¡ØË¢Ë÷¤Î¥æー¥¯¥í¥Ë¥¢¡Ù¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É¤Ê¤É¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¡ØË¢Ë÷¤Î¥æー¥¯¥í¥Ë¥¢¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí¤ò1·î19Æü ¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
ÌðÂå¡¢Öé¡¢Ã¸Àã¡¢°Í¡¢ÏªÁð¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö½¸¹ç A ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É AMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§Ã±ÉÊ \880(ÀÇ¹þ), BOX \8,800(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡¡¡§Á´10¼ï
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡Ë70¡ß50mm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡Ë50¡ß30mm¡¡¸ü¤ß¡§3mm
ÆÃÅµ¡¡¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡Ë70¡ß50mm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡Ë50¡ß30mm¡¡¸ü¤ß¡§3mm
ÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É
ÌðÂå¡¢Öé¡¢Ã¸Àã¡¢°Í¡¢ÏªÁð¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö½¸¹ç A ¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É AMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§Ã±ÉÊ \715(ÀÇ¹þ), BOX \7,150(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡¡¡§Á´10¼ï
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡Ë70¡ß60mm¡¡¸ü¤ß¡§1mm¡¡
ÆÃÅµ¡¡¡§¡ÊÌó¡Ë80¡ß50mm¡¡¸ü¤ß¡§1mm
ÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É
ÌðÂå¡¢Öé¡¢Ã¸Àã¡¢°Í¡¢ÏªÁð¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö½¸¹ç A ¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É AMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§Ã±ÉÊ \275(ÀÇ¹þ), BOX \2,750(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡¡¡§Á´10¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë80¡ß50mm
ÁÇºà¡¡¡§»æ
¢§75mm¥Û¥í¥°¥é¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÌðÂå 75mm¥Û¥í¥°¥é¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌðÂå¡¢Öé¡¢Ã¸Àã¡¢°Í¡¢ÏªÁð¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Û¥í¥°¥é¥à²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§³Æ \770(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡¡¡§Á´5¼ï¡ÊÌðÂå¡¢Öé¡¢Ã¸Àã¡¢°Í¡¢ÏªÁð¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â75mm
ÁÇºà¡¡¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥
¢§¥â¥Áー¥Õ B8¹Å¼Á¥±ー¥¹
¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÌðÂå ¥â¥Áー¥Õ B8¹Å¼Á¥±ー¥¹¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌðÂå¡¢Öé¡¢Ã¸Àã¡¢°Í¡¢ÏªÁð¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þー¥¯¤ò¥±ー¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
B8¥µ¥¤¥º°ÊÆâ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¤Ê¤É¤Î¼ýÇ¼¤ËÊØÍø¤Ê¹Å¼Á¥¯¥ê¥¢¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¾ï¤Ë¿·¤¿¤ÊºÌ¤ê¤ò¤ª²Ã¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡§³Æ \660(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡§Á´5¼ï¡ÊÌðÂå¡¢Öé¡¢Ã¸Àã¡¢°Í¡¢ÏªÁð¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§³°À£¡§¡ÊÌó¡Ë10¡ß7cm¡¡ÆâÀ£¡§¡ÊÌó¡Ë9.4¡ß6.7cm ¡ÊB8¥µ¥¤¥º¡Ë
ÁÇºà¡§¹Å¼ÁPVC
¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)
https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)
(C)BROCCOLI¡¡(C)TIS Creation