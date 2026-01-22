¥°¥Ã¥Á ¥ª¥¹¥Æ¥ê¥¢ ¥À ¥Þ¥Ã¥·¥â ¥Ü¥Ã¥È¥¥ー¥é ¥È¥¦¥¥ç¥¦¡Ãµ²±¤«¤éËÂ¤®½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢8¤Ä¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ë¤è¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¸¥ãー¥Ëー¤òÈ¯É½
¥°¥Ã¥Á ¥ª¥¹¥Æ¥ê¥¢ ¥À ¥Þ¥Ã¥·¥â ¥Ü¥Ã¥È¥¥ー¥é ¥È¥¦¥¥ç¥¦¤Ï¡¢¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë8¼ïÎà¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥·¥§¥Õ ¥é¥Õ¥¡¥¨¥é¡¦¥Ç¡¦¥ô¥£ー¥¿¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÎ¹Ï©¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì£³Ð¡¢¹á¤ê¡¢¤½¤·¤Æµ²±¤ò°ìÎ³¤Ò¤ÈÎ³¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿Èà½÷¤Î¥ëー¥Ä¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÀöÎý¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¤ÎÁÏÂ¤À¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¿Æó¤Ä¤ÎÊ¸²½¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹°·¤¦¿©ºà¡¢¸Î¶¿¤Î»×¤¤½Ð¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÉ÷Ì£¤¬Í»¹ç¤·¡¢¤Ò¤ÈÎ³¤´¤È¤Ë¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ä8¤Ä¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥Ù¥ó¥Àー¡¢¥ê¥â¥ó¥Á¥§¥Ã¥í¡¢ÆüËÜ¼ò¡¢¤ï¤µ¤Ó¡¢¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤ÈÌ£Á¹¡¢¥³ー¥Òー¡¢¥½¥ë¥Æ¥£¡¦¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡¢¥ô¥£¥ó¥³¥Ã¥È¡£
¤½¤ì¤é¤ÏÃ±¤Ê¤ëÌ£¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà½÷¤ÎÊâ¤ß¤È¸½ºß¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î´¶³ÐÅª¤ÊÊª¸ì¤ÎÃÏ¿Þ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¤¬ºÇ¤â°¦¤¹¤ë¹á¤ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÇÍ¥¤·¤¯°ú¤Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥â¥ó¥Á¥§¥Ã¥í¤Ï¡¢²ÈÅÁ¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ë¤è¤ë¥ê¥¥åー¥ë¤òÍÑ¤¤¡¢¥Àー¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤Ë´»µÌ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤ò½Å¤Í¤¿°ìÎ³¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸Ä¿ÍÅª¤Ê¹á¤ê¤Îµ²±¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿É÷Ì£¤È¼«Á³¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¼ò¤Ï¡¢ÊÆ¤ÎË¤«¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤È²Ú¤ä¤«¤Ê²Ì¼Â¹á¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥·¥§¥Õ¤¬Æü¡¹¤ÎÎÁÍý¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿´¶À¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìÎ³¤Ç¤¹¡£
¤ï¤µ¤Ó¤Ç¤ÏÍ·¤Ó¿´¤¢¤ë¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ê¹á¤ê¤¬°Õ³°À¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÈÄ´ÏÂ¤·¡¢¥é¥¤¥à¥¼¥¹¥È¤È¥Þ¥ë¥É¥ó±ö¤¬Á´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¤Þ¤¹¡£¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤ÈÌ£Á¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢Æó¤Ä¤ÎÊ¸²½¤ÎÍ»¹ç¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥Õ¥ìー¥Ðー¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¿¼¤¤¥³¥¯¤ÈÆüËÜ¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¤¦¤Þ¤ß¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¤·¤ÆÈþ¤·¤¯Ä´ÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Òー¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÂçÀÚ¤Ê½¬´·¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤Á¡¢ÎÏ¶¯¤¯¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËËþ¤Á¤¿°ìÎ³¤Ø¤È¾º²Ú¡£
¥½¥ë¥Æ¥£¡¦¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Ï¿©´¶¤ò¼çÌò¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ºÝÎ©¤Ä·Ú²÷¤Ê°ìÎ³¤Ç¤¹¡£
¥ô¥£¥ó¥³¥Ã¥È¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¤Î¸Î¶¿¥×ー¥ê¥¢¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¢¤ëÇ»½Ì¥°¥ìー¥×¥¸¥åー¥¹¤È¥¢ー¥â¥ó¥É¥×¥é¥ê¥Í¤ò½Å¤Í¡¢½À¤é¤«¤¯¿¼¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤¹°ìÎ³¤È¤·¤Æ¡¢´¶³Ð¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¡¢²Á³Ê¤Ï7,560±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥°¥Ã¥Á ¥ª¥¹¥Æ¥ê¥¢ ¥È¥¦¥¥ç¥¦ ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥»¥Ã¥È
