³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¡¦¥Çー¥¿¡¡¡ß¡¡¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´Ñ¸÷¿¶¶½¶¨²ñ¡¡¡¡¡Ö2025Ç¯ TVÈÖÁÈÏª½Ð ´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È ¥È¥ì¥ó¥É¥é¥ó¥­¥ó¥°¡ÊMBT¡Ë¡×È¯É½

¡¡ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢¥¨¥à¡¦¥Çー¥¿¤¬À¸À®¡¦ÊÝÍ¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ò¥Æ¥¥¹¥È²½¤·¤¿¡ÖTV¥á¥¿¥Çー¥¿¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÆÃ¤Ë´Ñ¸÷¿¶¶½¤ä´Ñ¸÷»ñ¸»¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä»ÜÀß¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¤½¤ÎÊüÁ÷²ó¿ô¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¤Ë½¸·×¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2025Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¤ÎÀ¤Áê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³ÆÃÏ°è¤Î´Ñ¸÷¿¶¶½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Çー¥¿¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£³Æ¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¡¡£±°Ì¡¡´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È
´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È ¥È¥ì¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡³Æ¥«¥Æ¥´¥êÊÌ£±°Ì
¢£³Æ¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¡¡¥È¥Ã¥×£±£°¡¡´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È
¢£2025Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É²òÀâ
¡¡Æü´Ñ¿¶¤¬Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö´Ñ¸÷¤Î¼ÂÂÖ¤È»Ö¸þ～Âè43²ó¹ñÌ±¤Î´Ñ¸÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°¸þÄ´ºº～¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÎ¹¹ÔÁ°¤Ë»²¹Í¤¹¤ë¾ðÊó¼ý½¸¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢21.8¡ó¤Î²óÅú¼Ô¤¬TVÈÖÁÈ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤È²óÅú¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Î¹¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤¿¸½ºß¤Ç¤â¡¢TVÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¤ä¼þÊÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢Î¹¤Î¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¹ÔÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿²ó¿ô¤¬Â¿¤¤´Ñ¸÷ÃÏ¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¡Ö¿Í¤¬°ìÈÖË¬¤ì¤¿¾ì½ê¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤à¤·¤í¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢
¡¡¡¦¡¡ÈÖÁÈÀ©ºî¼Ô¤¬¡Öº£¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¥Æー¥Þ
¡¡¡¦¡¡¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¾ð¤ä´Ø¿´
¡¡¡¦¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤¬µá¤á¤ë²èÎÏ¤ÈÊª¸ìÀ
¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÀ¤Áê¤¬¿§Ç»¤¯¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î·¹¸þ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥ì¥ó¥É£±.¡¡¡§¡¡Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤ÎË¬ÌäÀè¤¬ÆüËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤ò²þ¤á¤ÆÄó¼¨
¡¡1·î21Æü¤ÎÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¡ÊJNTO¡Ë¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤Ï4,268Ëü¿Í¤¢¤Þ¤ê¤Î³°¹ñ¿Í¤¬ÆüËÜ¤òË¬Ìä¤·¡¢²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ë½§»Ô¾ì¡Ê»Ô¾ìÉôÌç1°Ì¡Ë¡¢ÃÛÃÏ¾ì³°»Ô¾ì¡Ê»Ô¾ìÉôÌç2°Ì¡Ë¡¢²Ï¸ý¸Ð¡Ê¿åÊÕ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÉôÌç1°Ì¡Ë¡¢ÇòÀî¶¿¡Ê°äÀ×¡¦µìÀ×ÉôÌç3°Ì¡Ë¤Ê¤ÉË¬Æü³°¹ñ¿Í¤¬Â¿¿ôË¬Ìä¤¹¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÆüËÜ¿Í¸þ¤±¤ÎÈÖÁÈ¤ÇºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÎ®¤ì¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤¼³°¹ñ¿Í¤Ï¤³¤³¤Ë»¦Åþ¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤Ï¡¢ ¡ÈÀ¤³¦¤¬Ç§¤á¤¿ÆüËÜ¡É¤òÆüËÜ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÎ¹Àè¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ì¥ó¥É£².