ¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿Ubiquity¤Ï¡¢À¸¥Çー¥¿¥Õ¥£ー¥É¤È³ÈÄ¥²ÄÇ½¤ÊAPI¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Áー¥à¤¬Æ¶»¡¤òÆÀ¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¡¢¥Çー¥¿¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¡¢½¾Íè¤Î¥Çー¥¿¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤ÏÄó¶¡¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥é¥Ö¥º¤Î¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Æ¥åー¥Ö¥Êー¤Ï¡¢¡Ö¥Çー¥¿¤Ï¤â¤Ï¤ä¥âー¥È¡ÊÅ¨¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤ÎËÙ¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÈ¿¥¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Çー¥¿ÉÔÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÆ¶»¡¤ÎÉÔÂ¤Ç¤¹¡£Ubiquity¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È°Õ»×·èÄê¼Ô¤¬¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê»þ¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ç¶Ë¤á¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥é¥Ö¥º¤ÎºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¨¥í¥ë¡¦¥ä¥¤¥Ü¥±¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥Áー¥à¤¬¡¢¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Çー¥¿¤Î¼ý½¸¡¢À°Íý¡¢¸¡¾Ú¡¢¤½¤·¤ÆºÆ¸¡¾Ú¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ubiquity¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤·¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬ËÜÍè¤Î»Å»ö¡¢¤Ä¤Þ¤êÀ¤³¦Ãæ¤Î²¿Àé¿Í¤â¤Î¿Í¡¹¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹°Õ»×·èÄê¤ËÌòÎ©¤ÄÆ¶»¡¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ubiquity¤Ïº£¤¹¤°¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢filterlabs.ai¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥é¥Ö¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥é¥Ö¥º¤Ï¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤È¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä½£¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥Çー¥¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹´ë¶È¤Ç¡¢¥½ー¥¹¸¡¾ÚºÑ¤ß¤Î¥Ï¥¤¥Ñー¥íー¥«¥ë¥Çー¥¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¿×Â®¤«¤ÄÀµ³Î¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Æ¶»¡¤ÎÉÊ¼Á¤¬À®²Ì¤ËÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Áー¥à¤¬Æ¶»¡¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¡¢¥Çー¥¿¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¡¢Ê£»¨¤ÇµÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ë´Ä¶¤ÎÃæ¡¢³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ¼ÔÈ¯É½Ê¸¤Î¸ø¼°¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸À¸ìÈÇ¤Ç¤¹¡£ËÝÌõ¸À¸ìÈÇ¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊØµ¹¤ò¿Þ¤ëÌÜÅª¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡Åª¸úÎÏ¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£ËÝÌõ¸À¸ìÈÇ¤ò»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Åª¸úÎÏ¤òÍ¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸À¸ìÈÇ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ÆÄº¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
businesswire.com¤Ç¥½ー¥¹¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¤ë¡§https://www.businesswire.com/news/home/20260121120735/ja/
Contacts
For more information, email info@filterlabs.ai or visit filterlabs.ai.
Media: Contact Elizabeth Zarling at liz@filterlabs.ai.
Source: FilterLabs