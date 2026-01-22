¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¡Ö±ê¾å¡×¤ò¸«¤ëÁØ¤È¸«¤Ê¤¤ÁØ¤Ï¿¿¤ÃÆó¤Ä¡£SNS¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤¬´ë¶È¤«¤é±£¤¹¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤²Ð¼ï¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¼ÂÂÖ¤ò¸ø³«
¡Á¡Ö²¿¤â°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â±ê¾å¤¹¤ë¡×»þÂå¤Ë¡¢´ë¶È¤¬¼é¤ë¤Ù¤¡È24»þ´Ö¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡É¤È¤Ï¡Á
¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹ÂÐºö¤ÎÀìÌç´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥·¥¨¥ó¥×¥ì³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´¡¹ÌÚ ¼÷Ïº¡¢°Ê²¼¥·¥¨¥ó¥×¥ì¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Áí¹ç¸¦µæ½ê¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î15ºÐ¡Á59ºÐ¤ÎÃË½÷500Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖSNS±ê¾å¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤È´ë¶È³èÆ°¤Ø¤Î±Æ¶Á¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢SNS¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ò²ñ¤¬¡Ö±ê¾å¤òÆü¾ïÅª¤Ë¸«¤ëÁØ¡×¤È¡ÖÁ´¤¯¸«¤Ê¤¤ÁØ¡×¤ËÆó¶Ë²½¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬´ë¶È¤Î¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ËµÚ¤Ü¤¹Ã×Ì¿Åª¤ÊÌÕÅÀ¤È¡¢¤½¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
https://www.siemple.co.jp/document/sns_risk_investigation_260121/
¢£ Ä´ºº·ë²Ì¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
1. ¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¡§À¸³è¼Ô¤ÎÌóÈ¾¿ô¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ö±ê¾å¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤ SNS¤Ç±ê¾å¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¸«¤ë¡Ê¤è¤¯¸«¤ë¡Ü¤¿¤Þ¤Ë¸«¤ë¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÁØ¤Ï48.6%¡¢¡Ö¸«¤Ê¤¤¡Ê¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¡Ü¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÁØ¤Ï51.4%¤È¡¢¤Û¤ÜÈ¾¿ô¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥Ð¥Ö¥ë¡Ê¼«Ê¬¤¬¸«¤¿¤¤¾ðÊó¤À¤±¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¸½¾Ý¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤·´ë¶È¤Î·Ð±ÄÁØ¤ä¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤¬¡Ö¸«¤Ê¤¤Â¦¡×¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¼«¼Ò¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥ê¥¹¥¯¤ÎÍ½Ãû¡Ê²Ð¼ï¡Ë¤ËÁ´¤¯µ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢»öÂÖ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ±ê¾å¤Î¼Â³²¡§4³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¤â¤¦Çã¤ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú ±ê¾å¤¬´ë¶È³èÆ°¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¿ÓÂç¤Ç¤¹¡£±ê¾å¤òÃÎ¤Ã¤¿¸å¤Î¹ÔÆ°¤È¤·¤Æ¡¢47.2%¤¬¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°²½¤·¤¿¡×¡¢42.0%¤¬¡Ö¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ°Õ¸þ¤¬Äã²¼¤·¤¿¡ÊÍøÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¡¦¤â¤¦Çã¤ï¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ê¾å¤ÏÃ±¤Ê¤ëÉ¾È½¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çä¾å¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë·Ð±Ä²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3. È¯À¸¸¶°ø¤Î¸í²ò¡§¡Ö¤¦¤Á¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤ À¸³è¼Ô¤¬¹Í¤¨¤ë±ê¾åÈ¯À¸Í×°ø¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖSNS¾å¤Î¸í²ò¡¦¥Ç¥Þ¡Ê43.2%¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£´ë¶ÈÂ¦¤Ë²á¼º¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³°ÉôÍ×°ø¤äÊ¸Ì®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÍÁ³±ê¾å¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