¡¡¡§¡¡¡ÖËüÇî¡×¤ÈÌÜ¿·¤·¤µ¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡¡2025Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¹Ô»ö¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤Ï¡¢2,557Ëü¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò·Þ¤¨¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ø¥é¥ó¥¥ó¥°Âè2°Ì¤ÎÌ´½§±Ø¤Ï¡¢Âçºå´ØÀ¾ËüÇî¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´éÇ§¾Ú²þ»¥¤ä¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤¤Å·°æ¤Ê¤É¡Ö¸«¤»¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢±Ø¤½¤Î¤â¤Î¤¬ËüÇîÂÎ¸³¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢Ïª½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸±Ø¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÎÅìµþ±Ø¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î±ØÊÛ¤ä¥°¥ë¥á¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー°úÂà¤ä»³¼êÀþ100¼þÇ¯¤Ê¤É¤ÎÅ´Æ»¥È¥Ô¥Ã¥¯¤âËÉÙ¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ëÄÌ²áÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÌÜÅªÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬È¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÍ·±àÃÏ¡¦¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯ÉôÌç£±°Ì¡Ë¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È´ØÏ¢¡ÊÍ·±àÃÏ¡¦¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯ÉôÌç2°Ì¡¢4°Ì¡¢6°Ì¡Ë¤Ê¤É¤âµ¨Àá¤´¤È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÌÜ¿·¤·¤µ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ÜÀß¤Î¹â¤¤Ïª½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡ÊÍ·±àÃÏ¡¦¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯ÉôÌç3°Ì¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Î¥ªー¥×¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢134²ó¤È¤¤¤¦¹â¤¤Ïª½Ð¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ó¤Ð¤ë¤Î¼«Á³¤ò³è¤«¤·¤¿°µÅÝÅª¤Ê±ÇÁüÎÏ¤¬¡¢Î¹ÈÖÁÈ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¾ðÊó¡¦·ÐºÑÈÖÁÈ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¿¹²¬µ£»áÎ¨¤¤¤ë¡ÖÅá¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹À¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥ì¥ó¥É£³.¡¡¡§¡¡¥Ñ¥ó¥À¤ÏºÇ¶¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡©
¡¡¥Ñ¥ó¥À¤ÎÊÖ´Ô¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¡ÊÆ°Êª±à¡¦¿åÂ²´ÛÉôÌç1°Ì¡Ë¤Ï215²ó¡¢¾åÌîÆ°Êª±à¡ÊÆ°Êª±à¡¦¿åÂ²´ÛÉôÌç2°Ì¡Ë¤Ï97²ó¤â¤ÎÊü±Ç²ó¿ô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥à¡¦¥Çー¥¿¤ÎÊÝÍ¤¹¤ëÆ±ÍÍ¤ÎºòÇ¯¤Î½¸·×¥Çー¥¿¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤ÎºòÇ¯¤ÎÊü±Ç²ó¿ô¤Ï56²ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìó4ÇÜ¤ÎÊü±Ç²ó¿ô¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ°Êª¤ÏÏ·¼ãÃË½÷¤òÌä¤ï¤º°¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æü´Ñ¿¶¤¬»ý¤ÄÁ´¹ñ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤äÃÎ¸«¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ä´Ñ¸÷´ØÏ¢´ë¶È¡¦DMO¤Ê¤É¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¥¨¥ê¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢PR»Üºö¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
£±¡¥´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È&¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ÎÄêµÁ
¡¡¡¡Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î»ÜÀß¡¢Ì¾½ê¡¢¼«Á³·Ê¾¡ÃÏ¡¢¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡¢ÇîÊª´Û¡¢Èþ½Ñ´Û¡¢Æ»¤Î±Ø
¡¡¡¡´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤ä´Ñ¸÷Â¥¿Ê¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÃíÌÜ¤ÎÏÃÂê¤ä»ö¾Ý
¡¡¡¡¤Ç¤ÎÏª½Ð¤¬ÂÐ¾Ý
¡¡¡¡¡ÊÎã¡§¿·µ¬¥ªー¥×¥ó¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡¢ÆÃÄê¤Î¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¨ ÂÐ¾Ý³°¡¡¡§¡¡ÄÌÈÎÈÖÁÈ¡¦ÄÌÈÎ¥³ー¥Êー¤äÈÖÀëÈÖÁÈ¡¢¹ðÃÎ¤Ê¤É¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¤Þ¤¿¿À¼Ò¡¦Ê©³Õ¡¢ÉÂ±¡¤ä¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ »ö¸Î¡¢»ö·ï¡¢ºÒ³²¡¢ÉÔ¾Í»ö¤Ê¤É¡¢´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Ê¤¤Ê¸Ì®¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½¸·×ÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°
£²¡¥½¸·×ÂÐ¾Ý
¡¡¡¡´ØÅì¹°èÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡ÊNHKÁí¹ç¡ÊE¥Æ¥ì¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢TBS¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó
¡¡¡¡Åìµþ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Á´ÈÖÁÈ¡Ê¥Ë¥åー¥¹¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥áÅù¡Ë
¡¡¡¡¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ
£³¡¥½¸·×ÊýË¡¡ÊµÒ´ÑÀ¡Ë
¡¡¡¡TV¥á¥¿¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢AI¤È¿Í¼ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ç´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÌ¾¤òÃê½Ð¤·¡¢
¡¡¡¡ÌÜ»ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò²Ã¤¨¤Æ½¸·×¡£TVÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿²ó¿ô¡ÊÌÀ³Î¤Ê¿ôÃÍ¡Ë¤Ë´ð¤Å¤ÄêÎÌÅª¤Ë½¸·×¤¹¤ë
