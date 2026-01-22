¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖKIRISHIMA GREENSHIP icoia¡×¤¬1·î27Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Ë³«¶È¡ªÅÔ¾ë¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ò¿´¤ÈÂÎ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¡È¤¤¤³¤¤¡É¤Î¾ì¡£
Ì¸Åç¼òÂ¤¡ß¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡¡Ì¸Åç¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÎËÜ¼Ò¡§µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹¾²ÆË®°Ò¡Ï¤È¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÎËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô(CEO)¡§¿¹°æµ×·Ã¡Ï¤Ï¡¢ÅÔ¾ë¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¿Í¡¹¤¬½¸¤¤¡¢·Æ¤¦»ÜÀß¡¢¡ÖKIRISHIMA GREENSHIP icoia(¥¥ê¥·¥Þ ¥°¥ê¡¼¥ó¥·¥Ã¥× ¥¤¥³¥¤¥¢)¡×¤ò2026Ç¯1·î27Æü (²Ð)¤Ë³«¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖKIRISHIMA GREENSHIP icoia¡×¤ÏÅÔ¾ë¤ÎÉ÷ÅÚ¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿·úÃÛ¤¬Ë¬¤ì¤¿³§ÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¼þ°Ï¤Ë¹¤¬¤ëË¤«¤Ê¼«Á³¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤³¤À¤±¤Î¡È¤¤¤³¤¤¡É¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢ÅÔ¾ë¤Î¿·¤¿¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£»ÜÀß¤Ë¤Ï¿¢Êª±à¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅ¹ÊÞ¡¢Ì¸Åç¼òÂ¤Ä¾±Ä¤Î¡ÖKIRISHIMA LIFE STORE ipomea(¥¥ê¥·¥Þ ¥é¥¤¥Õ¥¹¥È¥¢ ¥¤¥Ý¥á¥¢)¡×¤Î¤Û¤«¡¢²°¾åÄí±à¡¢¼ÇÀ¸¥¨¥ê¥¢¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë³Ú¤·¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¡¢¿¢Êª±à¤Ç¤Ï¡¢¾ÆÃñÂ¤¤ê¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¾øÎ±²¹ÇÓ¿å¤ÎÇ®¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»ÜÀß¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÅÅÎÏ¤Ï¡Ö¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥âÈ¯ÅÅ(¢¨1)100¡ó¡×¤Ç±¿±Ä¡£ÅÔ¾ë»ÔÆâ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹2Å¹ÊÞ¤«¤é½Ð¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼Ãê½Ð¸å¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤«¤¹¤â¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥âÈ¯ÅÅ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤«¤¹Í³Íè¤ÎÅÅµ¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë»î¤ß¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡ÖKIRISHIMA GREENSHIP icoia¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ñ¸»¤Î½Û´Ä¤ÈÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¡È¤¤¤³¤¤¡É¤Î¾ì¡×¤È¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¼«Á³´Ä¶¤äÃÏ°è¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü»ÜÀß¤Î¹½ÁÛÃÊ³¬¤«¤é¥ª¡¼¥×¥ó¸å¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï2¼Ò¤È¤â½é¡£
¡üÌ¸Åç¼òÂ¤Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¡ÖKIRISHIMA LIFE STORE ipomea¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊë¤é¤·¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈÕ¼à¤ÎÁêÊý¡×¤ò¤´Äó°Æ¡£
¡ü¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÃÝ¤Î¿¢ºÏ¤òÄÌ¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ë¡¼¤òÊ»Àß¤·¡¢Â«¤Î´Ö¤Î°Â¤é¤®¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥¿¥¤¥à¤ò¡£
¡ü°¡Ç®ÂÓ¿¢Êª¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¿¢Êª±à¤Ë¤Ï¡¢2¼Ò¤Î¸»¤È¤Ê¤ë¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¥Î¥¤â¿¢ºÏ¡£
