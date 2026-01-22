¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤«¤éÈþ½Ñ¤Þ¤Ç¡ª5¤Ä¤Î½¬¤¤»ö¤È³Ø½¬½Î¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖMOCOPLAÉÙ»³¶µ¼¼¡×¤¬ÌµÎÁÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ
MOCOPLAÉÙ»³¶µ¼¼¡ÊÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤ÎÇ¯Ä¹¤«¤é¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥óÌµÎÁÂÎ¸³²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡¦±Ñ¸ì¡¦¥¢¥ë¥´¥¯¥é¥Ö¡¦¹ÅÉ®½ñ¼Ì¡¦Èþ½Ñ5¤Ä¤Î½¬¤¤»ö¤È³Ø½¬½Î¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÊü²Ý¸å¤Î»þ´Ö¤òºÇÂç¸Â¤ËÍ°ÕµÁ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯½Õ¡¦ÌµÎÁÂÎ¸³²ñ¤Î³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/173386/table/5_1_81fb67e30ffe550fb67221085daed5d0.jpg?v=202601221251 ]
https://mocopla-toyama.jp/
MOCOPLAÉÙ»³¶µ¼¼¡¡¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
Äó¶¡¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆÃÄ¹±Ñ¸ìLepton
¡ÖÊ¹¤¯¡¦ÏÃ¤¹¡¦ÆÉ¤à¡¦½ñ¤¯¡×¤Î4µ»Ç½¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯½¬ÆÀ¤¹¤ë¸ÄÊÌ³Ø½¬·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö²»À¼¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶µºà¤Ç¡¢¾Íè¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë±Ñ¸ìÎÏ¤ò°éÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥´¥¯¥é¥Ö¡Ú»»¿ô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¿ôÍý¶µ¼¼¡Û
¿ô³Ø¼Ô¥Ôー¥¿ー¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥ë»á¤¬ºÇ¹â¶µ¼¼Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¿ôÍý¶µ°é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥«ー¥É¥²ー¥à¤ä¥Ñ¥º¥ë¤òÄÌ¤¸¡¢Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é¿Þ·Á¤Î¤Ò¤é¤á¤¤ä¿ôÍýÅª»×¹ÍÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¹ÅÉ®½ñ¼Ì¡ÊÈþÊ¸»ú¥¥Ã¥º¡Ë
Àµ¤·¤¤»ÑÀª¤ä±ôÉ®¤Î»ý¤ÁÊý¤«¤é»ØÆ³¤·¡¢°ìÀ¸¤Îºâ»º¤È¤Ê¤ëÈþ¤·¤¤Ê¸»ú¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¥Îー¥È¤äÄó½ÐÊª¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ç¤ÎÉ¾²Á¸þ¾å¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
Èþ½Ñ
¸½Ìò¤ÎÈþ½Ñ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ä¾ÀÜ»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ½¬ÆÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤É½¸½ÎÏ¤òÂçÀÚ¤Ë°é¤àÁí¹ç¥¢ー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°
NEC¡¢LINE¡¢DeNA¤Ê¤É¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ÈÍÑ¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¥É¥ê¥ë¶µºà¤òÊ»ÍÑ¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÏÀÍýÅª»×¹ÍÎÏ¤äÌäÂê²ò·èÎÏ¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø½¬½Î
³Ø¹»¤ÎÊä½¬¤«¤éÈ¯Å¸Åª¤ÊÆâÍÆ¤Þ¤Ç¤´²ÈÄí¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
https://mocopla-toyama.jp/lesson/
¢£»ÜÀß³µÍ×
Ì¾¾Î¡§MOCOPLAÉÙ»³¶µ¼¼
½êºßÃÏ¡§ÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô½®¶¶ÆîÄ®£¶－£±£³
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÉÙ»³ÃÏÅ´»ÔÆâÅÅ¼Ö¡Ö¸©Ä£Á°¡×ÅÌÊâ4Ê¬
ÂÐ¾Ý³ØÇ¯¡§Ç¯Ä¹～¾®³Ø6Ç¯À¸
Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹¡§Ì±´Ö³ØÆ¸¥¯¥é¥Ö¡ÊºÇÄ¹7:30~22:00¡Ë¡¢½¬¤¤»ö¶µ¼¼¡Ê±Ñ¸ì¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡¢¿ôÍý¶µ¼¼¡¢Èþ½Ñ¡¢¹ÅÉ®½ñ¼Ì¡Ë¡¢³Ø½¬½Î¡Ê¸ÄÊÌ»ØÆ³¡¢È¯Å¸³Ø½¬¡Ë¡¢Á÷·Þ¡¢¿©»ö
URL¡§https://mocopla-toyama.jp/