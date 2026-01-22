¡Ú2·î11Æü³«ºÅ¡ÛDID/VC¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ö2025Ç¯¶È³¦Í½ÁÛ¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë ～ Recept¸ø³«¼ÒÆâ²ñµÄ ～
³ô¼°²ñ¼ÒRecept¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÃæÀ¥ ¾·ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë19:00¤è¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¦¥§¥Ó¥Êー¡ÖDID/VC¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ø2025Ç¯¶È³¦Í½ÁÛ¡Ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë ～ Recept¸ø³«¼ÒÆâ²ñµÄ ～¡×¤òÌµÎÁ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ï¡¢¡ÖÍ½ÁÛ¤ÏÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡× ¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡¢
2025Ç¯¤ò·Ð¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿DID/VC¡ÊÊ¬»¶·¿ID¡¿¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ê¾ÚÌÀ¡Ë¶È³¦¤Î¡È¸½¼Â¡É¤òÎ¨Ä¾¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
Recept¤Ç¤ÏºòÇ¯¡¢Ç¯ÌÀ¤±ºÇ½é¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤È¤·¤Æ
DID/VCµ»½Ñ¤Î¸½¾õ¤äº£¸å¤Î¶È³¦Í½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿
¡Ê»²¹Í¡§²áµî¥¦¥§¥Ó¥Êーhttps://peatix.com/event/4243344/view¡Ë
¤½¤ì¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢
Åö»þ¸ì¤Ã¤¿¡ÖÍ½ÁÛ¡×¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¡¢
°ìÊý¤ÇÁÛÄê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·Á¤Ç¿Ê¤ó¤ÀÉôÊ¬¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ï¡¢ÊÀ¼ÒCEO¤ÎÃæÀ¥¤È¡¢COO¤ÎÂçÅç¤Ë¤è¤ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó·Á¼°¤Ç¡¢
¼ÒÆâ²ñµÄ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ø³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¼°¤Ç¡¢DID/VC¤ò¼è¤ê´¬¤¯¤³¤Î1Ç¯¤ÎÊÑ²½¤ò
»ö¶È¡¦µ»½Ñ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÀ°Íý¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
Peatix(https://peatix.com/event/4820610/view)¤Ë¤Æ»²²ÃÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë19:00～
¥Æー¥Þ¡§¡Ö2025Ç¯¶È³¦Í½ÁÛ¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë ～ Recept¸ø³«¼ÒÆâ²ñµÄ ～
¥¹¥Ôー¥«ー¡§
¡¡ÃæÀ¥ ¾·ò¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒRecept ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡Ë
¡¡ÂçÅç ÂóÌé¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒRecept COO¡Ë
·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊÇÛ¿®Í½Äê¡Ë
»ëÄ°URL¡§¿½¹þ¼Ô¤ØÊÌÅÓ¤´°ÆÆâ
»²²ÃÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§¤¢¤ê¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£ ¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦²ñ¼Ò¾Ò²ð
¡¦2025Ç¯¶È³¦Í½ÁÛ¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê
¡¦ºÇ¶á¤Î¶È³¦¥Ë¥åー¥¹¾Ò²ð
¡¦¼Áµ¿±þÅú
¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡Û
¡¦DID/VC¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý
¡¦¹ÔÀ¯¡¦¸ø¶¦ÎÎ°è¤Ç¤ÎDID/VC³èÍÑ»öÎã¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¡¦Web3¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£Ê¬Ìî¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¤Êý
¡¦¿·µ¬»ö¶È¡¿DXÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý
¡¦ÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ²È¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¡ÊVC¡Ë¤ÎÊý
¢¨Æ±¶ÈÂ¾¼ÒÍÍ¤â´Þ¤á¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¸Ä¿Í¤«¤é¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£½êÂ°¤¹¤ëË¡¿Í¤òÌÀµ¤Î¤¦¤¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://peatix.com/event/4820610/view(https://peatix.com/event/4820610/view)
³ô¼°²ñ¼ÒRecept¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒRecept¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£´ÉÍý¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¡ÖDID¡¿VC¡×¤ËÆÃ²½¤·¡¢
¶µ°éµ¡´Ø¡¦´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ½ñ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Öproovy¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¼ê¥Ù¥ó¥Àー¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤Ø¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿ä¿ÊÃæ¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://recept.earth/
Culture Deck¡§https://speakerdeck.com/shokennakase/recept-culture-deck
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒRecept ¹ÊóÃ´Åö
E-mail¡§info@recept.earth
URL¡§https://recept.earth/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒRecept ³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒRecept
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÀ¥ ¾·ò
ËÜ¼Ò½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-6-1
Âç¼êÄ®¥Ó¥ë4³¬ FINOLABÆâ
URL¡§https://recept.earth
¡Ê¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://proovy.jp(https://proovy.jp/))