¥È¥ê¥Ê¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¡¢S&P Global¼Ò¤Î2025 Battery Energy Storage System (BESS) Integrator Report¤ÇÀ¤³¦¥Ù¥¹¥È10¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡¡¥È¥ê¥Ê¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸(https://www.trinasolar.com/jp/trina-storage)¤Î¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ëÂç·¿»º¶ÈÍÑÃßÅÅÃÓ¡ÖElementa 2¡×¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÆüËÜÅÅµ¤°ÂÁ´´Ä¶¸¦µæ½ê¡ÊJET¡Ë¤Ë¤è¤ëÎà¾Æ»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿ºÇ½é¤Î³°¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï·²ÇÏ¸©Æâ¤ÎÈ¯ÅÅ½ê2¥«½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ãå¼Â¤ËÆüËÜ¤Ç¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¼µ¤Ï¡¢¥È¥ê¥Ê¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¤¬S&P Global¼ÒÈ¯É½¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥Ù¥¹¥È10Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥È¥ê¥Ê¡¦¥½ー¥éー¤«¤é1·î5ÆüÉÕ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆüËÜ¸ìÌõ¤Ç¤¹¡£
¥È¥ê¥Ê¡¦¥½ー¥éー¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢3·î17Æü¤«¤é19Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëPV EXPO¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤ÎÈ¯ÅÅ¡¢ÃßÅÅÀ½ÉÊ¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦´ð½à¤Ç¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿Åö¼Ò¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨PV EXPO½ÐÅ¸¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
---------------------------------------------------------------------------------------------------
¡¡¥È¥ê¥Ê¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢S&P Global Energy¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö2025Ç¯ ¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¡¦¥ì¥Ýー¥È¡Ê2025 Battery Energy Storage System Integrator Report¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊBESS¡Ë¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¤ÎÀ¤³¦Âè8°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×10¤Î°ì¼Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢S&P Global Energy¤ÎÄêµÁ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¤Î2025Ç¯7·î31Æü»þÅÀ¤Ç¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×ÀßÃÖÍÆÎÌ¤ª¤è¤Ó·ÀÌóÍÆÎÌ¡ÊMWÃ±°Ì¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥ê¥Ê¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ï¡¢²¤½£¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¤³¦¤Î¼çÍ×»Ô¾ì¤Ç¤â¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«ÎÏ¤ÈÃÏ°è²£ÃÇÅª¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡S&P Global Energy¤«¤é¤Îº£²ó¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢¥È¥ê¥Ê¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¤¬Â¿ÍÍ¤Ê»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò°ÂÄêÅª¤«¤Ä³Î¼Â¤Ë¿ë¹Ô¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹âÅÙ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥óÎÏ¤È¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿Ä¹´üÅª¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Åý¹ç·¿¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥óÎÏ
¡¡¥È¥ê¥Ê¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤Êµ»½Ñ³×¿·¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¼Â¹ÔÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ç°ÂÁ´À¡¦¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥È¥ê¥Ê¡¦¥½ー¥éー¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÊ¬Ìî¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ö¶È´ðÈ×¤ò³è¤«¤·¡¢¥È¥ê¥Ê¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ï¡¢¼çÍ×¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÀß·×¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ë¹Ô¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¨¥ó¥É¡¦¥Äー¡¦¥¨¥ó¥É¤ÎÅý¹ç·¿¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥óÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ÈÉ¸½à²½¤µ¤ì¤¿¥â¥¸¥åー¥ë¼°À½ÉÊÀß·×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥°¥ê¥Ã¥ÉÍ×·ï¤äÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÍÑÅÓ¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ÀÇ½¤ÈÄ¹´üÅª¤Ê·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÆ³Æþ¼ÂÀÓ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Åý¹ç·¿¤ÎÇ½ÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥È¥ê¥Ê¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ï¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×ÃÏ°è¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º½ÇùÃÏÂÓ¡¢¹âÃÏ¡¢ÅçÖÙ¡Ê¤È¤¦¤·¤ç¤¦¡ËÉô¤ÎÅÅÎÏÌÖ¤È¤¤¤Ã¤¿²á¹ó¤ÇÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤´Ä¶²¼¤Ç¤â¡¢³ÆÃÏ°è¤Î»ö¾ð¤ËÂ¨¤·¤¿ÂÐ±þÎÏ¤Ç¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë°ÂÄêÅª¤Ê±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ËÌÊÆ¡§¥È¥ê¥Ê¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÏLightshift Energy¼Ò¤È¤ÎÀïÎ¬ÅªÄó·È¤ò³ÈÂç¤·¡¢Î¾¼Ò¤¬¶¦Æ±¤Çº£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Ç1GWh¤òÄ¶¤¨¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¡£
- ¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡§¥Á¥ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã±°ìµòÅÀ1.2GWh¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î½Ð²Ù¤òÃ£À®¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤ò³ÎÎ©¡£
- ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡§¥È¥ê¥Ê¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¤¬Ç¼Æþ¤·¤¿¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤ÎAbydos 300MWh ÂÀÍÛ¸÷¡ÜÃßÅÅÃÓ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬2025Ç¯7·î¤ËÁ÷ÅÅÌÖ¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«ºÇÂçµé¤ÎÃ±°ìµòÅÀ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É°Æ·ï¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¡£
- ¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡ÊÃæ¹ñ½ü¤¯¡Ë¡§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢ÆüËÜ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢Æî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¼çÍ×»Ô¾ì¤Ç¡¢·úÀßÃæ¤Î¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£µ¬ÌÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬2.4GWhÄ¶¤ËÅþÃ£¡£
ÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹µ°Æ»¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µー¥Ó¥¹ÂÎÀ©
¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¶¡µë¡¦Æ³ÆþÂÎÀ©¤Î³È½¼¤ËÈ¼¤¤¡¢¥È¥ê¥Ê¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¤Î2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö½Ð²ÙÎÌ¤ÏÁ°Ç¯¤«¤éÇÜÁý¤·Ìó8GWh¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¹¹¤Ë¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï¤³¤Î½Ð²ÙÎÌ¤ò¤Û¤ÜÇÜÁý¤µ¤»¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Ï´û¤Ë10GWh¤òÄ¶¤¨¤ë³¤³°¼õÃí¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤Ï2025Ç¯¤«¤é2026Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÇ¼Æþ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁ´¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¸ÜµÒÃæ¿´¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µー¥Ó¥¹ÂÎÀ©¤Ç¤¹¡£¥È¥ê¥Ê¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ï¡¢180¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦100¥«½ê°Ê¾å¤Î¥¹¥Ú¥¢¥Ñー¥ÄµòÅÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½é´üÃÊ³¬¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»Ù±ç¤«¤éÄ¹´ü±¿ÍÑ¤Þ¤ÇÊñ³çÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥È¥ê¥Ê¡¦¥½ー¥éー ¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢»ö¶ÈÉôÌç¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È ÍÌÊõ(¥ä¥ó¡¦¥Ð¥ª)¤Î ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¡º£²ó¤ÎS&P Global¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢¥È¥ê¥Ê¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¤Îµ»½Ñ³×¿·ÎÏ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¶¡µëÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç¹âÀÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê»Ô¾ì¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¼¡À¤ÂåÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿Ê²½¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡º£²ó¡¢S&P Global Energy¤ÎÀ¤³¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¥È¥Ã¥×10¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊ£¿ôÃÏ°è¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥È¥ê¥Ê¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¤Î¹âÅÙ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥óÎÏ¤ÈÂçµ¬ÌÏÆ³ÆþÇ½ÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ô¾ì¤Î¿®Íê¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤âµ»½Ñ³×¿·¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¤ÎÂçµ¬ÌÏÆ³Æþ¤È¡¢¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¼Ò²ñ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
---------------------------------------------------------------------------------------------------
¢¦ ¥È¥ê¥Ê¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸(https://www.trinasolar.com/jp/trina-storage)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥È¥ê¥Ê¡¦¥½ー¥éー¤Ï¡¢2015Ç¯¤è¤ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢Ê¬Ìî¤Î¸¦µæ¤ò³«»Ï¤·¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸»ö¶ÈÉô¤È¤·¤Æ¤Î´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ê¥Ê¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¡×¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿ÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¡¢ÅÅÃÓ¥»¥ë¤«¤é¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤ë¿âÄ¾Åý¹ç·¿¤ÎBESS¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¤·¤Æ»ö¶È¤òËÜ³ÊÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢À¤³¦100¼Ò°Ê¾å¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÏ¢·È¤·¡¢´°¹©ºÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÎß·×5GWhÄ¶¡¢¸ò¾ÄÃæ¤Î°Æ·ï¤Ï70GWh°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î½Ð²ÙÎÌ¤¬Á°Ç¯Èæ¤Ç100¡ó°Ê¾åÀ®Ä¹¤·¡¢Îß·×½Ð²ÙÎÌ¤Ï10GWh¤òÆÍÇË¡£Ãæ¹ñ¡¦±Ñ¹ñ¡¦¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤ÏSI¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¡Ë¤È¤·¤ÆTop10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤Î½Ð²ÙÌÜÉ¸¤Ï8～10GWh¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë·ÏÅýÍÑÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖElementa 2¡×¤Ï¡¢UL¡¢TUV SUD¡¢CNAS¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÂè»°¼ÔÇ§¾Ú¤¬¼èÆÀºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏJET¤Ë¤è¤ëÎà¾Æ»î¸³¡ÊJIS C 8715-2:2019¡Ë¤Ë2024Ç¯12·î¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¤³¤Î»î¸³¤ËÄÌ²á¤·¤¿½é¤Î³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸¦µæ³«È¯ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃßÅÅÃÓ¸¦µæ½ê¡¢ÅÅÎÏ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹µ»½Ñ¥»¥ó¥¿ー¡¢ÃßÅÅ¹©³Øµ»½Ñ¥»¥ó¥¿ー¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¸¦µæ½ê¤Î4µòÅÀ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥³¥¹¥È¸úÎ¨¡¦°ÂÁ´À¡¦ÀÇ½¤ÎºÇÅ¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¡£À½Â¤µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæ¹ñ¡¦滁½£¤ª¤è¤Ó±ö¾ë¤Ë¥¹¥Þー¥È¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤òÀß¤±¡¢ÎÌ»ºÂÎÀ©¤È°ÂÄê¶¡µë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Trinasolar ¥È¥ê¥Ê¡¦¥½ー¥éー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¢©100-0004 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®2ÃúÌÜ6ÈÖ4¹æ¾ïÈ×¶¶¥¿¥ïー2606
https://www.trinasolar.com/jp
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡Û
¥È¥ê¥Ê¡¦¥½ー¥éー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô mail¡§zhen.liu01@trinasolar.com