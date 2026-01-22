¡Ú2/3³«ºÅ¡¦Í¢½Ð¥»¥ß¥Êー¡Ûº´²ì¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡ª¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¥»¥ß¥Êー～³¤³°Í¢½Ð¡Ê±Û¶EC¡Ë¤Î¤Ï¤¸¤áÊý～
º´²ì¸©¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ¡Ê²ñÄ¹¡§Êö ±ÑÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡Ê¥¸¥§¥È¥í¡Ëº´²ìËÇ°×¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¤È¶¦ºÅ¤Ç±Û¶EC¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÏÃæ¾®¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Ë³¤³°Í¢½Ð¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¥»¥ß¥Êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ¡Û
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï³¤³°Í¢½Ð¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¡¢³¤³°¥Ð¥¤¥äー¤Ë¤â¤Ã¤È¸ú²ÌÅª¤Ë¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤Êý¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Êý¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤ËÍ¢½Ð¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¿´¼Ô¤Ç¤âÍ¢½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡Û
¡¦Æü¡¡»þ¡§2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë13¡§00～15¡§00
¡¦¾ì¡¡½ê¡§º´²ì»Ô»ÔÌ±³èÆ°¥×¥é¥¶¡Ê º´²ì»ÔÇò»³ÆóÃúÌÜ1ÈÖ12¹æº´²ì¾¦¹©¥Ó¥ë7³¬703¡¦704¡Ë
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¡¦»²²Ã¼Ô¡§Ãæ¾®¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô
¡¦Äê¡¡°÷¡§30Ì¾¡Ê¾¦¹©²ñÃÏ¶è»ö¶È¼ÔÍ¥Àè¡Ë
¡¦Ãó¼Ö¾ì¡§º´²ì¾¦¹©¥Ó¥ë¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡ÊÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë
¡¦¿½¡¡¹þ¡§https://forms.gle/A5HwNYjioagkgdhN6
¡Ú¥»¥ß¥Êー¹Ö»Õ¡Û
£±¡¥Âè°ìÉô
¡¦¹Ö¡¡»Õ¡§¥À¥¤¥¹¥Ó¥åーÍ¸Â²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡Ê¥¸¥§¥È¥í¡Ë¿·Í¢½ÐÂç¹ñ¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¥Ñー¥È¥Êー¡¡ÂçÄÐ ¶³µ× »á
¡¦¥Æー¥Þ¡§½é¿´¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î³¤³°Å¸³«¿´ÆÀ～³¤³°Å¸³«¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ä¥Ü～
£²¡¥ÂèÆóÉô
¡¦¹Ö¡¡»Õ¡§ÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡Ê¥¸¥§¥È¥í¡Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡EC¥Ó¥¸¥Í¥¹²Ý¡¡²Ý°÷¡¡À¶Ìî ²ÚÏ¡ »á
¡¦¥Æー¥Þ¡§±Û¶EC¤È¤Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JAPAN STREETÅù¤ÎJETRO»ö¶È¾Ò²ð
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ãæ¾®´ë¶È¤ä¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤ÎÍ¢½Ð»öÎã¤ò¾Ò²ð
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
º´²ì¸©¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ¡¡·Ð±Ä»Ù±ç²Ý¡¡¡¡Ã´Åö¡§Þ¼Ìî
TEL¡§0952¡¾26¡¾6101¡¡FAX¡§0952¡¾24¡¾0929
E-Mail¡§webmaster@sashoren.or.jp
HP¡§https://www.sashoren.ne.jp/rengoukai/¡¡
½»½ê¡§¢©840-0826¡¡º´²ì¸©º´²ì»ÔÇò»³2ÃúÌÜ1-12¡¡º´²ì¾¦¹©¥Ó¥ë6£Æ