Ami Paris 2026Ç¯½©Åß¥á¥ó¥º¡õ¥¦¥£¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½

Ami Paris (¥¢¥ß ¥Ñ¥ê¥¹) ¤Î2026Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç´²ÍÆ¡¢°ìÌÜ¤Ç¡ÖAmi Paris¤é¤·¤µ¡×¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏÀß¤«¤é15¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£µ¨¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¾Ï¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸¶ÅÀ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¶¯¤¯Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ëー¥Ó¥Ã¥¯¥¥åー¥Ö(R)¤¬»ý¤Ä¡¢¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤¹¤ëÂ¿ÌÌÅª¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤ÊÆ°¤¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¿§¤âÇÛÃÖ¤â¥àー¥É¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¡£¤½¤Î´¶³Ð¤Ï¡¢¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Îºß¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò¤Ò¤È¤ÄÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤¬ÆÍÁ³¡¢¿·¤·¤¯¡¢°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢¶Ã¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
À©ºî¤Î½é´üÃÊ³¬¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¡¢¤è¤ê¼«Í³ÅÙ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¡¢¿§¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼«ºß¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë-¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Î³¹¤ÎÆü¾ï¤½¤Î¤â¤Î¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¤Î¥Æ¥é¥¹¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼Â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¡¹¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¤Î¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤â¡¢¿ÍÊª¤â¡¢ÉþÁõ¤â¡¢·è¤·¤ÆÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤³¤½¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜ¼ÁÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬Ami Paris¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ¸¤¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÆü¾ï¤Î¸½¼Â¤ò±Ç¤·½Ð¤¹Â¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢²áµî¤ØÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿²ÁÃÍ¤ò¡¢²þ¤á¤Æ³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£À¿¼Â¤µ¡¢·É°Õ¡¢¤½¤·¤Æ¸¬µõ¤µ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢½÷À¤ÈÃËÀ¤Î¤¿¤á¤ÎÉþ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÉþ¤¬Ã¯¤«¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î¿Í¼«¿È¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ami Paris ÁÏÀß¼Ô·ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥Þ¥Æ¥å¥Ã¥·
THE CONCEPT & SET
Ami Paris¤Î2026Ç¯½©Åß¥·¥çー¤Ï¡¢¥·¥ã¥ó¥¼¥ê¥¼ÄÌ¤ê¤Ë·ú¤Ä¥ª¥¹¥Þ¥óÍÍ¼°¤Î·úÊªÆâ¤ËÀß¤¨¤é¤ì¤¿¡¢¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¤Ê¥àー¥É¤¬¿§Ç»¤¯Éº¤¦Ìµµ¡¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÁªÄê¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Áõ¾þ¤òºï¤®Íî¤È¤·¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤Ë°Õ¼±¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ç¹µ¤¨¤á¤Ê¶õ´Ö¤Ï¡¢¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ê¥¢¤ÇË¸¤²¤Î¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Credit : Courtesy of Ami
´ÑµÒ¤Ï¥¥ã¥Ã¥È¥¦¥©ー¥¯¤ä¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ°Àþ¤ËÈó¾ï¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤ËÃåÀÊ¤·¡¢°áÉþ¤äÁÇºà¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê´Ö¶á¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦±é½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤¬¸ì¤ëÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿¹½À®¤Ç¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢Romare¡ÖJe T¡Çaime¡ÊLCD Soundsystem¡¿Tom Sharkett Edit¡Ë¡×¤ä¡¢Starsailor¡ÖFour To The Floor¡ÊThin White Duke Mix¡Ë¡×¤ò´Þ¤à¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¥·¥çーÁ´ÂÎ¤Î¹âÍÈ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥àー¥É¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£
THE CASTING
º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢Adwoa Aboah¡¢Mona Tougaard¡¢Alex Consani¡¢Lina Zhang¡¢Raf Pincus¡¢Bojvck Kang¡¢Mack Karpes¡¢Ezekiel Conteh¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤«¤é·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥â¥Ç¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥È¥êー¥È¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥â¥Ç¥ë¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¹½À®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æー¥¿¥¹¤è¤ê¤â³Æ¡¹¤¬»ý¤ÄÂ¸ºß´¶¤ä¸ÄÀ¤ò½Å»ë¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥¢¥Æ¥£¥Á¥åー¥É¤òÂÎ¸½¤·¡¢¥·¥çー¤Ë¿ÆÌ©¤µ¤È¿Í´ÖÌ£¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
THE FALL-WINTER 26 COLLECTION
º£¥·ー¥º¥ó¡¢Ami Paris¤Ï¿·¤¿¤Ê¼«Í³¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¤Þ¤È¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤È¤Ï´¶³Ð¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥Æ¥£¥Á¥åー¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÄÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò´¶¤¸¤º¤ËÉþ¤òÃå¤ë³Ú¤·¤µ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£15Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Ð¤Æ¡¢2026Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸¶ÅÀ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¾Ï¤ò³«¤¡¢Ami Paris¤òÄêµÁ¤¹¤ë¤â¤Î¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÍýÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÃÛ¤«¤ì¤¿¡ÖÆü¾ï¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¡×¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥Ôー¥¹-¿·ºî¤â¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤â-¤¬¼«Á³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢É½¸½ÎÏ¤È¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¤è¤ë¿·Á¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤Î¥Ñ¥ê¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤Î¥Æ¥é¥¹¤«¤é¸«¤¨¤ë³¹¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Û¤Ê¤ë¿Í¡¹¡¢°Û¤Ê¤ëÊª¸ì¡¢°Û¤Ê¤ëÃå¤³¤Ê¤·--Ami Paris¤Ï¡¢À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿Æü¾ï¤Î¸½¼Â¤ò±Ç¤¹¶À¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÇËÜÇ½Åª¡¢¤½¤·¤Æ¿¼¤¯¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¸½¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
About Ami Paris
2011Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿Ami Paris(¥¢¥ß ¥Ñ¥ê¥¹)¤Ï¡¢ÁÏÀß°ÊÍè¥Ñ¥ê¤È¤¤¤¦³¹¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤ÇÍ§Ã£¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÉAmi¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ï¡¢ÁÏÀß¼Ô·ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥Þ¥Æ¥å¥Ã¥·¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ËÍ³Íè¤·¤¿¤â¤Î¡£¥á¥ó¥º¤È¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Ø¸þ¤±¤¿Êñ³çÅª¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¥ïー¥É¥íー¥Ö¤òÄêµÁ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥Þ¥Æ¥å¥Ã¥·¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ç¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÆÃÍ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£