½ÐÄ¥¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖHOGUGU¡Ê¥Û¥°¥°¡Ë¡×¡¢¥»¥é¥Ô¥¹¥ÈÅÐÏ¿¿ô¤¬5,000Ì¾¤òÆÍÇË¡ª

½ÐÄ¥¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖHOGUGU¡Ê°Ê²¼¡¢¥Û¥°¥°¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒHOGUGU¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²Ö²¬¸°ì¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2020Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥»¥é¥Ô¥¹¥È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¥Û¥°¥°¡×¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡Ê°Ê²¼¡¢¥Û¥°¥°¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡Ë¤ÎÅÐÏ¿¿ô¤¬5,000Ì¾¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¡¢½é²óÍøÍÑ¸ÂÄê¥¯ー¥Ý¥ó¤È¡¢¸ø¼°X¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇAmazon¥®¥Õ¥È·ô¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2026Ç¯1·î»þÅÀ
¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Î²ÝÂê
À®½Ï»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ë¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿¼ý±×¹½Â¤¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤ÎÆ¯¤Êý¤ä¼ýÆþÌÌ¤Ë¿§Ç»¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä¹»þ´Ö¤ÎÂÔµ¡¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Æ¯¤Êý
Å¹ÊÞÂÔµ¡¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Æ¯¤Êý¤Ç¤Ï¡¢Í½Ìó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÅ¹ÊÞ¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢»þ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤¿¤¯¤Æ¤âÅ¹ÊÞ¤òÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤òÊú¤¨¤ä¤¹¤¤Æ¯¤Êý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÅØÎÏ¤¬Êó½·¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤É¾²ÁÀ©ÅÙ
°ìÎ§ÎÁ¶â¤Î¤¿¤á¡¢¥»¥é¥Ô¥¹¥È¸Ä¿Í¤Î»Ü½Ñ¥¹¥¥ë¡¦ÀÜµÒÎÏ¤Ê¤É¤Îº¹¤¬µëÍ¿¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ°ÍÂ¸¤Î²Á³ÊÀß·×¤È¡¢ÆÈÎ©¤ËÀø¤àÊÌ¤Î¥Ïー¥É¥ë
Àµ¼Ò°÷¤Ç¤â¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤Ç¤â¡¢»Ü½Ñ¤Ç¤¤ë·ï¿ô¼«ÂÎ¤ËÊªÍýÅª¤Ê¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¼ýÆþ¤Ë¾å¸Â¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ÆÈÎ©¤¹¤ì¤Ð¼«Ê¬¤ËÆþ¤ë¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬½¸µÒ¤ä¸ÇÄêÈñ¤Ê¤É¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤ÎÆ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ö¥Û¥°¥°¡×
¡Ö¥Û¥°¥°¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶È³¦¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¥»¥é¥Ô¥¹¥È¸Ä¿Í¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯³èÌö¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ »þ´Ö¤â¾ì½ê¤â¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤ëÆ¯¤Êý
¥·¥Õ¥È¤äÅ¹ÊÞ¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢24»þ´Ö¡¦ÆüËÜÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤¬Ä¾ÀÜÁª¤Ð¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ä¥«¥¹¥¿¥Þー¤«¤é¤Î¥ì¥Ó¥åー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ü½Ñ¥¹¥¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¿ÍÊÁ¤äÀÜµÒÎÏ¤â¥¢¥Ôー¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥°¥°¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤È¥«¥¹¥¿¥Þー¤òÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ç¡¢ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤ÂÎ¸³¤¬ºÆ»ØÌ¾¡¦¥ê¥Ôー¥¿ー³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£ Êó½·¤âÆ¯¤Êý¤â¡¢¼«Ê¬¼çÆ³
»Ü½ÑÎÁ¶â¤ÎÀßÄê¡¢Í½Ìó´ÉÍý¡¢Çä¾å¼ÂÀÓ¤Î³ÎÇ§¡¢½¸µÒ¤Þ¤Ç¥¢¥×¥ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç´°·ë¡£Å¹ÊÞ±¿±Ä¤äÈÑ»¨¤Ê¶ÈÌ³¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢µ¯¶È¤»¤º¤È¤â¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤Ë±þ¤¸¤Æ¼ý±×¤ò¿¤Ð¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÅÐÏ¿¤·¤¿¤Æ¤Ç¤âÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß
±¿±Ä¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î³èÆ°¥Õ¥©¥íー¤ä¡¢»ØÌ¾¤Ê¤·¤Ç¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Û¥°¥° NOW¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Î¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÐÏ¿¤·¤¿¤Æ¤Ç¤â¸úÎ¨Åª¤Ë¼ÂÀÓ¤ä¥ì¥Ó¥åー¤ò³ÍÆÀ²ÄÇ½¡£¼ÂºÝ¤Ë½é·î¤ÇÇä¾å55Ëü±ß¢¨1¤òÃ£À®¤·¤¿¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î¼ÂÎÏ¤äÅØÎÏ¤¬ÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¥Û¥°¥°¡×¤Ï¥»¥é¥Ô¥¹¥È5,000Ì¾¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡§2025Ç¯12·î¼ÂÀÓ¡£Åìµþ¥¨¥ê¥¢¡¢40·ï»Ü½Ñ¤Î¾ì¹ç
¥Û¥°¥°¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î³èÌöµ¡²ñ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«
¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î³èÌö¤Î¾ì¤È¼ý±×µ¡²ñ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¥«¥¹¥¿¥Þー»Ô¾ì³ÈÂç
ËÝÌõµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥«¥¹¥¿¥Þー¤äºßÎ±³°¹ñ¿Í¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿º£¸å¤Ï¡Ö¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¡×¤ò´ð¼´¤È¤·¤¿¼þÊÕÎÎ°è¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¥Û¥°¥°¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î³èÌö¤Î¾ì¤È¼ý±×µ¡²ñ¤ò¹¤²¤ë¤Ù¤¯»ö¶È¤Î³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ ¶äÎþ¥«ー¥É·èºÑ¡¦¥Á¥Ã¥×µ¡Ç½¤Ø¤ÎÂÐ±þ
