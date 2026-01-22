¡Ú2·î11Æü³«ºÅ¡ÛDID/VC¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ö2025Ç¯¶È³¦Í½ÁÛ¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë ～ Recept¸ø³«¼ÒÆâ²ñµÄ ～

³ô¼°²ñ¼ÒRecept¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÃæÀ¥ ¾­·ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë19:00¤è¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¦¥§¥Ó¥Êー¡ÖDID/VC¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ø2025Ç¯¶È³¦Í½ÁÛ¡Ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë ～ Recept¸ø³«¼ÒÆâ²ñµÄ ～¡×¤òÌµÎÁ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×

ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ï¡¢¡ÖÍ½ÁÛ¤ÏÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡× ¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡¢
2025Ç¯¤ò·Ð¤Æ¸«¤¨¤Æ¤­¤¿DID/VC¡ÊÊ¬»¶·¿ID¡¿¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ê¾ÚÌÀ¡Ë¶È³¦¤Î¡È¸½¼Â¡É¤òÎ¨Ä¾¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£


Recept¤Ç¤ÏºòÇ¯¡¢Ç¯ÌÀ¤±ºÇ½é¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤È¤·¤Æ
DID/VCµ»½Ñ¤Î¸½¾õ¤äº£¸å¤Î¶È³¦Í½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿


¡Ê»²¹Í¡§²áµî¥¦¥§¥Ó¥Êーhttps://peatix.com/event/4243344/view¡Ë


¤½¤ì¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢
Åö»þ¸ì¤Ã¤¿¡ÖÍ½ÁÛ¡×¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¡¢
°ìÊý¤ÇÁÛÄê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·Á¤Ç¿Ê¤ó¤ÀÉôÊ¬¤â¸«¤¨¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


º£²ó¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ï¡¢ÊÀ¼ÒCEO¤ÎÃæÀ¥¤È¡¢COO¤ÎÂçÅç¤Ë¤è¤ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó·Á¼°¤Ç¡¢
¼ÒÆâ²ñµÄ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ø³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¼°¤Ç¡¢DID/VC¤ò¼è¤ê´¬¤¯¤³¤Î1Ç¯¤ÎÊÑ²½¤ò
»ö¶È¡¦µ»½Ñ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÀ°Íý¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦Í­¤·¤Þ¤¹¡£


¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û

Peatix(https://peatix.com/event/4820610/view)¤Ë¤Æ»²²ÃÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£


¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û

³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë19:00～


¥Æー¥Þ¡§¡Ö2025Ç¯¶È³¦Í½ÁÛ¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë ～ Recept¸ø³«¼ÒÆâ²ñµÄ ～


¥¹¥Ôー¥«ー¡§
¡¡ÃæÀ¥ ¾­·ò¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒRecept ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡Ë
¡¡ÂçÅç ÂóÌé¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒRecept COO¡Ë


·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊÇÛ¿®Í½Äê¡Ë


»ëÄ°URL¡§¿½¹þ¼Ô¤ØÊÌÅÓ¤´°ÆÆâ


»²²ÃÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ


¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§¤¢¤ê¡ÊÍ½Äê¡Ë



¢£ ¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÍ½Äê¡Ë

¡¦²ñ¼Ò¾Ò²ð


¡¦2025Ç¯¶È³¦Í½ÁÛ¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê


¡¦ºÇ¶á¤Î¶È³¦¥Ë¥åー¥¹¾Ò²ð


¡¦¼Áµ¿±þÅú


¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡Û

¡¦DID/VC¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý


¡¦¹ÔÀ¯¡¦¸ø¶¦ÎÎ°è¤Ç¤ÎDID/VC³èÍÑ»öÎã¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý


¡¦Web3¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£Ê¬Ìî¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¤Êý


¡¦¿·µ¬»ö¶È¡¿DXÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý


¡¦ÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ²È¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥­¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¡ÊVC¡Ë¤ÎÊý


¢¨Æ±¶ÈÂ¾¼ÒÍÍ¤â´Þ¤á¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¸Ä¿Í¤«¤é¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À­¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£½êÂ°¤¹¤ëË¡¿Í¤òÌÀµ­¤Î¤¦¤¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



³ô¼°²ñ¼ÒRecept¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

³ô¼°²ñ¼ÒRecept¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£´ÉÍý¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¡ÖDID¡¿VC¡×¤ËÆÃ²½¤·¡¢
¶µ°éµ¡´Ø¡¦´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ½ñ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Öproovy¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¼ê¥Ù¥ó¥Àー¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤Ø¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿ä¿ÊÃæ¤Ç¤¹¡£


¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://recept.earth/


Culture Deck¡§https://speakerdeck.com/shokennakase/recept-culture-deck



¢£³ô¼°²ñ¼ÒRecept ³µÍ×


³ô¼°²ñ¼ÒRecept
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÀ¥ ¾­·ò
ËÜ¼Ò½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-6-1


Âç¼êÄ®¥Ó¥ë4³¬ FINOLABÆâ
URL¡§https://recept.earth


¡Ê¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://proovy.jp(https://proovy.jp/))