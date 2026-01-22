¡Ú¥á¥ë¥¥åー¥ëÅìµþÆüÈæÃ«¡Û¡Ø¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ IN ¥·¥Í¥Þ¡Ù ¡Ø±Ñ¹ñ¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ð¥ì¥¨¡õ¥ª¥Ú¥é in ¥·¥Í¥Þ¡Ù±Ç²èÈ¾·ô¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü
¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¡Ö¥á¥ë¥¥åー¥ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥á¥ë¥¥åー¥ëÅìµþÆüÈæÃ«¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§ÎëÌÚ ÄÌ¹¸¡Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ IN ¥·¥Í¥Þ¡Ù¤ª¤è¤Ó¡Ø±Ñ¹ñ¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ð¥ì¥¨¡õ¥ª¥Ú¥é in ¥·¥Í¥Þ¡Ù¡ÊÇÛµë¡§ÅìÊõÅìÏÂ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤ÎÈ¾·ô¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é7·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥á¥ë¥¥åー¥ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤é¡¢·à¾ì¤ä±Ç²è´Û¤¬·ú¤ÁÊÂ¤ÖÆüÈæÃ«¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥á¥ë¥¥åー¥ëÅìµþÆüÈæÃ«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö·à¾ì¤ÎÉñÂæÈþ½Ñ(Stage Art)¡×¡£´ÛÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Ï¡¢Å·°æ¤Ë¥Ð¥ì¥êー¥Ê¤¬ÉñÂæ¤òÉñ¤¤ÍÙ¤ëµ°À×¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¡Ö¥¨¥È¥ïー¥ë¡×¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î¥È¥Ã¥×¥À¥ó¥µー¤ò¼¨¤¹¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¤ª¤è¤Ó¥¤¥®¥ê¥¹ ¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ð¥ì¥¨¡õ¥ª¥Ú¥é¸ø±é¤¬±Ç²è¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢±Ç²è¤ÎÈ¾·ô¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ IN ¥·¥Í¥Þ¡Ù¡Ø±Ñ¹ñ¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ð¥ì¥¨¡õ¥ª¥Ú¥é in ¥·¥Í¥Þ¡ÙÈ¾·ô¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
º£Ç¯¾å±Ç¤Î¡Ø¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ IN ¥·¥Í¥Þ 2026¡Ù£²±éÌÜ¡¢¤ª¤è¤ÓºòÇ¯12·î¤«¤éº£Ç¯7·î¤Þ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø±Ñ¹ñ¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ð¥ì¥¨¡õ¥ª¥Ú¥é in ¥·¥Í¥Þ 2025/2026¡Ù9±éÌÜ¡¢¹ç·×11±éÌÜ¤Î¾å±ÇÁ´¤Æ¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡¢È¾·ô¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´Äó¶¡¾ì½ê¡Û
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥«¥Õ¥§¡õ¥Ðー¡Ö¥é¡¦¥»¥Ì¡×¡Ê¥á¥ë¥¥åー¥ëÅìµþÆüÈæÃ« B1¡Ë
¡Ú¤´Äó¶¡´ü´Ö¡¦Æü»þ¡Û
´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～2026Ç¯7·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
»þ´Ö¡§13:30～L.O. 22:00
¡Ú¤´Äó¶¡ÆâÍÆ¡Û
±Ç²è¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥áー¥ë¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÈ¾·ô¤ò¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤ò1ÇÕ¥µー¥Ó¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î¤´ÍÑ°Õ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ IN ¥·¥Í¥Þ¡Ù¡¡¡Ø±Ñ¹ñ¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ð¥ì¥¨¡õ¥ª¥Ú¥é in ¥·¥Í¥Þ¡Ù¾å±Ç³µÍ×