¥«¥¹¥¿¥Þー¤«¤é¥Á¥Ã¥×¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ä¡¢¶äÎþ¡ÊUnionPay¡Ë¥«ー¥É·èºÑ¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Û¥°¥°¿·µ¬ÍøÍÑ³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¿ä¿Ê
Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥óÅ¹Êß¤È¤ÎÄó·È¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÇÉ¸¯¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÅö¼Ò¤Ï¥Û¥°¥°¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥°¥°¥»¥é¥Ô¥¹¥È5,000Ì¾ÅÐÏ¿ÆÍÇËµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ¡ª
¥Û¥°¥°¥»¥é¥Ô¥¹¥ÈÅÐÏ¿¼Ô¿ô5,000Ì¾ÆÍÇË¤òµÇ°¤·¡¢Æüº¢¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¢¨2
¼Â»ÜÇÞÂÎ¡§X¡ÊµìTwitter¡Ë
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë～2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡§
ÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹ÆÆâ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿½é²ó¸ÂÄê¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤ÎÇÛÉÛ¤Ë²Ã¤¨¡¢Åö³ºÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç20Ì¾ÍÍ¤ËAmazon¥®¥Õ¥È·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ºÅöÅê¹Æ¡§¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤À¤±¡ª#Amazon¥®¥Õ¥È·ô Áí³Û2Ëü±ß¥¥ã¥ó¥Úー¥ó🎊(https://x.com/HOGUGU_official/status/2013189860920860858?s=20)
¢£ ÆÃÅµÆâÍÆ
½é²ó¸ÂÄê¥¯ー¥Ý¥ó¡§2,000±ßÊ¬
Amazon¥®¥Õ¥È·ô¡§1,000±ßÊ¬ ¡ß ÃêÁª20Ì¾ÍÍ¡¡¢¨3,¢¨4
¢¨2¡§¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¾ò·ï¡¦Ãí°Õ»ö¹à¤ÏÅê¹Æ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨3¡§¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒHOGUGU¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º
¢¨4¡§Amazon¤ÏAmazon.com, Inc.¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò ²Ö²¬¸°ì¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
5,000Ì¾°Ê¾å¤â¤Î¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö¥Û¥°¥°¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤±¤ë¾ì½ê¤òºî¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¬¤³¤ì¤À¤±½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¼«¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Ø5,000Ì¾¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄÌ²áÅÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶È³¦¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤Èµ±¤±¤ë¤Ï¤º¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤µ¤ó¤¬Á´¹ñ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Êý¡¹°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¥Û¥°¥°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÃ£À®¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄ¹¤¤¥¹¥Èー¥êー¤Î¡Ö½ø¾Ï¡×¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÊâ¤ß¤È¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¡Ö¥Û¥°¥°¡×¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÐÄ¥¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡Ö¥Û¥°¥°¡×¤È¤Ï
¡Ö¥Û¥°¥°¡×¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤´¼«Âð¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥Û¥°¥°¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤ò¸Æ¤Ù¤ë½ÐÄ¥¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£2020Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢Îß·×Í½Ìó¿ô¤Ï29Ëü·ï¤òÆÍÇË¡£Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿¥Û¥°¥°¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áê¸ß¥ì¥Ó¥åー¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¥Û¥°¥°¡×¥«¥¹¥¿¥ÞーÍÑ¥¢¥×¥ê¡Û
iOS ¥¢¥×¥ê¡§App Store(https://apps.apple.com/jp/app/hogugu-%E3%83%9B%E3%82%B0%E3%82%B0-%E5%87%BA%E5%BC%B5%E3%83%AA%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/id1467856161)
Android ¥¢¥×¥ê¡§Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hogugu.android.customer.booking)
¡Ú¡Ö¥Û¥°¥° NOW¡×¥«¥¹¥¿¥ÞーÍÑ¥¢¥×¥ê¡Û
ºÇÃ»30Ê¬¤Ç¶á¤¯¤Î¥Û¥°¥°¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥Û¥°¥°¡×Í½Ìó¥¢¥×¥ê¡£
iOS¡§App Store(https://apps.apple.com/jp/app/hogugu-now/id6738376786?l=en-US)
¢¨iOSÀè¹Ô¥ê¥êー¥¹
¡Ú¡Ö¥Û¥°¥°¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Û
X¡§HOGUGU_official(https://x.com/hogugu_official)
Instagram¡§ hogugu.official(https://www.instagram.com/hogugu.official/)
YouTube¡§HOGUGU¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(https://www.youtube.com/channel/UCYFxc5mljKVKKkCbar0faOw)
¡Ö¥Û¥°¥°¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒHOGUGU¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ²Ö²¬ ¸°ì
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://hogugu.com/
ËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆîËÜÄ®4-5-7 Åì°¡¥Ó¥ë9³¬
»ÙÅ¹¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊÆî4-3-4 Polar¶åÃÊ2³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡Ö¥Û¥°¥°¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
¤ªÌä¹ç¤» : info@hogugu.com