¡ü·úÃÛ²È¡¦·¨¸¦¸ã»á¤Î¡Ö¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î´Ä¶¡¢Ê¸²½¤ËÍÏ¤±¹þ¤à·úÃÛ¡×¤ÈÌ¸Åç¼òÂ¤¤È¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁÛ¤¤¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢ÃÝ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë·úÃÛ¡£
¢£¡ÖKIRISHIMA GREENSHIP icoia¡×¤Ë¤«¤±¤ëÁÛ¤¤
¡¡2017Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬¼ÒÆâ¸¦½¤¤ÇÌ¸Åç¼òÂ¤¤òË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¼è¤êÁÈ¤àÃÏ°è¤ä´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³èÆ°¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤¤¡¢¡ÖÅÔ¾ë¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢2022Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¡£¤¤¤è¤¤¤è1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡ÖKIRISHIMA GREENSHIP icoia¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¸Åç¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¹¾²ÆË®°Ò¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¤¤¤³¤¤¤Î¶õ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È¤«¤é110Ç¯¡¢Ì¸Åç¼òÂ¤¤Ï¾ï¤ËÅÔ¾ë¤È¤¤¤¦ÃÏ°è¤È¶¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¤¤³¤¤¤Ë¡¢¤¤¤³¤¦¡Ù¤È¤Õ¤ÈÎ©¤Á´ó¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµï¾ì½ê¤ò¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¶¦¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÅÔ¾ë¤Ëº¬º¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Áæ¤®½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌòºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô(CEO)¤Î¿¹°æµ×·Ã¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤äÃÏ°è¤Ë½á¤¤¤È³èÎÏ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¡¢°ìÇÕ°ìÇÕ¡¢1Å¹ÊÞ1Å¹ÊÞ¡¢Æü¡¹¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Ì¸Åç¼òÂ¤¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤³¤À¤±¤ÎÂÎ¸³¤ò³§ÍÍ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ëö±Ê¤¯¡¢ÅÔ¾ë¤Î³§ÍÍ¤¬µ¤·Ú¤Ë½¸¤¤¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¿·¤¿¤ÊÌÜÅªÃÏ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÇÕ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖKIRISHIMA GREENSHIP icoia¡×¤Ç²á¤´¤¹¡È¤¤¤³¤¤¡É¤Î»þ´Ö
¡¡¡ÖKIRISHIMA GREENSHIP icoia¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢·úÃÛ²È¡¦·¨¸¦¸ã»á¡£2¼Ò¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¼«Á³´Ä¶¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤È¡¢·¨»á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î´Ä¶¡¢Ê¸²½¤ËÍÏ¤±¹þ¤à·úÃÛ¡×¤ÎÁÛ¤¤¤¬Í»¹ç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔ¾ë¤ÎÉ÷¤ä¸÷¡¢ÎÐ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë·úÃÛ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°Õ¾¢¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤«¤é»ÜÀß¤ËÆþ¤ë¤È¡¢»¯ÃÝ¡Ê¤µ¤é¤·¤À¤±¡Ë¤Î¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¶ÊÌÌ¤ÎÅ·°æ¤¬Â³¤¡¢ÃÝËÜÍè¤Î²¹¤«¤µ¤¬¾ú¤·½Ð¤¹³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÉÌÌ¤Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤«¤¹¤ä¶å½£ÆîÉô¤ÎÅÚ¾í¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¥·¥é¥¹¤¬º®¤¼¹þ¤Þ¤ì¤¿ÆâÁõ¥Ü¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢»ÜÀß¤Î¿ï½ê¤Ç¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡º¸¼ê¤Ë¤Ï¡¢Ì¸Åç¼òÂ¤¤ÎÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¡ÖKIRISHIMA LIFE STORE