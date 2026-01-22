TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÅí¸»°Åµ´¡×¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° Botania ¤æ¤é¤æ¤é¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÅí¸»°Åµ´¡×¤Î¾¦ÉÊ6¼ï¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÅí¸»°Åµ´¡×¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí¤ò1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)
https://amnibus.com/products/title/1642?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1642?utm_source=press)
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° Botania ¤æ¤é¤æ¤é¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
°ì¥ÎÀ¥»Íµ¨¡¢ÌµÂËÌîÌµ¿Í¡¢¹Ä¹¡ºê ¿×¡¢²Ö³¡ºäµþÌë¡¢ÍäÀî¿¿À¡¡¢Åí»û¿ÀÌç¡¢Åí²Ú·î±Ó¡¢Åí³Ñºù²ð¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Ç¿·¤¿¤ËÉÁ¤µ¯¤³¤·¡¢¤æ¤é¤æ¤éÆ°¤¯¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤æ¤é¤æ¤é¤ÈÍÉ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡ÖBotania¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤¤¤¿AMNIBUS¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÌµÂËÌîÌµ¿Í Botania ¤æ¤é¤æ¤é¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É AMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§Ã±ÉÊ \880(ÀÇ¹þ), BOX \7,040(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡¡¡§Á´8¼ï
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡Ë70¡ß67mm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡Ë44¡ß27mm¡¡¸ü¤ß¡§3mm
¡¡¡¡¡¡¡¡ÆÃÅµ¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡Ë72¡ß68mm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡Ë75¡ß20mm¡¡¸ü¤ß¡§3mm
ÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° Botania ¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É
°ì¥ÎÀ¥»Íµ¨¡¢ÌµÂËÌîÌµ¿Í¡¢¹Ä¹¡ºê ¿×¡¢²Ö³¡ºäµþÌë¡¢ÍäÀî¿¿À¡¡¢Åí»û¿ÀÌç¡¢Åí²Ú·î±Ó¡¢Åí³Ñºù²ð¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Ç¿·¤¿¤ËÉÁ¤µ¯¤³¤·¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö°ì¥ÎÀ¥»Íµ¨ Botania ¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É AMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§Ã±ÉÊ \715(ÀÇ¹þ), BOX \5,720(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡¡¡§Á´8¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë70¡ß60mm¡¡¸ü¤ß¡§1mm
ÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° Botania ¥«ー¥É¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
°ì¥ÎÀ¥»Íµ¨¡¢ÌµÂËÌîÌµ¿Í¡¢¹Ä¹¡ºê ¿×¡¢²Ö³¡ºäµþÌë¡¢ÍäÀî¿¿À¡¡¢Åí»û¿ÀÌç¡¢Åí²Ú·î±Ó¡¢Åí³Ñºù²ð¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Ç¿·¤¿¤ËÉÁ¤µ¯¤³¤·¡¢¥«ー¥É¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¿È¶á¤Ê»ý¤ÁÊª¤ò¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ëÅ½¤Ã¤Æ¤Ï¤¬¤»¤ë¥«ー¥É·¿¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Æー¥·¥ç¥Ê¥êー¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ê»ý¤ÁÊª¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö°ì¥ÎÀ¥»Íµ¨¡õ¹Ä¹¡ºê ¿× Botania ¥«ー¥É¥¹¥Æ¥Ã¥«ー AMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§Ã±ÉÊ \550(ÀÇ¹þ), BOX \4,400(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡¡¡§Á´8¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë80¡ß50mm
ÁÇºà¡¡¡§»æ¡¢PP
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° Botania ¥Þ¥Ã¥È´Ì¥Ð¥Ã¥¸
°ì¥ÎÀ¥»Íµ¨¡¢ÌµÂËÌîÌµ¿Í¡¢¹Ä¹¡ºê ¿×¡¢²Ö³¡ºäµþÌë¡¢ÍäÀî¿¿À¡¡¢Åí»û¿ÀÌç¡¢Åí²Ú·î±Ó¡¢Åí³Ñºù²ð¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Ç¿·¤¿¤ËÉÁ¤µ¯¤³¤·¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼ê¿¨¤ê¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö°ì¥ÎÀ¥»Íµ¨¡õ¹Ä¹¡ºê ¿× Botania ¥Þ¥Ã¥È´Ì¥Ð¥Ã¥¸ AMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§Ã±ÉÊ \495(ÀÇ¹þ), BOX \3,960(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡¡¡§Á´8¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â56mm
ÁÇºà¡¡¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥
¢§½¸¹ç Botania 1¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ñ¥¹¥±ー¥¹
°ì¥ÎÀ¥»Íµ¨¡¢ÌµÂËÌîÌµ¿Í¡¢¹Ä¹¡ºê ¿×¡¢²Ö³¡ºäµþÌë¡¢ÍäÀî¿¿À¡¡¢Åí»û¿ÀÌç¡¢Åí²Ú·î±Ó¡¢Åí³Ñºù²ð¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Ç¿·¤¿¤ËÉÁ¤µ¯¤³¤·¡¢1¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ñ¥¹¥±ー¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ò°÷¾Ú¤äÌ¾»É¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¯¥ê¥¢ÁëÉÕ¤1¥Ý¥±¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ÊØÍø¤Ê¥êー¥ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§³Æ \1,980(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡¡¡§Á´2¼ï¡Êµ´¡¢ÅíÂÀÏº¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë10.3¡ß7.1cm
ÁÇºà¡¡¡§¹çÀ®Èé³×
¢§Botania ¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¢¨²èÁü¤Ï¡Ö°ì¥ÎÀ¥»Íµ¨ Botania ¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¥ÎÀ¥»Íµ¨¡¢ÌµÂËÌîÌµ¿Í¡¢¹Ä¹¡ºê ¿×¡¢²Ö³¡ºäµþÌë¡¢ÍäÀî¿¿À¡¡¢Åí»û¿ÀÌç¡¢Åí²Ú·î±Ó¡¢Åí³Ñºù²ð¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Ç¿·¤¿¤ËÉÁ¤µ¯¤³¤·¡¢¥À¥¤¥«¥Ã¥È¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¹çÀ®»æ¤Ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÑ¿åÀ¡¦ÂÑ¸õÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Æー¥·¥ç¥Ê¥êー¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ê»ý¤ÁÊª¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§³Æ \550(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡¡¡§Á´10¼ï¡Ê°ì¥ÎÀ¥»Íµ¨¡¢ÌµÂËÌîÌµ¿Í¡¢¹Ä¹¡ºê ¿×¡¢²Ö³¡ºäµþÌë¡¢ÍäÀî¿¿À¡¡¢Åí»û¿ÀÌç¡¢Åí²Ú·î±Ó¡¢Åí³Ñºù²ð¡¢°ì¥ÎÀ¥»Íµ¨&Åí»û¿ÀÌç¡¢ÌµÂËÌîÌµ¿Í&²Ö³¡ºäµþÌë¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë10.3¡ß9.1cm¡¡¢¨¼ïÎà¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
ÁÇºà¡¡¡§»æ¡¢PP
https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Òarma bianca
½»½ê¡§¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë 3F
¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://armabianca.com/contact
Ã´Åö¡§óîÆ£Ä¾¼ù
Mail¡§support@amnibus.com
È¯¹Ô¸µ¡¡³ô¼°²ñ¼Ò arma bianca
Web¡¡ https://armabianca.com/
(C)¼¿¸¶ÐÒÍè¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¡¿Åí¸»°Åµ´À½ºî°Ñ°÷²ñ