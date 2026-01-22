LOA ¡ß Swarovski(R)Crystals ¹á¤ê¤Èµ±¤¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦½Ö´Ö¡£¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥À¥¯¥È¡ÖWater Wave¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£
ËÜÆü¡¢LOA THE OIL¥·¥êー¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëJade Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Swarovski(R)Crystals¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥À¥¯¥È¡ÖWater Wave¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
LOA THE OIL ¤È Swarovski(R)Crystals¡¢¹á¤ê¤È¸÷¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö -collaboration-
LOA THE OIL¤Ï¡¢
´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ø¤ÈÅ¸³«¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢
¹á¤ê¤ÎÂÎ¸³¤òÀ¤³¦¤Ø¤ÈÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢
LOA THE OIL¤¬¶¦ÌÄ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢
¸÷¤Î±ü¹Ô¤¤òËá¤Â³¤±¤Æ¤¤¿Swarovski(R)Crystals¤ÎÈþ°Õ¼±¤Ç¤·¤¿¡£
¹á¤ê¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
¤±¤ì¤É¡¢¿¨¤ì¤¿´¶³Ð¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸÷¤â¤Þ¤¿¡¢
¤«¤¿¤Á¤ò»ý¤¿¤º¡¢
È¿¼Í¤·¡¢½Å¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢
µ²±¤ËÍ¾±¤¤ò¹ï¤àÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
LOA THE OIL¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢
¹á¤ê¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë°ì½Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë°Ü¤í¤¤¡¢
¤½¤Î¿Í¤Î¶õµ¤¤ä²¹ÅÙ¤ÈÍÏ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹¡£
´¶³Ð¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£
Ê¬Ìî¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢
¹á¤ê¤È¸÷¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂÎ¸³¤È¤·¤Æ·ë¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
LOA Made with Swarovski(R)Crystals ¡ÖWater Wave¡×-Concept-
Jade Japan¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLOA THE OIL¡×¤Ï¡¢
¹á¤ê¤ò¡È¤«¤¿¤Á¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
ÍÉ¤é¤®¡¢¹¤¬¤ê¡¢Í¾±¤¤È¤·¤Æ»Ä¤ëÂ¸ºß¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖWater Wave¡×¤Ï¡¢
¤½¤Î»×ÁÛ¤ò¡¢¿å¤È¸÷¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë½Å¤Í¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
LOA THE OIL¤Ï¡¢
¤½¤Î¡È°ì½Ö¡É¤È¡ÈÍ¾±¤¡É¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¤ò¡¢
¡ÖWater Wave¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ËÂ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÅ¤«¤Ê¿åÌÌ¤Ë¿¨¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢
¾®¤µ¤ÊÇÈÌæ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢
¤ä¤¬¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¸÷¤Ï¿åÌÌ¤ËÈ¿¼Í¤·¡¢
¤«¤¿¤Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢
°ì½Ö¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¹á¤ê¤È¡¢
ÌÜ¤Ë±Ç¤ëµ±¤¡£
¤½¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢
´¶³Ð¤Î¥ì¥¤¥äー¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¼çÄ¥¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¤½¤Ã¤ÈÆü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢
³Î¤«¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤ë¡¢ÀÅ¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖWater Wave¡×¤Ï¡¢
¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤«¤é¡¢
Í¾±¤¤È¤·¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡¢
¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¤«¤¿¤Á¤Ë¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¸÷¤È¹á¤ê¤¬½Å¤Ê¤ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂÎ¸³ -benefit-
¡ÖWater Wave¡×¤òÅ»¤¦¤È¤¡¢
¤Þ¤º¿´¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢
¤ä¤ï¤é¤«¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ë¹á¤ê¡£
¥Õ¥êー¥¸¥¢¤ä¥ß¥å¥²¡¢
¥¢¥Ã¥×¥ë¤È¥×¥é¥à¤¬¤¤é¤á¤¯¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¤Ï¡¢
À¡¤ó¤À¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤¿½Ö´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢
Æ©ÌÀ´¶¤È¹âÍÈ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÍ¾±¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢
ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î´¶Æ°¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢
ÆâÂ¦¤Ëº¹¤·¹þ¤à¸÷¤Îµ¤ÇÛ¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢
¥íー¥º¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢
¹á¤ê¤Ï±ü¹Ô¤¤òÁý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢
¸÷¤ÈÍÏ¤±¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Ôー¥Á¤È¥à¥¹¥¯¤¬¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢
¹á¤ê¤ÏÍ¾±¤¤È¤Ê¤ê¡¢
¸÷¤ÏÀÅ¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢
ÆâÂ¦¤«¤é¤Ë¤¸¤à¥ªー¥é¤òÅ»¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÖWater Wave¡×¤Ï¡¢
¹á¤ê¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¡¢
¤½¤Î±ü¤Ç¡¢¸÷¤Îµ¤ÇÛ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ç´°À®¤¹¤ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡£
¹á¤ê¤È¸÷¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢
´¶³Ð¤ÎÆâÂ¦¤Ç¡¢
¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
LOA Made with Swarovski(R)Crystals ¡ÖWater Wave¡× -information-
LOA THE OIL Water Wave
LOA THE OIL ¡ÈCARE¡É Water Wave
¾¦ÉÊÌ¾¡§LOA Made with Swarovski(R)Crystals ¡ÖWater Wave¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î22ÆüÈ¯Çä
ÆâÍÆ¡§
¡¦LOA THE OIL Water Wave
¡¦LOA THE OIL ¡ÈCARE¡É Water Wave
ÍÆÎÌ¡§100mL
²Á³Ê¡§\15,000¡Ütax
À¸»º¹ñ¡§ÆüËÜ
ËÜ¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ï¡¢
¹á¤ê¤È¼Á´¶¡¢¤½¤·¤ÆÐÊ¤Þ¤¤¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤á¤¿ÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ÊÅ¸³«¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢LOA¸ø¼°¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
LOA Made with Swarovski(R)Crystals¡ÖWater Wave¡×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÇÛ¿®Ãæ¡£¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È
LOA¡Ã¸ø¼°Instagram¤ò¥Õ¥©¥íー :
https://www.instagram.com/loa_official__/#
LOA Official Amazon Shop
¡ÖAmazon LOA¡×¤ò¥Õ¥©¥íー :
https://www.amazon.co.jp/stores/LOA/page/9CE609EE-6397-4D20-84B6-4147101AC9A6
LOA Amazon Shop URL
https://www.amazon.co.jp/stores/LOA/page/9CE609EE-6397-4D20-84B6-4147101AC9A6
Rakuten LOA Official Store
¡ÖRakuten LOA¡×¤ò¥Õ¥©¥íー :
https://www.rakuten.co.jp/loa-official/
Rakuten LOA Official Store URL
https://www.rakuten.co.jp/loa-official/
LOA Made with Swarovski(R)Crystals ¡ÖWater Wave¡× -Contact ¥µ¥í¥óÍÍ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè-
¥µ¥í¥óÍÍ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´³ÎÇ§¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Jade Japan³ô¼°²ñ¼Ò
https://jade-japan.com/loa/oil/
contact@jade-japan.com
Ã´Åö¼Ô:ËÌÂ¼