ipomea¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ë¬¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤â¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤ª¼ò¤Î¥·¡¼¥ó¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿©ÉÊ¤ä¼ò´ï¡¢»¨²ß¤Ê¤É¤òÈÎÇä¡£¤´¼«Âð¤Ç¤â·Æ¤¤¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ·¤¨¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±¦¼ê¤Ë¤Ï¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë¹¤¬¤ë¿¢Êª±à¡Ö¤á¤°¤ê¤Î¿¹¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°¡Ç®ÂÓ¿¢Êª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹ø¤ò²¼¤í¤·¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÊÒ¼ê¤Ë¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌþ¤·¤Î¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£ÅÔ¾ëËßÃÏ¤ÎÀ¶ÑØ¤ÊÃÏ²¼¿å¡ÖÌ¸ÅçÎöæ¡¿å(¥¥ê¥·¥Þ¥ì¥Ã¥«¥¹¥¤)¡×¤òÃß¤¨¤¿Âç¤¤Ê¿åÁå¤Ë¤Ï¡¢Íª¡¹¤È±Ë¤°¶Ó¸ñ¤â¡£ÅÔ¾ë¤Ç¤ÏÉáÃÊ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿¢Êª¤ÎÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÈóÆü¾ï¤Î¤Ò¤È¤È¤È¤¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢º¸¼ê¤Ë¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£Å·°æ¤ÈÆ±¤¸»¯ÃÝ¤Î°Õ¾¢¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤È¶å½£ÆîÉô¤Î¥·¥é¥¹¤Çº¸´±¿¦¿Í¤¬»Å¾å¤²¤¿¥µ¥¤¥ì¥ó¤Î¥í¥´¤Ï¡¢¡ÖKIRISHIMA GREENSHIP icoia¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡£ÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëµÒÀÊ¤ËºÂ¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÍºÂç¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à°ìÇÕ¤ÏìÔÂô¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼ÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÔ¾ë¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ë¡¼¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÝ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¥ì¡¼¥ó¤òÈ´¤±¤Æ¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¼õ¤±¼è¤ëÂÎ¸³¤Ï¼Ö¤Ç¤Î»þ´Ö¤â·Æ¤¤¤Î»þ´Ö¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤È¼ÇÀ¸¥¨¥ê¥¢¡Ö¤¤¤³¤¤¤ÎÄí¡×¤¬¹¤¬¤ê¡¢²°Æâ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç»×¤¤»×¤¤¤Î»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¼ùÌÚ¤äÁð²Ö¤â¡¢¤¤¤³¤¤¤Î»þ´Ö¤ò¤µ¤é¤ËË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹²£¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë²°¾åÄí±à¡Ö¸«À²¤é¤·¤ÎµÖ¡×¤Ï¡¢Ì¸Åç»³¤ä²¿åÀî¤Ê¤É¤ÎÅÔ¾ë¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Í¼Êë¤ì»þ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¶õ¤ËÉâ¤«¤ÖÌ¸Åç»³¤ÈÍ¼ÍÛ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Àä·Ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÅùÀÊ¤Ç¤¹¡£ÎÙÀÜ¤¹¤ë¹©¾ì¤«¤éÉº¤¦¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ä¾ÆÃñ¤Î¹á¤ê¤ò»þÀÞ´¶¤¸¤Ê¤¬¤é·Æ¤¦»þ´Ö¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤¹¡£
¢£¤ªµÒÍÍ¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È»ñ¸»¤Î½Û´Ä
¡¡¡ÖKIRISHIMA GREENSHIP icoia¡×¤Ç¤Ï¡¢¡È¤¤¤³¤¤¡É¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î½Û´Ä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»ÜÀßÁ´ÂÎ¤Ï¡Ö¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥âÈ¯ÅÅ100¡ó¡×¤Ç±¿±Ä¡£ÅÔ¾ë»Ô¤ÎºÆÀ¸ÍøÍÑ¶È»ØÄêÀ©ÅÙ(¢¨2)¤ò¿½ÀÁ¤·¡¢ÅÔ¾ë»ÔÆâ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹2Å¹ÊÞ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤«¤¹¤â¥á¥¿¥óÈ¯¹Ú¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢icoia¤ÎÅÅÎÏ¤È¤Ê¤ë¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥âÈ¯ÅÅ¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿¢Êª±à¡Ö¤á¤°¤ê¤Î¿¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¾ÆÃñ¤ò¾øÎ±¤¹¤ëºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë²¹Ç®¤òÅß¾ì¤ÎÃÈË¼¤È¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ°¡Ç®ÂÓ¿¢Êª¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥âÈ¯ÅÅ¤ÎÅÅÎÏ¤¬µëÅÅ¤Ç¤¤ëEV½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É¤â´°È÷¡£¤³¤ì¤é¤Ë¤è¤ê¡ÖKIRISHIMA