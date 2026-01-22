¥¨¥Õ¥Ô¥³¥Á¥åー¥Ñ¡¢ÀÄ²ÌÇä¾ì¤Îºî¶È¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê´Ë¾×ºà¡Ø¥Õ¥ëー¥Ä¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò1·î22Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡ª
¿©ÉÊÍÆ´ï¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¨¥Õ¥Ô¥³¥Á¥åー¥Ñ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ï¡¢²ÌÊª¤Î¥Ñ¥Ã¥¯µÍ¤áºî¶È¤òÂçÉý¤Ë¸úÎ¨²½¤¹¤ë¿·À½ÉÊ¡Ø¥Õ¥ëー¥Ä¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò2026Ç¯1·î¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥¥ã¥Ã¥×¡Ê¥Í¥Ã¥È¾õ¤Î´Ë¾×ºà¡Ë¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êºî¶È¤Ç¡ÖÈï¤»¤ë¡×¼ê´Ö¤ò²ò¾Ã¤·¡¢ÍÆ´ï¤ËÉß¤¤¤Æ²ÌÊª¤ò¡ÖÃÖ¤¯¤À¤±¡×¤ÇÊÝ¸î¡¦¥»¥Ã¥È¤ò´°Î»¤Ç¤¤ë¿·È¯ÁÛ¤Î´Ë¾×ºà¤Ç¤¹¡£¿¼¹ï²½¤¹¤ë¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¿Í¼êÉÔÂÌäÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é²ò·èºö¤òÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«È¯¤ÎÇØ·Ê
¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÀÄ²ÌÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥ê¥±ー¥È¤Ê²ÌÊª¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ø¥Õ¥ëー¥Ä¥¥ã¥Ã¥×¡Ù¤òÈï¤»¤ëºî¶È¤Ï¡¢Á¯ÅÙ¤ÈÉÊ¼Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¹©Äø¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Îºî¶È¤Ï°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Æþ²ÙÎÌ¤¬Â¿¤¤»þ´ü¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¡Ö¸½¾ì¤ÎÂç¤¤ÊÉéÃ´¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×¡Öºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÅöÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤ËÃå¼ê¡£Åö¼Ò¤Ï½¾Íè¤Î´Ë¾×ºà¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢ºî¶È°÷¤Î½ÏÎýÅÙ¤òÌä¤ï¤º¤ËÃ¯¤Ç¤â½Ö»þ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¬´°Î»¤¹¤ë¡ÖÃÖ¤¯¤À¤±¡×¤Î¹½Â¤¤òÄÉµá¤·¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨°Õ¾¢ÅÐÏ¿½Ð´êÃæ
¢£ À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹- ¡ÖÃÖ¤¯¤À¤±¡×¤Ç¥»¥Ã¥È´°Î»
½¾Íè¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤²¤ÆÈï¤»¤ëÆ°ºî¤¬ÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ëー¥Ä¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë²ÌÊª¤òÃÖ¤¯¤À¤±¤ÇÊÝ¸î¤¬´°Î»¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1¥Ñ¥Ã¥¯¤¢¤¿¤ê¤Îºî¶È»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤·¤Þ¤¹¡£
- Â¿ÍÍ¤Ê¾¦ºà¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥µ¥¤¥ºÅ¸³«
Åí¡¢¤ê¤ó¤´¡¢Íü¤Ê¤É¡¢·Á¤äÂç¤¤µ¤Î°Û¤Ê¤ëÍÍ¡¹¤Ê²ÌÊª¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë¤è¤¦¡¢Ê£¿ô¤Î¥µ¥¤¥º¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Çä¾ì¤òºÌ¤ë¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤È¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡×¤Î£²¿§¤òÅ¸³«¡£²ÌÊª¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- ÈÎÇäÍÆ´ï¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
Åö¥°¥ëー¥×¤ÎÍÆ´ï¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¼ý¤Þ¤ëÀìÍÑÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÆ´ï¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÙÊø¤ìËÉ»ß¤ÈÈþ¤·¤¤ÄÄÎó¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ÀÄ²ÌÇä¾ì¤Îºî¶ÈÉé²Ù·Ú¸º¤È¸úÎ¨²½¤Ï¡¢Î®ÄÌ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æº£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¼ÂºÝ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸½¾ì¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¼ûÍ×¤Î¹â¤¤¥µ¥¤¥º¤ä¥«¥éー¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÀÄ²Ì»Ô¾ì¤ä¾®Çä¸½¾ì¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×¡Ö¥³¥¹¥Èºï¸º¡×¡Ö¾¦ÉÊ²ÁÃÍ¸þ¾å¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¸½¾ì¤ËÂ¨¤·¤¿À½ÉÊ³«È¯¤ÈÄó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÀÄ²ÌÎ®ÄÌ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×¡Ã
¥¨¥Õ¥Ô¥³¥Á¥åー¥Ñ³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¢©163-6035 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6ÃúÌÜ8ÈÖ1¹æ ¿·½É¥ªー¥¯¥¿¥ïー35³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ê¿ÅÄ¸÷»Ë
Àß Î©¡§1973Ç¯10·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿©ÉÊÍÆ´ï¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡£¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤äÀ¸»ºÃÏ¸þ¤±¤Ë´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤ÍÆ´ï¤ò³«È¯¡¦¶¡µë¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥È¥ìーto¥È¥ìー¡×¡Ö¥Ü¥È¥ëtoÆ©ÌÀÍÆ´ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://www.chupa.co.jp