¡Ú¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¡Û¡¡Á´2±éÌÜ¡Ê1½µ´Ö¸ÂÄê¸ø³«¡Ë
¢£¥Ð¥ì¥¨¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù ¡Ê¸¶Âê¡§The Nutcracker¡Ë
¸ø³«Æü¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²»³Ú¡§¥Ô¥çー¥È¥ë¡¦¥¤¥ê¥¤¥Á¡¦¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥ー
¿¶ÉÕ¡§¥ë¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ì¥ì¥¨¥Õ
»Ø´ø¡§¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥¯¥¤¥ó
½Ð±é¡§¥É¥í¥Æ¡¦¥¸¥ë¥Ùー¥ë¡¢¥®¥èー¥à¡¦¥Ç¥£¥ª¥Ã¥×¡¢¥í¥¯¥µー¥Ì¡¦¥¹¥È¥ä¥Î¥Õ¡¢¥¨¥í¥¤ー¥º¡¦
¥Ö¥ë¥È¥ó¡¢ ¥¸¥§¥ì¥ßー=¥ëー¡¦¥±ー¥ë¡¢¥È¥Þ¡¦¥É¥ー¥ë¡¢¥Þ¥êー¥Ì¡¦¥¬¥Ë¥ª¡¢¥¤¥Í¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥¥ó¥È¥Ã
¥·¥å¡¢¥·¥å¥ó¡¦¥ô¥£¥ó¡¦¥é¥à
±ÇÁü´ÆÆÄ¡§¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¡¦¥ë¥·¥è¥ó
2023 Ç¯12·î16Æü¡¦19Æü ¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¥Ð¥¹¥Æ¥£ー¥æ¤Ë¤Æ¼ýÏ¿
(C)Agathe Poupeney
¢£¥Ð¥ì¥¨¡Ø¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥¯¡Ù ¡Ê¸¶Âê¡§Le Parc¡Ë
¸ø³«Æü¡§2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²»³Ú¡§¥ô¥©¥ë¥Õ¥¬¥ó¥°¡¦¥¢¥Þ¥Ç¥¦¥¹¡¦¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È
¿¶ÉÕ¡§¥¢¥ó¥¸¥å¥é¥ó¡¦¥×¥ì¥ë¥¸¥ç¥«ー¥¸¥å
²»¶ÁÁÏºî¡§¥´¥é¥ó¡¦¥ô¥§¥¤¥ô¥©¥À
»Ø´ø¡§¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä
½Ð±é¡§¥¢¥ê¥¹¡¦¥ë¥Ê¥ô¥¡¥ó¡¢¥Þ¥Á¥åー¡¦¥¬¥Ë¥ª
±ÇÁü´ÆÆÄ¡§¥ë¥¤ー¥º¡¦¥Ê¥ë¥Ü¥Ë
2021 Ç¯3·î9Æü¡¦11Æü ¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¥Ð¥¹¥Æ¥£ー¥æ¤Ë¤Æ¼ýÏ¿
¡Ú±Ñ¹ñ¥í¥¤¥ä¥ë¥Ð¥ì¥¨¡õ¥ª¥Ú¥éin ¥·¥Í¥Þ¡Û Á´9±éÌÜ¡Ê1½µ´Ö¸ÂÄê¸ø³«¡Ë
¢£¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥ª¥Ú¥é¡Ø¥È¥¹¥«¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§TOSCA¡Ë
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²»³Ú¡§¥¸¥ã¥³¥â¡¦¥×¥Ã¥Áー¥Ë
»Ø´ø¡§¥ä¥¯¥Ö¡¦¥Õ¥ë¥·¥ã
±é½Ð¡§¥ª¥ê¥Ðー¡¦¥ß¥¢ー¥º
¸À¸ì¡§¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì
½Ð±é¡§¥¢¥ó¥Ê¡¦¥Í¥È¥ì¥×¥³¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ç¡¦¥È¥Þー¥¾¡¢¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥êー
¢£¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ð¥ì¥¨¡Ø¥êー¥º¤Î·ëº§¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§LA FILLE MAL GARDEE¡Ë
¸ø³«Æü¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë～1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¿¶ÉÕ¡§¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢¥·¥å¥È¥ó
²»³Ú¡§¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó¡¦¥¨¥íー¥ë
»Ø´ø¡§¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥íー ÂæËÜ¡§¥¸¥ã¥ó¡¦¥Éー¥Ù¥ë¥ô¥¡¥ë
½Ð±é¡§¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥«¡¦¥Ø¥¤¥ïー¥É¡¢¥Þ¥ë¥»¥êー¥Î¡¦¥µ¥ó¥Ù
¢£¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ð¥ì¥¨¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§CINDERELLA¡Ë¢¨¡Ê24/25¥·ー¥º¥ó ¤ÎºÆ¾å±Ç¡Ë
¸ø³«Æü¡§2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¿¶ÉÕ¡§¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢¥·¥å¥È¥ó
