¥¦¥« ¡ß Âç¹õÅò Àé½©³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Èー¥¿¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£¥«¥ó¥Ñ¥Ëーuka(@instauka¡¢@ukacojp¡¢@ukabeauty.co)¤Ï¡¢¾åÌÜ¹õ¤ÎÂç¹õÅò¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î15Æü(¿å)¤è¤ê¡¢¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡É¥Ïー¤Ö¤í¡É¤Ïuka¤Î°ËÆ¦»º¡¦ÀÐ³À»º¤Î¸¶ÎÁ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ïー¥Ö¤òÅò¤ËÆþ¤ì¤¿ÂØ¤ï¤êÅò¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£½µÂØ¤ï¤ê¤Ç¡¢Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¥Ïー¤Ö¤í¤â¤¤¤è¤¤¤è2/1¤Þ¤Ç¡£
¢¨2026Ç¯½©¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¹¥È3Æü´Ö¤òÀé½©³Ú¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£
¤½¤·¤Æ1·î28Æü11»þ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤âÇÛ¿®¡£
¥Ïー¤Ö¤í¤Î¸¶ÎÁ¤¬°é¤Ä¡¢°ËÆ¦¡¦ÀÐ³À¤ÎÀ¸»º¼Ô¤È¤âÃæ·Ñ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎÅêÉ¼·¿ÆüÂØ¤ï¤ê¡É¥Ïー¤Ö¤í¡É¤Ë¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤Ç½ªÎ»»þ´ü¤¬Áá¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆü»þ¡Û
1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎµÙ¶ÈÁ°¤Î3Æü´Ö
¡ÚÀé½©³Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡»¥Ïー¤Ö¤í´ë²è～¤¢¤Ê¤¿¤Î°ìÉ¼¤ÇÆüÂØ¤ï¤êÅò¤¬·è¤Þ¤ë
ÅêÉ¼¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¹õÅò¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¿Íµ¤¤ÎÌôÅò¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥í¥â¥¸¡¢¥Ò¥Î¥¡¢·îÅí¤òÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç3 Æü´Ö¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¤¼¤ÒÂç¹õÅò¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç¹õÅòInstagram(https://www.instagram.com/daikokuyu.kamimeguro?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
¡»uka¾¦ÉÊÂÎ¸³～ºÇ¸å¤ÎÅò¾å¤¬¤ê¤Þ¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯
Âç¹õÅò¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ØÀé½©³Ú¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤¤Îuka¼ê¤Ö¤é¥»¥Ã¥È¤ò³ÆÆüÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¥·¥ã¥ó¥×ー¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡¢ÊÝ¼¾¥¸¥§¥ë¤Î¥µ¥ó¥×¥ë4ÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤¿Âç¹õÅò¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»ÅìµþÁ¬Åò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥«ー¥É¤ÎÈÎÇä
Á¬Åò¹¥¤¤Ë¥³¥ì¥¯¥¿ー¤¬Â¿¤¤Á¬Åò¥«ー¥É¡£µìÂç¹õÅò¤ÎÅìµþÁ¬Åò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥«ー¥É¤òÀé½©³Ú¤Î½éÆü¤«¤é¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç¹õÅò¡Û
Âç¹õÅò¤Ï¡¢¾¼ÏÂ34Ç¯¡Ê1959Ç¯¡Ë¡¢¾åÌÜ¹õ¤Î³¹¤ËÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸®Àè¤ËÐÊ¤àÂç¤¤Ê¹õ¾¾¡¢³ÊÅ·°æ¤ÎÃ¦°á½ê¤äÅ·°æ¤Î¹â¤¤Íá¼¼¤«¤éË¾¤àÉÙ»Î»³¤Î¥Ú¥ó¥³¨¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤ÎÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿´¤Þ¤Ç²¹¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯10·î10Æü¡ÖÁ¬Åò¤ÎÆü¡×¡¢Âç¹õÅò¤Ï¿·¤·¤¤¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤¿Á¬Åò¤Î»Ñ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¡¢³¹¤Î¿Í¡¹¤È¤È¤â¤Ë¡È¿·¤·¤¤Âç¹õÅò¡É¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¾åÌÜ¹õ4ÃúÌÜ25-10
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÅìµÞÅì²£Àþ¡ÖÍ´Å·»û¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬
¡ÖÃæÌÜ¹õ¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ13Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü14»þ～24»þ
ÅÚÆü½Ë8»þ～24»þ
ÄêµÙÆü¡§Ëè·îÂèÆóÌÚÍËÆü
Âç¹õÅòInstagram(https://www.instagram.com/daikokuyu.kamimeguro?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
