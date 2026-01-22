¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡Ù2¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÂÎ¸³ÈÇ¤¬ËÜÆüÇÛ¿®
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Ï¡¢2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢PlayStation(R)5¡¢Nintendo Switch(TM) 2¡¢Xbox Series X|S¡¢PC¡ÊSteam¡Ë¸þ¤±¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³ÈÇ¤ò¡¢ËÜÆü1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
ÂÎ¸³ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³¡Ù¤È¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡Ù¤ÎÎ¾Êý¤ò¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë²Æì¤ÈÅìµþ¤Î³¹¤òÊâ¤²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìÉô¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÁÖ²÷¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ä¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥µ¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡
PlayStation(R)5ÈÇ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Úー¥¸
¡¡https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA33582_00-DEMO000000000000(https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA33582_00-DEMO000000000000)
Nintendo Switch(TM) 2ÈÇ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Úー¥¸
¡¡https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000102007(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000102007)
Xbox Series X|SÈÇ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Úー¥¸
¡¡https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/Yakuza-Kiwami-3-Dark-Ties-Demo/9PCNZF038H0Q(https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/Yakuza-Kiwami-3-Dark-Ties-Demo/9PCNZF038H0Q)
PC¡ÊSteam¡ËÈÇ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Úー¥¸
¡¡https://store.steampowered.com/app/3948220/(https://store.steampowered.com/app/3948220/)
¡¡
¡¡
¡ÚÂÎ¸³ÈÇ¤Ç¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤ÊÆâÍÆ¡Û
¢£¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³¡Ù
¡¡¡¦¥á¥¤¥ó¥·¥Ê¥ê¥ªµÚ¤Ó¥µ¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤Î°ìÉô¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¿·¥¹¥Æー¥¸¡ÖÎ°µå³¹¡×¤Î°ìÉô¤òÃµº÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¡ÖÆ²Åç¤ÎÎ¶¡¦¶Ë¡×¡ÖÎ°µå¥¹¥¿¥¤¥ë¡×2¤Ä¤Î¥Ð¥È¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÀï¤¦¡¢¶ÍÀ¸°ìÇÏ¤Î¿Ê²½¤·¤¿¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¥«¥é¥ª¥±¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î°ìÉô¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¼«Í³¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¡Ö·ÈÂÓ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡¦ÁõÈ÷ÊÑ¹¹¡×¤Î°ìÉô¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¶ÍÀ¸°ìÇÏ¤ò¹¥¤¤Ê°áÁõ¤ËÃå¤»ÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Î°ìÉô¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡Ù
¡¡¡¦¥á¥¤¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î°ìÉô¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¥¹¥Æー¥¸¡Ö¿À¼¼Ä®¡×¤Î°ìÉô¤òÃµº÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¥·¥åー¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢Ê÷¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦Ëã¿ý¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î°ìÉô¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢¨ÂÎ¸³ÈÇ¤Î¥»ー¥Ö¥Çー¥¿¤ò¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡Ù¥²ー¥àËÜÊÔ¤Ø°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡
¢£¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡ÙÍ½ÌóÆÃÅµ¡Ö¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¥á¥ó¥Ðー ½ÕÆü°ìÈÖ¡×
¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡Ù¤ÎÍ½ÌóÆÃÅµ¤Ï¡Ö¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¥á¥ó¥Ðー ½ÕÆü°ìÈÖ¡×¡ª¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³¡Ù¤Î¥Áー¥à¥Ð¥È¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¤ÎÎ¶¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¡¢½ÕÆü°ìÈÖ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜÆÃÅµ¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤ÏÁá´ü¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤Ï2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤ËÍ½Ìó¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤ËÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡
¢£¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡Ù¤È¤Ï
¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡Ù¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤ëÅÁÀâ¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢2009Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡Ù¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³¡Ù¤È¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¿·ºî¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡Ù¤Î2ºîÉÊ¤ò1ËÜ¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤Îå«¤òÇØÉé¤¤¡¢¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¤Â³¤±¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¶ÍÀ¸°ìÇÏ¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£²Æì¤ÈÅìµþ¤Î³¹ÊÂ¤ß¡¢Ç÷ÎÏ¤òÁý¤·¤¿¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤äÊª¸ì¤ò¿¼¤á¤ë¥É¥é¥Þ¥·ー¥ó¤ÎÄÉ²Ã¡¢¤ä¤ê¹þ¤ßÍ×ÁÇËþºÜ¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç°µÅÝÅª¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡Ù¤Ï¡¢¶ÍÀ¸¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ë¶¯Å¨¡¦Ê÷µÁ¹§¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¡£¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿Ê÷¤¬¶ËÆ»¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿Êâ¤ß¤ò¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¶ÍÀ¸¤ÈÊ÷¡¢2¿Í¤ÎÃË¤ÎÇ®¤¤¥É¥é¥Þ¤ò1ËÜ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¥·¥êー¥º¤È¤Ï
¡ÖÂç¿Í¸þ¤±¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¸µ¡¢2005Ç¯¤ËÃÂÀ¸¡£°¦¡¢¿Í¾ð¡¢Î¢ÀÚ¤ê¡Ä¡Ä¡£µðÂç´¿³Ú³¹¤ËÀ¸¤¤ëÇ®¤ÃË¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥²ー¥à¤¬·è¤·¤ÆÆ§¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½ÂåÆüËÜ¤òÉ½¸½¤·¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤Ï2,770ËüËÜ¡¿DL¤òÄ¶¤¨¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨¥Õ¥ë¥²ー¥à¹ç·×¡Ë¡£
¡¡
¢¡Î¶¤¬Ç¡¤¯¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡§http://ryu-ga-gotoku.com/
¢¡Î¶¤¬Ç¡¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª ¸ø¼°X¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/ryugagotoku
¢¡Î¶¤¬Ç¡¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official
¡¡
¡¡
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§Î¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM) 2 / Xbox Series X|S / PC¡ÊSteam¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡¡8,173±ß¡ÊÀÇ¹þ8,990±ß¡Ë
¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¡10,400±ß¡ÊÀÇ¹þ11,440±ß¡Ë
¢¨Xbox Series X|S / PC¡ÊSteam¡ËÈÇ¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤Î¤ßÈÎÇä
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í
È¯Çä¡¦ÈÎÇä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬
CEROÉ½µ¡§D¶èÊ¬¡Ê17ºÐ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë
Ãøºî¸¢É½µ¡§(C)SEGA
½Ð±é¡§
¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³¡Ù¡¡¹õÅÄ¿òÌð¡¢ÃæÂ¼»âÆ¸¡¢³Þ¾¾¾¡¢µÜÇ÷ÇîÇ·¡¢µÜÀîÂçÊå¡¢ÆÁ½ÅÁï¡¢ÀÐ¶¶Î¿¡¦ÅÏÅ¯Ìé¡¦¹áÀî¾ÈÇ·
¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡Ù¡¡ÃæÂ¼»âÆ¸¡¢µÜÇ÷ÇîÇ·¡¢¾¾ÅÄ¸Æó¡¢ÆÁ½ÅÁï
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami3/
¡¡
¡¡
¢£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£