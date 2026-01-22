¡Ø¥á¥¤¥×¥ë¥¹¥Èー¥êー¡ÙÅß¤ÎÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ÖASSEMBLE¡×Âè2ÃÆ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://maplestory.nexon.co.jp/campaign/assemble/(https://maplestory.nexon.co.jp/campaign/assemble/)
ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¡¢¡Ö¶Ç¤Î¿Ø¡×¤Î¿¦¶È²þÊÑ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ï¥ä¥È¡×¤Ï»ÑÀª¤ä·õµ¤¥²ー¥¸¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯·õ½Ñ¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥«¥ó¥Ê¡×¤ÏÊä½õÉð´ï¤¬¡ÖÎîÉä¡×¤ØÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¼°¿À¤È¤È¤â¤ËÀïÆ®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶Ç¤Î¿Ø¡×¤Î²þÊÑ¤òµÇ°¤·¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ä¡¢¶¯ÎÏ¤Ê²ÐÎÏ¤ò¸Ø¤ë¿·µ¬6¼¡¥¹¥¥ë¡Ö¥¢¥»¥ó¥È¥¹¥¥ë¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¼ç¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÆâÍÆ¢§
¢£¿¦¶È¡Ö¶Ç¤Î¿Ø¡×²þÊÑ
¡Ö¥Ï¥ä¥È¡×¤È¡Ö¥«¥ó¥Ê¡×¤Î¿¦¶È²þÊÑ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ë¤ª¤è¤Ó¥¹¥Èー¥êー¤Î²þÊÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤ä´ðËÜ³°¸«¤ÎÊÑ¹¹¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥ä¥È¤Ï»ÑÀª¤ä·õµ¤¥²ー¥¸¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥«¥ó¥Ê¤ÏÊä½õÉð´ï¤¬¡ÖÎîÉä¡×¤ØÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¼°¿À¤È¤È¤â¤ËÀïÆ®¤ò¹Ô¤¦¿·¤¿¤Ê¥¹¥¥ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ä¥È
¥«¥ó¥Ê
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥µ¥¯¥ÎÉ±¤Î±þ±ç¡×
¡Ö¥Ï¥ä¥È¡×¡Ö¥«¥ó¥Ê¡×¤Î¿¦¶È²þÊÑ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢À®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥µ¥¯¥ÎÉ±¤Î±þ±ç¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¥Ï¥ä¥È¡×¡Ö¥«¥ó¥Ê¡×¤òºîÀ®¤·¤Æ¡¢»ØÄê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ®Ä¹¤ËÌòÎ©¤Ä¡Ö¿·µ¬¶Ç¤Î¿Ø»Ù±ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ä¡ÖÄ¶±ÛÀ®Ä¹¤ÎÈëÌô¡×¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å¬Àµ¥ì¥Ù¥ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ò°ìÄê¿ôÆ¤È²¤¹¤ë¤È¡¢¸ÂÄê¥¢¥Ð¥¿ー¤ä¥À¥áー¥¸¥¹¥¥ó¡¢°Ø»Ò¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤ÎÊó½·¤òÄÉ²Ã¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³«ºÅ´ü´Ö¡ä2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¡ãÊó½·°ìÎã¡ä
¢£¿·µ¬6¼¡¥¹¥¥ë¥³¥¢¡Ö¥¢¥»¥ó¥È¥¹¥¥ë¡×ÄÉ²Ã
6¼¡Å¾¿¦¿·µ¬¥¹¥¥ë¥³¥¢¡Ö¥¢¥»¥ó¥È¥¹¥¥ë¡×¤òÁ´¿¦¶È¤ËÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥»¥ó¥È¥¹¥¥ë¡×¤Ï¡¢6¼¡Å¾¿¦¥¹¥¥ë¥³¥¢¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥ó¥¹¥¥ë¡×¤ËÂ³¤¯2¤ÄÌÜ¤Î¥¹¥¥ë¥³¥¢¤Ç¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê²ÐÎÏ¤ò¸Ø¤ë¹¶·â¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢£¿·µ¬¥Ü¥¹¡ÖºÇ½é¤ÎÂÐÅ¨¼Ô¡×
¿·µ¬¥Ü¥¹¡ÖºÇ½é¤ÎÂÐÅ¨¼Ô¡×¤¬¡¢2·î5Æü¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¸å¤è¤ê¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ù¥ë270°Ê¾å¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÇÄ©Àï¤¬¤Ç¤¤ë¥Ü¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¹¶·â¤òÃÆ¤ÊÖ¤¹ÀìÍÑ¥¹¥¥ë¡Ö¥Ñ¥ê¥£¡×¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀïÎ¬Åª¤ÊÀïÆ®¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£4¼ïÎà¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖHARD¡×°Ê¾å¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡¢°ìÄê³ÎÎ¨¤Ç¿·µ¬ÁõÈ÷¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖÉÔÌÇ¤Î°ä»º¡×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£³Æ¼ïÀ®Ä¹»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ
ASSEMBLE¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢260¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç1+4¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡¢270¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç1+1¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥Ï¥¤¥Ñー¥Ðー¥Ë¥ó¥°BEYOND¡×¡¢280¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¬Â³¤¯¡Ö¥Ï¥¤¥Ñー¥¥Î¥³¥Ñ¥¹¡×¡¢¡Ö¥¸¥§¥Í¥·¥¹¥Ñ¥¹¡×¤Ë2²ó¤º¤Ä¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç²þÊÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ï¥ä¥È¡×¡Ö¥«¥ó¥Ê¡×¤ä¡¢¿·¿¦¶È¡Ö¥ì¥ó¡×¤ò°ìµ¤¤Ë°éÀ®¤Ç¤¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£¤½¤ÎÂ¾¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÆâÍÆ
¡¦¥Ü¥¹¡Ö¥Î¥¦É±¡×¤Î²þÊÑ¤ò¹Ô¤¤¡¢Æñ°×ÅÙ¤ª¤è¤Ó¥¹¥Æー¥¸¹½À®¤ÎÄ´À°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ò¥¨¥¤¥¶¥ó´ØÏ¢¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¤È¥¥Î¥³¿À¼Ò¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É²þÊÑ¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=322b3fe929184fabb033136305320af8¡¡
¢§ÈÎÇäÊª¢§
¢£¥´ー¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¥ë
¥Ü¥¹¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥Ð¥¿ー¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬ºÆÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥«¥êー¥ó¡×¡Ö¥»¥ì¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥Ü¥¹¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¢¥Ð¥¿ー¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥×¥Á·³ÃÄÄ¹ÊÑ¿ÈÌô¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ãÈÎÇä´ü´Ö¡ä2026Ç¯1·î21Æü(¿å) ～ 2026Ç¯2·î18Æü(¿å) 10:59
ÈÎÇäÊª¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=b01835b788094592ad7a4dc96ba7a478¡¡
¢£¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥é
¡Ö¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥Ð¥¿ー3´ü¡§¿ä¤·³è¥·¥êー¥º¡×¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¡ª¥É¥¥É¥¤Ç¥¦¥¥¦¥¤Ê¿ä¤·³è¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¢¥Ð¥¿ー¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ãÈÎÇä´ü´Ö¡ä2026Ç¯1·î21Æü(¿å) ～ 2026Ç¯7·î22Æü(¿å) 10:59
ÈÎÇäÊª¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=1f1c246513fd4e3495a0759aec3a3995#2¡¡
¢£¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¥¹¥Æ¥é
¶Ç¤Î¿Ø¡Ö¥«¥ó¥Ê¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ÖÌë±Ó¤ß¤Î±¢ÍÛ»Õ¡×¥·¥êー¥º¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡ª±¢ÍÛ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¢¥Ð¥¿ー¤Ç¡¢ËÁ¸±¤Ø·«¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÁó±ê°Ëâ¥·¥êー¥º¡×¤â°ì½ï¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ãÈÎÇä´ü´Ö¡ä2026Ç¯1·î21Æü(¿å) ～ 2026Ç¯2·î11Æü(¿å) 10:59
ÈÎÇäÊª¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=1f1c246513fd4e3495a0759aec3a3995¡¡
¢£¡Ø¥á¥¤¥×¥ë¥¹¥Èー¥êー¡Ù¡¡https://maplestory.nexon.co.jp
¡Ø¥á¥¤¥×¥ë¥¹¥Èー¥êー¡Ù¤Ï¡¢NEXON Korea Corporation¡Ê½êºßÃÏ:´Ú¹ñ¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿MMORPG¡ÊÂ¿¿Í¿ôÆ±»þÀÜÂ³·¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥²ー¥à¡Ë¤Ç¤¹¡£Èþ¤·¤¤¥Ô¥¯¥»¥ë¥¢ー¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÁàºî¤·¡¢Â¾¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¤òÅÝ¤·¤Ê¤¬¤éËÁ¸±¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡¢²£¥¹¥¯¥íー¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¡¢¥¢¥Ð¥¿ーÊý¼°¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¡¦ËÌÊÆ¡¦ÆîÊÆ¡¦¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎß·×2²¯5ÀéËü¿Í°Ê¾å¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥½¥ó¡¡¡¡https://www.nexon.co.jp/
1994Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¥Í¥¯¥½¥ó¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¤ÎÀ©ºî¡¦³«È¯¡¢ÇÛ¿®¤ò¼ê³Ý¤±¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£2011Ç¯12·î¤ËÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½êÂè°ìÉô¤Ø¾å¾ì¤·¡¢JPXÆü·Ð¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹400¡¢Æü·Ð³ô²Á»Ø¿ô300¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á225¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥á¥¤¥×¥ë¥¹¥Èー¥êー¡Ù¡¢¡Ø¥Þ¥Ó¥Î¥®¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥é¥ÉÀïµ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë40¤òÄ¶¤¨¤ë¥²ー¥à¤ò¡¢190¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇPC¡¢¥³¥ó¥½ー¥ëµÚ¤Ó¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¼çÍ×¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤¿¿âÄ¾Êý¸þ¤ÎÀ®Ä¹¡¢¤Þ¤¿¥Í¥¯¥½¥ó¤ÎIP¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¼¡¤ÎÃì¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¿åÊ¿Êý¸þ¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÆó¼´¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëIPÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£