²»³Ú¡§¥»¥ë¥²¥¤¡¦¥×¥í¥³¥Õ¥£¥¨¥Õ
»Ø´ø¡§¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥íー
½Ð±é¡§¶â»ÒÉÞÀ¸¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¹¥¦¥§¥ë¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥È¡¦¥¬ー¥È¥µ¥¤¥É¡¢ ¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Ø¥¤¡¢¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Ø¥Ã¥É¡¢¥Þ¥ä¥é¡¦¥Þ¥°¥ê
¢£¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ð¥ì¥¨¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§THE NUTCRACKER¡Ë
¸ø³«Æü¡§2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¿¶ÉÕ¡§¥ì¥Õ¡¦¥¤¥ïー¥Î¥Õ¤Ë´ð¤Å¤ ¥Ôー¥¿ー¡¦¥é¥¤¥È ²»³Ú¡§¥Ô¥çー¥È¥ë¡¦¥¤¥ê¥¤¥Á¡¦¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥ー
»Ø´ø¡§¥¯¥ó¡¦¥±¥Ã¥»¥ë¥º
ÂæËÜ¡§E.T.A¥Û¥Õ¥Þ¥ó¤Ë´ð¤Å¤ ¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥×¥Æ¥£¥Ñ ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦ÂæËÜ¡§¥Ôー¥¿ー¡¦¥é¥¤¥È
½Ð±é¡§¥Þ¥ä¥é¡¦¥Þ¥°¥ê¡¢¥êー¥¹¡¦¥¯¥éー¥¯¡¢¥®¥ã¥êー¡¦¥¨¥¤¥ô¥£¥¹
¢£¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥ª¥Ú¥é¡ØÄØÉ±¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§LA TRAVIATA¡Ë
¸ø³«Æü¡§2026Ç¯4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë～4·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²»³Ú¡§¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥ô¥§¥ë¥Ç¥£
»Ø´ø¡§¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥í¡¦¥Þ¥Ê¥³¥ë¥À
±é½Ð¡§¥ê¥Á¥ãー¥É¡¦¥¨¥¢
¸À¸ì¡§¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì
½Ð±é¡§¥¨¥ë¥â¥Í¥é¡¦¥ä¥ª¡¢¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¡¦¥µ¥é¡¢¥¢¥ì¥¯¥»¥¤¡¦¥¤¥µ¥¨¥Õ
¢£¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ð¥ì¥¨¡Ø¥¦¥ë¥Õ¡¦¥ïー¥¯¥¹¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§WOOLF WORKS¡Ë
¸ø³«Æü¡§2026Ç¯5·î15Æü¡Ê¶â¡Ë～5·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¿¶ÉÕ¡§¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥Þ¥¯¥ì¥¬ー
²»³Ú¡§¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¥Ò¥¿ー
»Ø´ø¡§¥¯¥ó¡¦¥±¥Ã¥»¥ë¥º
½Ð±é¡§¥Ê¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥·¥Ý¥ï
¢£¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ð¥ì¥¨¡Ø¥¸¥¼¥ë¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§GISELLE¡Ë
¸ø³«Æü¡§2026Ç¯5·î29Æü¡Ê¶â¡Ë～6·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¿¶ÉÕ¡§¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥×¥Æ¥£¥Ñ¡Ê¥¸¥ã¥ó¡¦¥³¥éー¥ê¡¢¥¸¥åー¥ë¡¦¥Ú¥íー¤Ë¤è¤ë¡Ë
±é½Ð¡¦ÄÉ²Ã¿¶ÉÕ¡§¥Ôー¥¿ー¡¦¥é¥¤¥È
²»³Ú¡§¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥¢¥À¥ó
»Ø´ø¡§¥ô¥§¥í¡¦¥Úー¥ó
ÂæËÜ¡§¥Æ¥ª¥Õ¥£¥ë¡¦¥´ー¥Æ¥£¥¨¡Ê¥Ï¥¤¥ó¥ê¥Ã¥Ò¡¦¥Ï¥¤¥Í¤Ë¤è¤ë¡Ë
½Ð±é¡§¹âÅÄ°«¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥ìー
¢£¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥ª¥Ú¥é¡Ø¥¸ー¥¯¥Õ¥êー¥È¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§SIEGFRIED¡Ë
¸ø³«Æü¡§2026Ç¯6·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～7·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²»³Ú¡§¥ê¥Ò¥ã¥ë¥È¡¦¥ïー¥°¥Êー »Ø´ø¡§¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ñ¥Ã¥Ñー¥Î
