¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥ë¥Ö¥¿¥ó ¥á¥ó¥º 2026Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò½éÈäÏª
¥á¥¾¥ó ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥ë¥Ö¥¿¥ó¤Ï¡¢¥á¥ó¥º ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹ ¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥á¥ó¥º 2026Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢ー¥È¡¢²»³Ú¡¢¤½¤·¤ÆÎò»Ë¤òÍ»¹ç¤·¤¿Ë×Æþ·¿¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÈ¯É½¡£
Ê£¿ô¤Î¶õ´Ö¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËÁ´ËÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¹½À®¤µ¤ì¤¿ËÜ¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥ë¥Ö¥¿¥ó ¥á¥ó¥º¤Î¥ì¥¬¥·ー¤ò¾Î¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎÌ¤ÍèÁü¤Î½ø¾Ï¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥£¤È¥·¥Í¥Þ¤È¤¤¤¦¡¢¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¸À¸ì¤Î³Ë¤òÀ®¤¹É½¸½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÜ¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÈ¯¾ÍÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ëº¬º¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸÷¤ÈÆ°¤¤¬¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò·Áºî¤Ã¤¿19À¤µª¤Î¼Â¸³Åª»î¤ß¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤Þ¤¹¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿»ëÅÀ¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤Î´Ö¤ËÂÐÏÃ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ò¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¿¼¤¯¸þ¤¹ç¤¦ÂÎ¸³¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢²¿À¤µª¤Ë¤â¤ï¤¿¤ë¡ÈÆ¯¤¯ÃË¤¿¤Á¡É¤ÎÎò»Ë――ÀÐ¹©¡¢½ñµ¡¢°å»Õ¤¿¤Á――¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼º¤ï¤ì¤¿»þÂå¡Ê¥¨¥Ý¥Ã¥¯¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤Î¿¼Ê¥¤Ç·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤°µÎÏ¤Î¤â¤ÈÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿À±¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡È¼ê¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
- ¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹
Î¹¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥ëー¥à¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥¾¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ì¥Ã¥É¤¬¥×¥ê¥º¥à¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÅ¤«¤Ê»×º÷¤Ø¤ÈÆ³¤¯¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£¥Ë¥¨¥×¥¹¡¢¥À¥²ー¥ë¡¢¥ê¥å¥ß¥¨ー¥ë·»Äï¤È¤¤¤Ã¤¿Àè¶î¼Ô¤¿¤Á¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¤Ï¸÷¤ÈÆ°¤¤¬½é¤á¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤¿±Ç²è¤Îµ¯¸»¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥º FW26 ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥åー¥º¤Ï¡¢¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ä¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤È¤È¤â¤ËÊ£¿ô¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤ËÏ¢Â³¤·¤Æ±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢½é´ü±ÇÁü¤ò»×¤ï¤»¤ë¤¶¤é¤Ä¤¤¤¿¼Á´¶¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ÃæÀ¤¤Î¾ë¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥ë¥Ö¥¿¥ó ¥á¥ó¥º¤Î¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ï¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¡¢³Æ¥Ôー¥¹¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¤Î»ë³ÐÅª¡¦Ê¸²½ÅªÁÛÁüÎÏ¤ò½É¤¹´ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï ¡ãTrapman¡ä¡£1990Ç¯Âå¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¡¢Èà¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò·Áºî¤ê¡¢²»³Ú¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤Î¸À¸ì¤òÄêµÁ¤·¤¿»þÂå¤Î¥×¥ê¥º¥à¤òÄÌ¤·¤ÆºÆ²ò¼á¤µ¤ì¤¿¡¢¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¡¦¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ï»ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¯³Ø¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¡ÈÌ¤Íè¤ÎÃËÀ¡É¤Î¤¿¤á¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Â³¤¯ ¡ãCorteo¡ä ¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó¤ÎÎò»Ë¤Ø¤ÎÆþ¸ý¤Ç¤¹¡£2019Ç¯½©Åß¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤Î¥·¥åー¥º¤Ï¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤ÈÂ¸ºß´¶¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¡¢Æ¯¤¯ÃË¡¢¥¹ー¥Ä¤òÃå¤ë¿Í¡¹¡¢°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¤ì¡¢µ¬Î§¤ÈÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¿¤«¤òÃÛ¤¾å¤²¤ë¿Í¡¹¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡¢´°àú¤Ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¥íー¥Õ¥¡ー¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ú¥Ëー¥íー¥Õ¥¡ー¤ò¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥·¥§¥¤¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¤Î3¤Ä¤Î²ò¼á¤ÇÄó¼¨¡£¡ãTCT