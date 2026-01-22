¡ÖTHE PERFECT PINK¡×SHISEIDO¤è¤ê¡¢¡É¥Ô¥ó¥¯¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ê¥Ã¥×¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅÐ¾ì¡£～2026Ç¯5·î1Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚSHISEIDO¡¡¥Æ¥¯¥Î¥µ¥Æ¥ó ¥¸¥§¥ë ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
¡¡À¤³¦90¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖSHISEIDO¡×¤Î¥«¥éー¥á¥¤¥¯¤«¤é¡¢¡É¥Ô¥ó¥¯¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖSHISEIDO ¥Æ¥¯¥Î¥µ¥Æ¥ó ¥¸¥§¥ë ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÚÁ´5ÉÊ¡¦»²¹Í¾®Çä²Á³Ê4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Û¤ò2026Ç¯5·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ç¥Ñー¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ìó330Å¹¤È¡¢SHISEIDO¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¢»ñÀ¸Æ²¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
*²Á³Ê¤Ï»²¹Í¾®Çä²Á³Ê¤Ç¤¹¡ÊÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢¡¡ÖTHE PERFECT PINK¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Âå¡¹¥È¥ì¥ó¥É¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ô¥ó¥¯¤ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¥â¥À¥ó¤ËºÆÄêµÁ¡£Á¯¤ä¤«¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿5¿§¤Î¥Ô¥ó¥¯¤¬¤É¤ó¤ÊÈ©¿§¤Ë¤âÍÏ¤±¹þ¤ß¤Þ¤¹
¢¡¥Æ¥¯¥Î¥µ¥Æ¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢·Ú¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥ê¥Ã¥Á¤ÊÈ¯¿§
¢¡¿´ÃÏ¤è¤¤»ÈÍÑ´¶¤È¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬Ä¹»þ´Ö»ýÂ³
¡Ô¸½ÂåÈÇ¤Ë¡É¥Ô¥ó¥¯¡É¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¡Õ
¡¡1960Ç¯Âå¤Ë»ñÀ¸Æ²¸ý¹È¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥Èー¥ó¡×¤È¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥Ý¥Ã¥×¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ°ÊÍè¡¢60Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢SHISEIDO¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤ò¼«¸ÊÉ½¸½¤Î¿§¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂçÃÀ¡£¥¯ー¥ë¤Ç¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹¡£·è¤á¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥â¥À¥ó¤Ê¤Ò¤Í¤ê¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥àー¥É¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¡¢¼«Á³¤Êµ±¤¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤é¤æ¤ëÈ©¿§¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥«¥éー¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¤òºÆÄêµÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ñÀ¸Æ²¸ý¹È¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥Èー¥ó¡×
¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥Ý¥¹¥¿ー¡Ê1961Ç¯¡Ë
¡ÔÍÍ¡¹¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë5¿§¤Î¥«¥éー¡Õ
¡¡¤³¤Î¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¥Ô¥ó¥¯3¿§¤È¥â¥À¥ó¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥Ô¥ó¥¯2¿§¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢Á´5¿§¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂ¿ÍÍÀ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£LE01¡¢LE03¡¢LE04¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÈ©¿§¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥«¥éー¤Ç¤¹¡£LE02¡¢LE05¤ÏÃ±¿§¤Ç»È¤¦¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥â¥À¥ó¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£½Å¤Í¤Å¤±¤Çµ±¤¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£¤É¤ó¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤â¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¥â¥À¥ó¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥·¥§ー¥É¤Ç¤¹¡£
¡Ô¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡Õ
¡¡°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿°¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·°ìÂÎ²½¤¹¤ë¡Ö¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤òSHISEIDO¤Ç½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£½¾Íè¤Î¥ª¥¤¥ë¥Ùー¥¹¤Î¸ý¹È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¥¤¥ë¤ò¥¸¥§¥ë²½¤·¤¿ÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë´ðºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥§¥ë¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Î¤Ó¹¤¬¤ê¡¢¿°¤Î½Ä¤¸¤ï¤ä±úÆÌ¤Ë½À¤é¤«¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤Þ¤ë¤ß¤Î¤¢¤ëåºÎï¤Ê¿°¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÈ¯¿§¤Ê¤Î¤Ë¥ê¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤ÊÉÕ¤±¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û¢¨²Á³Ê¤Ï»²¹Í¾®Çä²Á³Ê¤Ç¤¹¡Ê¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡¦ÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê
SHISEIDO¡¡¥Æ¥¯¥Î¥µ¥Æ¥ó ¥¸¥§¥ë ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯
¡ã¸ý¹È¡ä
5¿§
3.3g
4,000±ß
¡¡¡ÊÀÇ¹þ4,400±ß¡Ë
¡Ú¿ôÎÌ¸ÂÄêÉÊ¡Û
2026Ç¯5·î1ÆüÈ¯Çä
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ¹
Á¯¤ä¤«¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿5¿§¤Î¥Ô¥ó¥¯¤¬
¤É¤ó¤ÊÈ©¿§¤Ë¤âÍÏ¤±¹þ¤à
¥Æ¥¯¥Î¥µ¥Æ¥ó ¥¸¥§¥ë ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡û¿°¤È¤Ò¤È¤Ä¤ËÍÏ¤±¹ç¤¦¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤»ÈÍÑ´¶¤Ç¤¹¡£
¡û¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥ê¥Ã¥Á¤ÊÈ¯¿§¡£¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡ûSHISEIDO ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¹ÈÀè¤¬¿°¤Î·Á¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ÆºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーºÎÍÑ¤Ç¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤Î¿°¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡û¤Þ¤ë¤Ç¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¿°¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¡¢È¯¿§¤·¤Þ¤¹¡£
¡ûÊÝ¼¾À®Ê¬¥Ù¥Ë¥Ð¥Ê¥ª¥¤¥ëÇÛ¹ç¡£¥ê¥Ã¥×¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤·¤Ã¤È¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿°¤Ë¡£
¡û¥ª¥¤¥ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤Ç¿§ºà¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤ò¼Â¸½¡£