Æâ¡¡ÍÆ¡§Á´8¼ï
¡Ê¥é¥Ù¥ó¥Àー / ¥ê¥â¥ó¥Á¥§¥Ã¥í / ÆüËÜ¼ò / ¤ï¤µ¤Ó / ¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤ÈÌ£Á¹ / ¥³ー¥Òー / ¥½¥ë¥Æ¥£¡¦¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª / ¥ô¥£¥ó¥³¥Ã¥È¡Ë
²Á¡¡³Ê¡§7,560±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
ÈÎ¡¡Çä¡§¥°¥Ã¥Á ¥ª¥¹¥Æ¥ê¥¢ ¥À ¥Þ¥Ã¥·¥â ¥Ü¥Ã¥È¥¥ー¥é ¥È¥¦¥¥ç¥¦
Å¹Æ¬¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.gucciosteria.com/ja/tokyo/shop/
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ï¡¢ÇÛÁ÷Æü¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÏ¤·¤«¤éÌó3½µ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥°¥Ã¥Á ¥ª¥¹¥Æ¥ê¥¢¥È¥¦¥¥ç¥¦¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó±Ä¶È»þ´ÖÆâ¤Î¤´ÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºß¸Ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï»öÁ°¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÇÛÁ÷»þ¤ÏÊÌÅÓÁ÷ÎÁ¤¬¥Á¥ãー¥¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨ÇÛÁ÷Æü¤Î¤´»ØÄê¤Ï¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Å¹ÊÞ¾ðÊó
Gucci Osteria da Massimo Bottura Tokyo
¥°¥Ã¥Á ¥ª¥¹¥Æ¥ê¥¢ ¥À ¥Þ¥Ã¥·¥â ¥Ü¥Ã¥È¥¥ー¥é ¥È¥¦¥¥ç¥¦
¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-6-12 ¥°¥Ã¥ÁÊÂÌÚ 4F
TEL¡§03-6264-6606
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.gucciosteria.com/ja/tokyo
±Ä¶È»þ´Ö
Lunch
²ÐÍËÆü - ÆüÍËÆü¡¡11:30 - 15:00
Dinner
²ÐÍËÆü - ÆüÍËÆü¡¡18:00 - 23:00
Terrace & Bar Counter
²ÐÍËÆü - ÆüÍËÆü¡¡11:30 - 15:00¡ÊL.O. ¥Õー¥É 14:00¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ 14:30¡Ë
²ÐÍËÆü - ÆüÍËÆü¡¡17:00 - 23:00¡ÊL.O. ¥Õー¥É 22:00¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ 22:30¡Ë
¢¨¥Æ¥é¥¹¥á¥Ë¥åー¡Ê¥¢¥é¥«¥ë¥È¡Ë¤Ï¡¢¥Ðー¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ª¤è¤Ó¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Î¤ß¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ïµ¨Àá¡¦Å·¸õ¤Ë¤è¤ê¥¯¥íー¥º¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£±Ä¶È¾õ¶·¤ÏÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
GUCCI OSTERIA DA MASSIMO BOTTURA
¥°¥Ã¥Á ¥ª¥¹¥Æ¥ê¥¢ ¥À ¥Þ¥Ã¥·¥â ¥Ü¥Ã¥È¥¥ー¥é¤Ï¡¢¥°¥Ã¥Á ¥ª¥¹¥Æ¥ê¥¢¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤Î»±¤Î²¼¤ÇÆ±¤¸²ÁÃÍ´Ñ¤äÍýÇ°¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Î¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤È¸ÄÀ¤ò¾Î¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡¢Í·¤Ó¿´¡¢¥»¥ó¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤òµ¨Àá¤´¤È¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÎÁÍýÅ¯³Ø¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¾¥ó ¥°¥Ã¥Á¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ë³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¡¢¥·¥§¥Õ ¥Þ¥Ã¥·¥â¡¦¥Ü¥Ã¥È¥¥ー¥é¤ÎÅ¯³Ø¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤òÂª¤¨¤¿¥°¥Ã¥Á ¥ª¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¾ï¤Ë¸½ÂåÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤Ø¸þ¤±¤ÆÁ°¿Ê¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥ì¥¬¥·ー¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
GUCCI
1921Ç¯¡¢¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤ÇÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¥°¥Ã¥Á¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¼ÒÄ¹·óCEO¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥«¡¦¥Ù¥ì¥Ã¥Æ¥£ー¥Ë¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ¥Ç¥à¥Ê¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¾Î¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎºÆÄêµÁ¤Ø¤ÎÊâ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥ì¥¶ー¥°¥Ã¥º¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍÊ¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ë¥±¥ê¥ó¥°¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢www.gucci.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£