¡¡¡¡¤³¤È¤ÇµÒ´ÑÀ¤òÃ´ÊÝ¡£É½µÍÉ¤ì¤Ë¤è¤ë½¸·×¸íº¹¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»ÜÀßÌ¾¡¦½êºßÃÏ¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¹
¡¡¡¡¥¿¡Ê¼½ñ¡Ë¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÅìµþ¥¿¥ïー¡×¤È¡ÖTOKYOTOWER¡×¤Ê¤É¡¢Æ±°ì¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã
¡¡¡¡¥È¤ò»Ø¤¹¤³¤È¤¬ÌÀÇò¤Ê¤â¤Î¤äÎ¬¾Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅý¹ç¤·¤ÆÃ±°ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡º£¸å¡¢¥¨¥à¡¦¥Çー¥¿¤Ç¤Ï¡¢TV¥á¥¿¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Æ¼ïÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤äÊ¬ÀÏ¥Äー¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢³Æ¼ï¥Çー¥¿´ðÈ×¤ä´Ñ¸÷¾ðÊó¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ê¤É¤È¤ÎTV¥á¥¿¥Çー¥¿¤ÎÏ¢·È¤ò¿Þ¤ê¡¢´Ñ¸÷DX¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¡¦¥Çー¥¿¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖTV¥á¥¿¥Çー¥¿¡×¤È¤Ï¡©
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¡¦¥Çー¥¿¤Ç¤Ï¡¢TVÈÖÁÈ¤äTV-CM¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¡Ê¼ÂÀÓ¡Ë¤ò¥Æ¥¥¹¥È²½¡Ê¥Çー¥¿¥Ùー¥¹²½¡Ë¤·¤¿¡ÖTV¥á¥¿¥Çー¥¿¡×¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿À¸À®¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¾ï»þ40Ì¾Á°¸å¤ÎÀìÂ°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬24»þ´Ö365Æü¡Ö¤¤¤Ä¡×¡Ö¤É¤³¤Ç¡×¡Ö²¿¤¬¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö²¿ÉÃ´Ö¡×ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤«¤ò¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¥Çー¥¿¥Ùー¥¹²½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡TV¥á¥¿¥Çー¥¿¤Ï¡¢¼ç¤Ë¡Ö£±.ÈÖÁÈ¥Çー¥¿¡ÊÈÖÁÈÊüÁ÷ÆâÍÆ¡Ë¡×¡Ö£².TV-CM¥Çー¥¿¡Ê¹¹ð½Ð¹ÆÆâÍÆ¡Ë¡×¡Ö£³.¥¢¥¤¥Æ¥à¥Çー¥¿¡ÊÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Ë¡×¡Ö£´.¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Çー¥¿¡ÊÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Å¹¡¦½É¡¦´Ñ¸÷ÃÏÅù¤Î¾ðÊó¡Ë¡×¡Ö£µ.³Æ¼ï¥Þ¥¹¥¿¡¦¼½ñ¥Çー¥¿¡×¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¥íー¥Çー¥¿Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÄ´ºº¡¦½¸·×¡¦Ê¬ÀÏ¤Î¥ì¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡¢Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´Ñ¸÷¿¶¶½¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´Ñ¸÷¿¶¶½¶¨²ñ¤Ï¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¦»ÔÄ®Â¼¤È¤½¤Î´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¦±¿Í¢¸òÄÌ¡¦Î¹¹Ô¶È¡¦½ÉÇñ¶È¡¦´Ñ¸÷»ÜÀß¤ª¤è¤Ó´Ñ¸÷´ØÏ¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ê¤ÉÌó700ÃÄÂÎ¤Î²ñ°÷¤òÍ¤¹¤ë¸ø±×Ë¡¿Í¤Ç¤¹¡£¡Ö´Ñ¸÷¤Î¸÷¤Çµ±¤¯»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤ò³èÆ°ÍýÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¤Ë¤è¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÄÉµá¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¡¢¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿³Æ¼ï»ö¶È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¡¦¥Çー¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¡¦¥Çー¥¿¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡ÊÈÖÁÈ¤ª¤è¤ÓTV-CM¡Ë¤ÎÊüÁ÷¼ÂÀÓ¤òÆÈ¼«¤Ë¥Æ¥¥¹¥È²½¤·¤¿¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖTV¥á¥¿¥Çー¥¿¡×¤òÀ¸À®¤·¤Æ¡¢Ä´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¡¦ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¥Çー¥¿¥×¥í¥Ð¥¤¥À¤Ç¤¹¡£Ì±Êü¥ー¶É¡Êºßµþ5¶É¡ËÅù¤È»ñËÜÄó·È¤·¡¢¶È³¦´ð½à¤ÎTV¥á¥¿¥Çー¥¿¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢¡ÖTV¥á¥¿¥Çー¥¿¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö£±.¥Çー¥¿ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡×¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤ÆÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦¡Ö£².ÊüÁ÷¼ÂÀÓÄ´ºº¥µー¥Ó¥¹¡×¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÏÃÂê¤òÏª½Ð¡¦ÊóÆ»ÎÌ¤Ç½¸·×¤·¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö£³.¥é¥ó¥¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡×¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿²òÀÏ¥Äー¥ë¡Ö£´.TV Rank¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Çー¥¿¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÌÌÇò¤¯¡ª¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÊÂ¸ºß°ÕµÁ¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Ç¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¥Çー¥¿¤Ç¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