GREENSHIP icoia¡×¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»ÜÀß¤Î¡È²¹ÅÙ¡É¤ä¡ÈÅÅµ¤¡É¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ËÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä¼«Á³´Ä¶¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢»ö¶È³èÆ°¤Ë¤è¤êÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¾ÆÃñ¤«¤¹¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤«¤¹¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö¤¿¤¤Èî¤Å¤¯¤ê¼Â¸³¡×¤ò¼Â»Ü¡£´°À®¤·¤¿¤¿¤¤Èî¤Ç¤É¤ó¤°¤ê¤ÎÉÄÌÚ¤ò°éÀ®¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¿¢ÎÓ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤é¤Î³èÆ°¤òÃÏ°è¤Î½Û´Ä¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡ÖKIRISHIMA GREENSHIP icoia¡×¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤µ¤¤¤´¤Ë
¡¡Ì¸Åç¼òÂ¤¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¡¢ÃÏ°è¤È¶¦¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔ¾ë¤ÎÃÏ¤Ç¾ÆÃñÂ¤¤ê¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÇÁÏ¶È110¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¾ÆÃñÂ¤¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä¼«Á³´Ä¶¤È¤Î¶¦À¸¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÌ¸Åç¼òÂ¤¤¬¼¡¤Ê¤ëÎò»Ë¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤³¡ÖKIRISHIMA GREENSHIP icoia¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òÂçÀÚ¤Ë°é¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡Ø¡ÖºÇ¹â¡×¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤òË¤«¤Ç³èÎÏ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ¡½¤Ò¤È¤ê¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢¤³¤Î°ìÇÕ¡¢¤½¤·¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤«¤é¡Ù¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°é¤ß¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¸ÄÀË¤«¤ÊÅ¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¸Åç¼òÂ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼«Á³´Ä¶¤äÃÏ°è¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂ³¤±¡¢Æü¡¹¤ÎÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÆü¾ï¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë»þ´Ö¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦Êâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§¾ÆÃñÇô¤ä°ò¤¯¤º¤«¤éÀ¸À®¤·¤¿¥Ð¥¤¥ª¥¬¥¹¤òÅÅµ¤¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¡¢Ì¸Åç¼òÂ¤¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼
¢¨2¡§»ö¶È·Ï°ìÈÌÇÑ´þÊª¤òºÆÀ¸ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤Ê¾ì¹ç¤Ë¡¢¼ý½¸±¿ÈÂ¤ò¹Ô¤¦¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö°ìÈÌÇÑ´þÊªºÆÀ¸Í¢Á÷¶È¡×¤Î»ØÄê¤ò¡¢ºÆÀ¸³èÍÑ¤ò¹Ô¤¦¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö°ìÈÌÇÑ´þÊªºÆÀ¸³èÍÑ¶È¡×¤Î»ØÄê¤ò¡¢»Ô¤¬¸ÄÊÌ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ
¢£·úÀß³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2492/126423/126423_web_1.png
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÔËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Õ
Ì¸Åç¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡¡´ë²è¼¼ Ã´Åö¡§»³ËÜ¡¢»³粼¡¢ÆâÅÄ¡¡TEL¡§0986-22-2324¡¡FAX¡§0986-27-1633
e-mail¡§ko-yamamoto@kirishima.co.jp¡¢y-yamasaki@kirishima.co.jp¡¢s-kinoshita@kirishima.co.jp