±é½Ð¡§¥Ð¥êー¡¦¥³¥¹¥ー
¸À¸ì¡§¥É¥¤¥Ä¸ì
½Ð±é¡§¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥·¥ãー¥¬ー¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥Ñー¥ô¥§¥¹¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ùー¥È¡¦¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¡¢¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ûー¥ì¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥â¥ë¥È¥Þ¥ó
¢£¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥ª¥Ú¥é¡ØËâÅ«¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§THE MAGIC FLUTE¡Ë
¸ø³«Æü¡§2026Ç¯7·î3Æü¡Ê¶â¡Ë～7·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²»³Ú¡§¥ô¥©¥ë¥Õ¥¬¥ó¥°¡¦¥¢¥Þ¥Ç¥¦¥¹¡¦¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È
»Ø´ø¡§¥Þ¥êー¡¦¥¸¥ã¥³
±é½Ð¡§¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Þ¥¯¥ô¥£¥«ー
¸À¸ì¡§¥É¥¤¥Ä¸ì ½Ð±é¡§¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥¢¥ß¥¿¥¤¡¦¥Ñ¥Æ¥£¡¢¥Ò¥åー¡¦¥â¥ó¥¿¥®¥åー¡¦¥ì¥ó¥Éー¥ë¡¢¥¥ã¥¹¥ê¥ó¡¦¥ë¥¤¥Ã¥¯¡¢¥½¥í¥â¥ó¡¦¥Ï¥ïー¥É
¡Ú¾å±Ç·à¾ì¡Û
»¥ËÚ¥·¥Í¥Þ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¡¦ ¥Õ¥©ー¥é¥àÀçÂæ¡ÊµÜ¾ë¡Ë¡¦ TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüËÜ¶¶¡ÊÅìµþ¡Ë ¡¦ ¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ ¥·¥¢¥¿¥¹Ä´ÉÛ¡ÊÅìµþ¡Ë ¡¦ TOHO¥·¥Í¥Þ¥º Î®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹¡ÊÀéÍÕ¡Ë ¡¦ TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¤é¤é¤Ýー¤È²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë ¡¦ ¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥·¥Í¥Þ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë ¡¦ ¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ µþÅÔ·ËÀî¡ÊµþÅÔ¡Ë Âçºå¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£¥·¥Í¥Þ¡ÊÂçºå¡Ë ¡¦ TOHO¥·¥Í¥Þ¥º À¾µÜOS¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë ¡¦ kino cinema Å·¿À¡ÊÊ¡²¬¡Ë
¢¨ ¡Ø¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ IN ¥·¥Í¥Þ¡Ù¡¡¤Ï¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ±ºÏÂ¡Êºë¶Ì¡Ë¤Ç¤â¾å±Ç
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥«¥Õ¥§&¥Ðー¡Ö¥é¡¦¥»¥Ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤ÇÉñÂæ¤Î¡Ö¥·ー¥ó¡Ê¾ìÌÌ¡Ë¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÌ¾¤ò»ý¤Ä¤³¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¡¢¡Ö·à¾ì¤ÎÉñÂæÈþ½Ñ¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ë¥¥åー¥ëÅìµþÆüÈæÃ«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Î¤Ê¤«¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤Ò¤È¤Ä¤Î¡Ö¥·ー¥ó¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½»½ê¡Û ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¹¬Ä® 1-5-2 ¥á¥ë¥¥åー¥ëÅìµþÆüÈæÃ«B1¡¡
¡ÚÄ¾ÄÌÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Û03-3528-8392
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û
Ä«¿©¡¡¡¡ 07:00 - 10:30 (L.O.)
¥é¥ó¥Á¡¡¡¡ 11:30 - 13:30 (L.O.)
