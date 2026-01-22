¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
£Ó£ë£ù³ô¼°²ñ¼Ò¼çºÅ / AWS Japan¶¨ÎÏ¥¦¥§¥Ó¥Êー ¡ÖAI»þÂå¤Ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë²ÁÃÍ¤È¤Ï¡©¡ª¡×¤ò³«ºÅ
£Ó£ë£ù³ô¼°²ñ¼Ò
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/1552/table/1202_1_3ab07e01952693037dcc9665862c2253.jpg?v=202601221251 ]
£Ó£ë£ù³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤·¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó ¥¦¥§¥Ö ¥µー¥Ó¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢AWS Japan¡Ë¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¯¥¦¥§¥Ó¥Êー¡ÖAI»þÂå¤Ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë²ÁÃÍ¤È¤Ï¡©¡ª ～ 5Ç¯¸å¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ～¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë19:00¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¡£AI¤¬µÞÂ®¤ÊÈ¯Å¸¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ê¥¢ÀïÎ¬¤òÉÁ¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£AWS Japan¤Ë¤è¤ë´ðÄ´¹Ö±é¤È¡¢Æ±¼Ò¤È£Ó£ë£ù³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ë¤ÈÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ó¥Êー¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸
https://hrmos.co/pages/skygroup/jobs/1987058098244633007
¥¦¥§¥Ó¥ÊーÆâÍÆ
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë19:00～
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß
¥¦¥§¥Ó¥Êー¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸
https://hrmos.co/pages/skygroup/jobs/1987058098244633007
- µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
- ËÜÊ¸Ãæ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¥¹¥È¤ª¤è¤Ó²èÁü¡Ê¼Ì¿¿¡¢¥¤¥é¥¹¥ÈÅù¡Ë¤Î°ìÉô¤Þ¤¿¤ÏÁ´Éô¤ò²þÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¡¢·ÁÂÖ¤òÌä¤ï¤º¶Ø¤¸¤Þ¤¹¡£
- ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£