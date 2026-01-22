¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÈË¼¸úÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¾Ê¥¨¥Í¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëLIXIL¤Î¹âÀÇ½½»Âð¹©Ë¡¡Ö¤Þ¤ë¤´¤ÈÃÇÇ®¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Êª·ï¤ÇÁ´¹ñ°ìÀÆÃÇÇ®¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÅß¤ÎÂÎ´¶²ñ¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒLIXIL¡Ê°Ê²¼¡¢LIXIL¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¤Þ¤ë¤´¤ÈÃÇÇ®¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¦SW¹©Ë¡¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿Á´¹ñ205¤«½ê¤ÎÊª·ï¤Ë¤Æ¡¢³Æ¹©Ì³Å¹¤µ¤Þ¤¬¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¡¼¤µ¤Þ¸þ¤±¤Ë¡ÖÁ´¹ñ°ìÀÆÃÇÇ®¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÂÎ´¶¡¦ÁêÃÌ²ñ¡×¤ò2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
2050Ç¯¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½»Âð¤ò´Þ¤à²ÈÄíÉôÌç¤ÎCO₂ºï¸ºÌÜÉ¸¤Ï66%¡Ê2013Ç¯ÅÙÈæ¡Ë¤ÈÂ¾¤ÎÉôÌç¤ËÈæ¤Ù¤ÆºÇ¤â¹â¤¤¿ôÃÍ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢½»Âð¤Î¹âÀÇ½²½¤Ë¤è¤ë¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²½¤Ï½ÅÍ×¤Ê»Üºö¤Î°ì¤Ä¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤Î¾Ê¥¨¥Í´ð½à¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤½»Âð¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²È¤Î¤ª¤è¤½90%¢¨1¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢´ûÂ¸½»Âð¤Î¹âÀÇ½²½¤Î¿ä¿Ê¤ä¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯½»Âð¤Î¹âÀÇ½½»Âð¤Ø¤Î²þ½¤¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£LIXIL¤Ï¡¢´ûÂ¸½»Âð¤ò¿·ÃÛ¤Î¹âÀÇ½½»ÂðÊÂ¤ß¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½¤Ø²þ½¤¤·¡¢·ò¹¯¤Ç²÷Å¬¡¢¾Ê¥¨¥Í¤ÊÊë¤é¤·¤ò¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¹âÀÇ½½»Âð¹©Ë¡¡Ö¤Þ¤ë¤´¤ÈÃÇÇ®¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¦SW¹©Ë¡¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤ò³«È¯¤·¡¢2021Ç¯10·î¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë¡¢¹âÀÇ½¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤¿Á´¹ñ205¤«½ê¤Î¹©Ì³Å¹¤µ¤Þ¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¡Ö¤Þ¤ë¤´¤ÈÃÇÇ®¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¦SW¹©Ë¡¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ·úÀß¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ä¼ÂÊª·ï¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ÞÂð¤Ë¤Æ¡¢Åß¤Î´¨¤¤»þ´ü¤ËÃÇÇ®¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃÈ¤«¤µ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ´¶²ñ¤äÁêÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¢¨2¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ý¤Á²È¤¬¤¢¤ê·úÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤äÃæ¸Å½»Âð¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤´¸¡Æ¤¤ÎÊý¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤´¤ÈÃÇÇ®¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¦SW¹©Ë¡¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Ç¼Â¸½²ÄÇ½¤Ê¿·ÃÛ°Ê¾å¤Î¹âÀÇ½¤Ê²È¤Å¤¯¤ê¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ç4²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢»²²Ã¤µ¤ì¤¿Êý¤«¤é¤Ï¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LIXIL¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¹âÀÇ½½»Âð¤Ø¤Î¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·¼ÌØ¤·¡¢Ë¤«¤Ç²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§½ÐÅµ ¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ö¼Ò²ñ»ñËÜÀ°È÷¿³µÄ²ñ ·úÃÛÊ¬²Ê²ñ »ñÎÁ¡Ê2021Ç¯¡Ë¡×¤è¤ê
¢¨2¡§³«ºÅÆü¤Ï¡¢³Æ¹©Ì³Å¹¤µ¤Þ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã»²¹Í»ñÎÁ¡ä
¢£³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨³«ºÅÆü¤Ï³Æ¹©Ì³Å¹¤µ¤Þ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ¾ì½ê¡§Á´¹ñ205¤«½ê¤Î¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¤â¤·¤¯¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ÞÂð¡¢¹©Ì³Å¹¡ÊÁêÃÌ²ñ¤Î¤ß¼Â»Ü¡Ë
¢¨³«ºÅ¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤Þ¤ë¤´¤ÈÃÇÇ®¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¦SW¹©Ë¡¥ê¥Õ¥©¡¼¥à
¡Ö¤Þ¤ë¤´¤ÈÃÇÇ®¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¦SW¹©Ë¡¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½¡ÊÇ®ÅÁÆ³Î¨ 0.019W/Ö¡¦£Ë¡Ë¤ò¸Ø¤ë¹Å¼Á¥¦¥ì¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÊÉÃÇÇ®¡¢¿á¹þ¤ßÍÑ¥°¥é¥¹¥¦¡¼¥ë¤Ë¤è¤ëÅ·°æÃÇÇ®¡¢¿áÉÕ¤±¹Å¼Á¥¦¥ì¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¾²ÃÇÇ®¤Ë¤è¤êÊÉ¡¦Å·°æ¡¦¾²¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ûÂ¸¤ÎÁë¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½¤ò¹â¤á¤ëÆâÁë¤ÎÀßÃÖ¤ä¡¢¸¼´Ø¥É¥¢¤Î¸ò´¹¤Ë¤è¤ë³«¸ýÉôÃÇÇ®¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢²ÈÁ´ÂÎ¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÃÇÇ®¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·´ûÂ¸¤Î½»Âð¤ò¾Ê¥¨¥Í½»Âð¤ØÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤Þ¤¹¡£
About LIXIL
LIXIL¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤â¤¬´ê¤¦Ë¤«¤Ç²÷Å¬¤Ê½»¤Þ¤¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê¥È¥¤¥ì¡¢¤ªÉ÷Ï¤¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¤Î¿å¤Þ¤ï¤êÀ½ÉÊ¤ÈÁë¡¢¥É¥¢¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤É¤Î·úºàÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¡¢Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÅÁÅý¤òÁÃ¤Ë¡¢INAX¡¢GROHE¡¢American Standard¡¢TOSTEM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿ô¡¹¤ÎÀ½ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëµ»½Ñ¤ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¿Í¤Ó¤È¤Î¤è¤êÎÉ¤¤Êë¤é¤·¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºßÌó53,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢À¤³¦150¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëLIXIL¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿À½ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËèÆüÀ¤³¦¤Ç10²¯¿Í°Ê¾å¤Î¿Í¤Ó¤È¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒLIXIL¡Ê¾Ú·ô¥³¡¼¥È゙: 5938¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î´ü¤Ë1Ãû5,047²¯±ß¤ÎÏ¢·ëÇä¾å¹â¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LIXIL¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.lixil.com/jp/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Á´¹ñ°ìÀÆÃÇÇ®¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÂÎ´¶¡¦ÁêÃÌ²ñ
LIXIL¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È
