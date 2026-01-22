NOWH¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖÀ®¤êÎ©¤Á¡×¤òÊÔ½¸²òÀâ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¡£Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æuka¤Î¸¶ÅÀ¤òÆÃ½¸
30～40Âå½÷À¸þ¤±ÈþÍÆ¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖNOWH¡Ê¥Ê¥¦¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÈÀ®¤êÎ©¤Á¡É¤ä¡È»×ÁÛ¡É¤òÊÔ½¸»ëÅÀ¤ÇÀ°Íý¡¦²òÀâ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥í¥óÈ¯¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡Öuka¡Ê¥¦¥«¡Ë¡×¤Î¸¶ÅÀ¤È»ö¶ÈÅ¸³«¤ÎÇØ·Ê¤ò¤Ò¤â²ò¤¯ÆÃ½¸µ»ö¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
uka Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó Ï»ËÜÌÚ
¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NOWHÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢¾¦ÉÊ¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¤Ê¤¼¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦
ÇØ·ÊÍý²ò¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Îµ¯ÅÀ¡¦»×ÁÛ¡¦»ö¶È¤Î¹¤¬¤ê¤òÀ°Íý¤¹¤ëÊÔ½¸´ë²è¤ò¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ´ë²è¤ÎÆÃÄ§
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡È¸¶ÅÀ¡É¤ò»þ·ÏÎó¤ÇÀ°Íý
ÁÏ¶È»þ¤Î»×ÁÛ¤È¸½ºß¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò²òÀâ
¾¦ÉÊÁÊµá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÔ½¸»ëÅÀ¤Ë¤è¤ëÊ¸Ì®Íý²ò¤ò½Å»ë
¹¹ðÅª¤Ê¾Ò²ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÉ¼Ô¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊÔ½¸¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»öÆâÍÆ¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¦¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ö¶È¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÇØ·ÊÀ°Íý
¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤ÎÁ°Äó¤Ë¤¢¤ë¡¢uka¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»×ÁÛ¤È¡È¸½¾ìµ¯ÅÀ¡É¤Î¹Í¤¨Êý
¡¦¥µ¥í¥ó¡¿¥Ø¥¢¡¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ´Ñ
¡¦¾¦ÉÊ¾Ò²ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤òÊÔ½¸»ëÅÀ¤Ç¤Ò¤â²ò¤¯²òÀâÆâÍÆ
▶ µ»öURL
https://www.nowh.media/articles/uka-beauty-brand-origin-salon-store
¥á¥Ç¥£¥¢³µÍ×
NOWH¡Ê¥Ê¥¦¡Ë
30～40Âå½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÈþÍÆ¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿Web¥á¥Ç¥£¥¢¡£
ÂÎ¸³¡¦¼èºà¡¦ÊÔ½¸»ëÅÀ¤ò½Å»ë¤·¡¢ÇØ·Ê¤äÊ¸Ì®¤òÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£