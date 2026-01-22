ÊÉ»æ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWhO¡Ê¥Õー¡Ë¡×¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡ÖLAUR MEYRIEUX¡×¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥·¥êー¥º¤òÈ¯É½¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¹Ê¤êÀ÷¤á¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿ÆÈ¼«¤ÎÉ½¸½
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ÆâÁõºà¡¦ÊÉ»æ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWhO¡Ê¥Õー¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÌî¸¶¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ìî¸¶¹°Êå¡Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤òµòÅÀ¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ê¤É¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÉý¹¤¯³èÆ°¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡ÉLAUR MEYRIEUX¡Ê¥íー¥é ¥á¥¤¥ê¥åー¡Ë¡É¤Ë¤è¤ëÊÉ»æ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¿·¤¿¤Ê¥·¥êー¥º¤È¤·¤ÆÅ¸³«¡£2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÂè°ìÃÆ¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç11Ç¯²á¤´¤·¤¿Ãæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÅÁÅýÅª¤Ê¹Ê¤êÀ÷¤á¤Îµ»Ë¡¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤ÆÀ©ºî¡£ÆüËÜÆÃÍ¤Î»æ¤ò¼Á´¶¤ÇÁª¤Ó¡¢ËÏ¤ÈÅ·Á³´éÎÁ¤ÇÀ÷¿§¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿§¤ÎÎ®¤ì¤ä±ü¹Ô¤¤òÍ¿¤¨¤ÆºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LAUR MEYRIEUX ( ¥íー¥é ¥á¥¤¥ê¥åー )
¥Ñ¥ê¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿¤Î¤Á¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î¾ðÇ®¤«¤é2001Ç¯¤ËÅìµþ¤Ø°Ü½»¡£¼«¿È¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀßÎ©¤·¡¢11Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÅìµþ¤Ç³èÆ°¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Ñ¥ê¤òµòÅÀ¤Ë¹ñºÝÅª¤Ê³èÆ°¤ò·ÑÂ³¡£¼«¿È¤ÎÊÉ»æ¥é¥¤¥ó¡ÖLAUR MEYRIEUX collection¡×Î©¤Á¾å¤²¤Î¤Û¤«¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö LAUR MEYRIEUX collection ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ñ¥ê¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È Laur Meyrieux¤¬¼«¿È¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÆüËÜ¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¥¨¥³¥í¥¸¥«¥ë¤ò°Õ¼±¤·¤¿³èÆ°¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íµ¡Åª¤Ê»æ¤È¼«Á³¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¿§¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î²ò¼á¤ÇÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ÈÈþ³Ø¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[ ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥× °ìÎã ]
ARIMATSU_Rust / MYRU906
PLEATS_Indigo / MYRU909
NIKARI_Deep Forest / MYRU920
RESONANCE_Sandstone / MYRU927
RESONANCE (roll) _Ochre Earth / MYRU928
¡ÖWhO¡Ê¥Õー¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖWhO¡Ê¥Õー¡Ë¡×¤Ï¡¢¤è¤êÈþ¤·¤¯¡¢¤è¤ê°¦¤µ¤ì¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿·¤·¤¤É½¸½¤òÌÏº÷¤¹¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë2015Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÊÉ»æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ÊーÌÜÀþ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¿ー¥ó¤ä¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¦´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï3,000ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¸ÄÀÅª¤ÇÉ½¾ðË¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å°ìÁØ³ÈÂç¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÆüËÜ¤Î¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¦¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤ä¡¢Áõ¾þ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²½¤¬¿Ê¤à½ÉÇñ»ÜÀß¡¢Å¹ÊÞ¡¦ÉÔÆ°»ºÊª·ï¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤êÆÃÄ§Åª¤ÇÈþ¤·¤¯¶õ´Ö¤òºÌ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤¤ÊÉ»æ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ¤Ç¤Î´°Á´¼õÃíÀ¸»º¤Ë¤è¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¡£ºî¤ê¼ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºß¸Ë¤ò»ý¤¿¤ºÁÇºà¤Î¥í¥¹¤òÍÞ¤¨¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¤Ë¤â·Ò¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥¿¥í¥°¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢»æ¥«¥¿¥í¥°¤Î»ÈÍÑ¤È²¾Äê¤·¤¿¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¤ÆCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¤â¹×¸¥*¹¡£¼¼Æâ¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëVOC¤Ê¤É¤Î²½³ØÊª¼Á¤ÎÇÓ½Ð¤Ë´Ø¤·¤Æ°ìÄê¤Î´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡ÖGREENGUARD GoldÇ§¾Ú*²¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥¤¥ó¥¯¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://whohw.jp/
*¹ ÊÆ¹ñ¤ÎUL Solutions¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡¢·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ä´Ä¶ÀÇ½¤ò¼¨¤¹Ç§¾Ú¡Êhttps://japan.ul.com/resources/greenguardcertificationprogram/¡Ë
*² »²¾È¡§https://whohw.jp/about/
¡ÖÌî¸¶¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ìî¸¶¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÌî¸¶¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖCHANGE THE GAME.¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡¢ÌÌÇò¤¯¡¢·úÀß¶È³¦¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢ÊÑ¤ï¤ë·úÀß¶È³¦¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÊÑ³×¤ÈÅý¹ç¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë·úÀß»º¶È¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë»ä¤É¤â¤¬¡¢¶È³¦¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëÇÑºàÎÌ¤äCO2¤Îºï¸º¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¤è¤ëÆ¯¤Êý²þ³×¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
https://nohara-inc.co.jp