¥Ç¥£¥Êー¡¡ 17:30 - 21:00 (L.O.)
¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡¡13:30 - 17:30 (L.O.¡Ë
¥¢¥é¥«¥ë¥È¡¦¥±ー¥¡¡13:30 - 21:00 (L.O.¡Ë
¥Ðー¡¡¡¡¡¡11:30 - 22:00(L.O)
¥á¥ë¥¥åー¥ëÅìµþÆüÈæÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥é¥ó¥¹¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¡Ö¥¢¥³ー¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥á¥ë¥¥åー¥ë¡×¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¿©¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¯¡Ø¥íー¥«¥ë ¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢―¥É ¥Û¥Æ¥ë(ÃÏ°è¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë)¡Ù¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¡¢Á´À¤³¦¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë·à¾ìÊ¸²½¤ÎÀ»ÃÏ¡¢ÆüÈæÃ«¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥á¥ë¥¥åー¥ëÅìµþÆüÈæÃ«¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡Ö·à¾ì¤ÎÉñÂæÈþ½Ñ(Stage Art)¡×¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¾ÈÌÀ¡¢åËÄ¢¡¢°áÁõ¡¢ºÂÀÊ¡¢±Ç²è¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ê¤É¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢Ë¬¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬»þ¤Ë¼ç¿Í¸ø¡¢»þ¤Ë´ÑµÒ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë´ÛÆâÁ´ÂÎ¤Ç°ì¤Ä¤ÎÊª¸ì¤¬ËÂ¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¹âÍÈ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¶õ´Ö¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
»ÜÀßÌ¾¾Î¡§ ¥á¥ë¥¥åー¥ëÅìµþÆüÈæÃ«¡ÊMercure Tokyo Hibiya¡Ë
³«¶ÈÆü¡§ 2023Ç¯12·î19Æü
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¹¬Ä® 1-5-2 ¡Ê¸òÄÌ¡§Æâ¹¬Ä®±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡¢¿·¶¶±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡¢ÆüÈæÃ«±Ø¡¦¶äºÂ±Ø¤«¤éÅÌÊâ9Ê¬¡Ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 03-3503-5051
E-MAIL¡§ HC1F1@accor.com
¹½Â¤¡§ ÃÏ²¼1³¬～ÃÏ¾å12³¬
¥Õ¥í¥¢¹½À®¡§ÃÏ²¼1³¬¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥«¥Õ¥§&¥Ðー¡Ë¡¢1³¬¡Ê¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢3³¬¡Ê¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡¢²ñµÄ¼¼¡¢¥¸¥à¡Ë¡¢4³¬～12³¬¡ÊµÒ¼¼¡Ë
µÒ¼¼¿ô¡§ 178¼¼ ¡Ê¥¹ー¤Ú¥ê¥¢¡¡22Ê¿Êý¥áー¥È¥ë 120¼¼¡¢¥×¥ê¥Ó¥ì¥Ã¥¸ 22Ê¿Êý¥áー¥È¥ë 56¼¼¡¢¥¹¥¤ー¥È¡¡44Ê¿Êý¥áー¥È¥ë 2¼¼¡Ë
¥á¥ë¥¥åー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥íー¥Þ¿ÀÏÃ¤ÎÎ¹¤Î¿À¡¢¥Þー¥¥å¥êー¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¥á¥ë¥¥åー¥ë ¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢1973Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Ã±¤Ë²÷Å¬¤ÊÌ²¤ê¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ë¥¥åー¥ë¤Ï¡¢¥ê¥ª¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢¤½¤ÎÂ¾À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¡Ö¥Ç¥£¥¹¥«¥Ðー¡¦¥íー¥«¥ë¡×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¿©Ê¸²½¤ä°û¤ßÊª¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶õ´Ö¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ë¥¥åー¥ë ¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢ÅÔ¿´¡¢¥Óー¥Á¡¢»³¤¢¤¤¤Ê¤É¡¢70¤«¹ñ°Ê¾å¤Ë1,000°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ë¥¥åー¥ë¤Ï¡¢110¤«¹ñ°Ê¾å¤Ë5,600°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¦¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ë¥¢¥³ー¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÅµ¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥àALL¡Ê¥ªー¥ë¡Ë¤Î»²²Ã¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
