¥Ïー¥É¤Ê»ÈÍÑ¤ËÂÑ¤¨¤ë¥¿¥Õ¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¬¥¸¥§¥¿¥Ö¥ëCB2¡×¤¬¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¿·ÅÐ¾ì
¥Ð¥Ã¥°¥áー¥«ー¤Î¥¨ー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:¿¹²¼ ¹¨ÌÀ¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¡õ¥é¥²ー¥¸¥Ö¥é¥ó¥É¡Öace.¡×¡Ê¥¨ー¥¹¡Ë¤è¤ê¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ô50Ëü¸Ä¤òÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥å¥Ã¥¯¥·¥êー¥º¡Ö¥¬¥¸¥§¥¿¥Ö¥ë¡×¤«¤é¡¢¿·¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¬¥¸¥§¥¿¥Ö¥ë CB2¡×¤ò¡¢Ä¾±ÄÅ¹¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×É´²ßÅ¹¡¦ÀìÌçÅ¹¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ê¥¤¥í¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³ー¥Ç¥å¥é¥Ð¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯(R)¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ËÈ¼¤¤¿·¤¿¤Ë¥°¥ìー¥«¥éー¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£´ó¤»¤é¤ì¤¿¥æー¥¶ー¥ì¥Ó¥åー¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¦ÉÊÆÃÄ§¡Û¡ãÁ°¥â¥Ç¥ë¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤À¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¸òÄÌ³Æ¼Ò¤Î¿ä¾©¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î»ý¤ÁÊý¤ËÂÐ±þ
¡Ö¼ê¤Ë»ý¤Ä¡×»þ¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢¡ÖÃª¤Ë¾å¤²¤ë¡×»þ¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä¥Ù¥ë¥È´Ê°×¼ýÇ¼µ¡Ç½¡¢¡ÖÁ°¤ËÊú¤¨¤ë¡×»þ¤Ï½Ä¡¦²£¤É¤Á¤é¸þ¤¤ÇÊú¤¨¤Æ¤â¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤°ÌÃÖ¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ä¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÇÛÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼þ°Ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃåÍÑ¼Ô¤Ë¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤Çö¥Þ¥Á·Á¾õ¤Ê¤¬¤é¡¢½ñÎà¤ä¥Îー¥ÈPC¤Ê¤É¤Î²ÙÊª¤¬¸úÎ¨ÎÉ¤¯Æþ¤ëÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¤Ç¡¢ÍÆÎÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Õ¤Ê¥³ー¥Ç¥å¥é¥Ð¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥í¥ó¤òºÎÍÑ
¥¿¥Õ¤Ê¥³ー¥Ç¥å¥é¥Ð¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯(R)¤ò°ú¤Â³¤ËÜÂÎÀ¸ÃÏ¤ËºÎÍÑ¡£¡Ö¥¬¥¸¥§¥¿¥Ö¥ëCB2¡×¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ê¥¤¥í¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯·ÚÎÌ¤«¤Ä¹â¶¯ÅÙ¤Ç¡¢Í¥¤ì¤¿ÂÑËàÌ×À¤ÈÂÑµ×À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Ö¥¬¥¸¥§¥¿¥Ö¥ë CB2¡×¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¿·¤¿¤Ë¥°¥ìー¥«¥éー¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ò³«¤¯¤³¤È¤ÇÍÆÎÌ¤òÁý¤ä¤»¤ë¡Ö¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥Éµ¡Ç½¡×¤ò¡¢No.20024,20025¤ËÅëºÜ¡£
Á°»ý¤Á»þ¤Ë¾®Êª¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥é¥¦¥ó¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤ò¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÊÒÂ¦¤«¤éº¸±¦Î¾Â¦ÇÛÃÖ¤ËÊÑ¹¹¡£
ÍÉ¤ì¤Æ²»¤¬ÌÄ¤é¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¹¥Êー°ú¼ê¡Ö¥»¥ß¥ªー¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥¹¥é¥¤¥Àー¡×¤ò¥¯¥¤¥Ã¥¯¥é¥¦¥ó¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËºÎÍÑ¡£
ÌÖÃª¤Ë¾å¤²²¼¤²¤¹¤ëºÝ¤ËÊØÍø¤Ê¡Ö¥µ¥¤¥É¥Ï¥ó¥É¥ë¡×¤òÁ´·¿ÅëºÜ¡£
»¤¤ì¤Ë¤è¤ë°áÎà¤ÎËàÌ×¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÇØÌÌ²¼ÉôÁÇºà¤ò¥á¥Ã¥·¥å¤«¤é¥Ê¥¤¥í¥óÀ¸ÃÏ¤ËÊÑ¹¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¥Ö¥é¥ó¥É¡§ace.
¥·¥êー¥º¡§¥¬¥¸¥§¥¿¥Ö¥ë CB2
ÁÇºà¡§¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ê¥¤¥í¥ó¡¡¥³ー¥Ç¥å¥é¥Ð¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯(R)
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥ìー
·Á¾õ¡¿ÉÊÈÖ¡¿¥µ¥¤¥º¡ÊW¡ßH¡ßD¡Ë¡¿ÍÆÎÌ¡¿ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§
¥ê¥å¥Ã¥¯¾®¡¿20021¡¿26¡ß35¡ß11cm¡¿11L¡¿26,400±ß
¥ê¥å¥Ã¥¯Ãæ¡¿20022¡¿28¡ß39¡ß12cm¡¿14L¡¿28,600±ß
¥ê¥å¥Ã¥¯Âç¡¿20023 ¡¿30¡ß42¡ß12cm¡¿16L¡¿29,700±ß
¥ê¥å¥Ã¥¯EXP¾®¡¿20024¡¿28¡ß39¡ß14(18)cm¡¿15(20)L¡¿30,800±ß
¥ê¥å¥Ã¥¯EXPÂç¡¿20025¡¿30¡ß43¡ß14(18)cm¡¿19(23)L¡¿31,900±ß
¢¨¡Ê ¡ËÆâ¤Ï¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¥Ö¥ëµ¡Ç½ ³ÈÄ¥»þ¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹
¥¨ー¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://store.ace.jp/shop/c/c42019/
¡Úace.¡Ê¥¨ー¥¹¡Ë¤È¤Ï¡Û
1940Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÆüËÜ¤Î¥Ð¥Ã¥°¥áー¥«ー¡Ø¥¨ー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ù¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ð¥Ã¥°¡õ¥é¥²ー¥¸¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ÜÆ°¤òÎ¹¤ÈÂª¤¨¡¢¤½¤Î°ÜÆ°¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ëºÇÅ¬¤Ê¥«¥¿¥Á¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥È¥é¥Ù¥ë¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¼ïÎà¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÄó¶¡¡£
ÆüËÜ´Þ¤à¥¢¥¸¥¢¥Þー¥±¥Ã¥ÈÃæ¿´¤ËÅ¸³«Ãæ¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://www.ace-dot.com/
¥¨ー¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://store.ace.jp/shop/