I¡ä¡ÊTCT¡áTactical¤ÎÎ¬¡Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¤¬¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê³×¿·¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¡¢¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¤ÊËÉ¿å¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥·¥åー¥º¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤¿¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇºÇ¤âµ¡Ç½Åª¤Ê°ìÂ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅ¸¼¨¤òÄ¶¤¨¡¢¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ï¥¤¥áー¥¸¤ÈÎò»Ë¤Ø¤Î¹Í»¡¤Ø¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¡¦¥Æ¥ì¥Ó¤òÍÑ¤¤¤¿360ÅÙ¤Î±ÇÁü¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¿°Û¤Ê¤ë»þÂå¤ÎÃÇÊÒ¤¬¸òº¹¤·¤Þ¤¹¡£½ÅÂç¤Ê½ÐÍè»ö¤«¤éÆü¾ï¤Î°ì½Ö¤Þ¤Ç¤òÂª¤¨¤¿¡¢²áµî¤È¸½ºß¤Î¥Õ¥ìー¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥áー¥¸¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·«¤êÊÖ¤·¶¦Í¤µ¤ì¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¿Í¡¹¤Î´Ö¤Ë¶¦ÄÌ¤Îµ²±¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹Í»¡¤Ï¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÃÎ¤È¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡ÖÀÞ¤ì¤¿Ãì¤Î¾å¤ÇÎÞ¤¹¤ëÀ»Êì¡×¤Î¶÷°Õ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¤ÎÃì¤Î¾å¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿¥»¥ì¥¯¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ë¥Ö¥¿¥ó¤È¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹¤Î´Ø·¸À¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤ÎÄ¦¹ï¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ë¥Ö¥¿¥ó¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤éÁª¤Ð¤ì¡¢¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹¤È¤Î½é¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Áê¸ß¤Î·É°Õ¤È¾Î»¿¡¢¤½¤·¤Æ¶¦¤ËÁÏºî¤¹¤ë´î¤Ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë¤Ð¤ì¤¿Æó¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò¼é¸î¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¥Õ¥©¥È¡¦¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹¤Î¥Ôー¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÉô¤Ï½é´ü¤Î¼Ì¿¿µ»Ë¡¤òÍÑ¤¤¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¡¢ÉÛ¤Î²¼¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢¶ä¤È²½³ØÍÏ±Õ¤Ë¤è¤ë¼êºî¶È¤Î¸½Áü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÀÖ¤¤¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¥Í¥¬¤È¤·¤Æ¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤ÏÀÖ¤Î¥¢¥Ê¥â¥ë¥Õ¥©ー¥º¡ÊÏÄÁü¡Ë¤òÄÌ²á¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥ë¥Ö¥¿¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥«¥éー¤Ë¥ª¥Þー¥¸¥å¤òÊû¤²¤Ê¤¬¤é¡¢Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ë³Ð¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡Ö»ëÅÀ¡×¤Ø¤Î»×º÷¤Ø¤ÈÍè¾ì¼Ô¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ¸³¤ä²ò¼á¤Î»ý¤ÄÈùÌ¯¤ÊÁêÂÐÀ¤¬´µ¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Î¹¤Î½ª¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¶õ´Ö¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëµðÂç¤Ê¡ÈÊ¬²ò¤µ¤ì¤¿ÀÖ¤¤Æ¬Éô¡É¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ½ª¾Ï¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëË×Æþ·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹¤Ï¡¢2026Ç¯6·î¤ËÈ¯É½¡¦Å¹Æ¬Å¸³«Í½Äê¤Î¥á¥ó¥º 2026Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÀè¶î¤±¡¢¼«¿È¤Î¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤ÎÂè°ì¾Ï¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¢¥ô¥¡¥ó¡¦¥×¥ë¥ß¥¨ー¥ë¡¦¥«¥×¥»¥ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥«¥×¥»¥ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÍâÆü¤Î1·î22Æü¤è¤ê¡¢°ËÀªÃ°¿·½É¥á¥ó¥º´Û¤ª¤è¤Ó ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥ë¥Ö¥¿¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È christianlouboutin.com(https://jp.christianlouboutin.com/jp_ja/) ¤Ë¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥á¥¾¥ó¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¡¦¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òºÆ²ò¼á¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥È¥ê¥í¥¸ー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥¢¥ô¥¡¥ó¥®¥ã¥ë¥É¤Ê¥Ôー¥¹¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥º2026Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤ë :
https://jp.christianlouboutin.com/jp_ja/discover-men-fall-winter-2026-collection.html
LOOK BOOK
¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥ë¥Ö¥¿¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥ë¥Ö¥¿¥ó¤Ï1991Ç¯¡¢¥Ñ¥ê¤ÎÃæ¿´¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Î¥·¥åー¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¤½¤Î¸å¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£ ¥á¥¾¥ó¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥ì¥Ã¥É¥½ー¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2014Ç¯¤Ë¤Ï¡Ò¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥ë¥Ö¥¿¥ó ¥Ó¥åー¥Æ¥£¡Ó¤òÈ¯É½¤·¡¢¤µ¤é¤Ë2024Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¤ÎÎÎ°è¤Ø¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£Âî±Û¤·¤¿¥µ¥ô¥©¥¢¥Õ¥§ー¥ë¡Ê¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡Ë¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÀöÎý¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥ë¥Ö¥¿¥ó¤Ï¸½ºß¡¢À¤³¦¤Ç150¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