¾ï¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4. ¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡§¡Ö24»þ´Ö°ÊÆâ¡×¤ÎÂÐ±þ¤¬¿®Íê²óÉü¤Î¸° °ìÊý¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ö¿®Íê¤Ï²óÉü¤¹¤ë¡×¤È²áÈ¾¿ô¤¬²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À¸³è¼Ô¤¬´ë¶È¤Ëµá¤á¤ëÂÐ±þ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¥·¥Ó¥¢¤Ç¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤²óÅú¤Ï¡Ö24»þ´Ö°ÊÆâ¡Ê28.2%¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ÏÊªÍýÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¼ç¤ÊÆâÍÆ
ËÜ¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢SNS±ê¾å¥ê¥¹¥¯¤¬¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡×¼«ÂÎ¤¬ºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤ò¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë±ê¾å¡×¤È¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤²Ð¼ï¡×¤ÎÆó¶Ë²½
¡¦¤Ê¤¼¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡© ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Îæ«
¡¦¡Ö²Ð¼ï¤ÎÈ¯À¸¸»¡×X¤È¡¢¡ÖÂç±ê¾å¤Î¿¼²½ÁõÃÖ¡×Yahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹
¡¦±ê¾å¤ÎÈ¯¸«·ÐÏ©¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡Ö¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë·Ê¿§¡×
¡¦±ê¾å¤Ï¡ÖÉ¾È½¡×¤ò²¼¤²¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÇä¾å¡×¤òÃ¥¤¦
¡¦À¸³è¼Ô¤¬´ë¶È¤ËÍ¿¤¨¤ë¡Ö24»þ´Ö¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È
¡¦¸½Âå¤Î´ë¶È¤ò¿ª¤à¡Ö3¤Ä¤ÎÌÕÅÀ¡×¤È²ò·èºö
¢£ Ä´ºº³µÍ×
¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î20Æü¡Á2025Ç¯11·î25Æü
¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤Î15ºÐ¡Á59ºÐ¤ÎÃË½÷
¡¦Í¸ú²óÅú¿ô¡§500Ì¾
¡¦Ä´ºº¼êË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢£ ¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤²Ð¼ï¡×¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ëÌµÎÁ¿ÇÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥¨¥ó¥×¥ì¤Ç¤Ï¡¢Îß·×8,000¼Ò°Ê¾å¤Î»Ù±ç¼ÂÀÓ¤ÈÆÈ¼«¤ÎSNSÅê¹ÆÊ¬ÀÏµ»½Ñ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢µ®¼Ò¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤²Ð¼ï¡×¤òÈ¯¸«¤¹¤ëÌµÎÁÁêÃÌ¡¦¥ê¥¹¥¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼ÒÆâ¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤ÏÆÍÇË¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥Ð¥Ö¥ë¡×¤Î³°Â¦¤«¤é¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¿ÇÃÇ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦ÌµÎÁ¿ÇÃÇ¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡Û
https://www.siemple.co.jp/contact/
¢£ ¥·¥¨¥ó¥×¥ì³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥¨¥ó¥×¥ì¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹ÂÐºö¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¡¢2014Ç¯ÅÙ¤è¤ê·Ù»¡Ä£¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¶ÈÌ³¤ò¼õÂ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤â´Þ¤áÂ¿¿ô¤Î¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ê¾å»ö°Æ¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Áí¹ç¸¦µæ½ê¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢ºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¶î»È¤·¤Æ´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ÒÌ¾¡§¥·¥¨¥ó¥×¥ì³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º´¡¹ÌÚ ¼÷Ïº
¡¦ÀßÎ©¡§2008Ç¯10·î
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä4-2-19 ÀÖºäSHASTA¡¦EAST 8F
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹ÂÐºö»ö¶È¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¯¥ì¡¼¥àÂÐºö»ö¶È
¡¦Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.siemple.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥·¥¨¥ó¥×¥ì³ô¼°²ñ¼Ò
Email: mkt@siemple.co.jp
TEL: 03-3275-6646
