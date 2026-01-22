【TAC弁理士講座】初学者向けオンラインライブガイダンスを実施します。1/29（木）弁理士試験攻略法・ミニ講義（特許）のご案内

TAC株式会社

弁理士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は、2027年・2028年の弁理士試験合格を目指す方に向けて、専任講師によるオンラインライブガイダンスを行います。受講をご検討の方はもちろん、弁理士に少しでも興味のある方であれば、どなたでもご参加いただけます！

●セミナーでお話すること

・弁理士試験の概要

・効果的な学習法

・ミニ講義（特許法を予定）

・質問回答コーナー

●実施日時

1/29(木)19：00～ オンライン（要予約）

※おおむねセミナー45分程度を予定しております

（当日の状況により時間が前後する場合がございますのでご了承ください）

●講師

齋藤晶子 講師（TAC専任講師）

東京大学大学院修士課程修了後、製菓会社の研究所で商品開発に従事。その後知財に興味を持ち、特許事務所に転職。2012年弁理士試験合格。2013年弁理士登録。同年よりTAC弁理士講座専任講師として教壇に立つ。

ご予約はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benrishi_gd_gd.html

２年間のサポートはTACだけ！

「じっくり確実に」合格を

弁理士試験のメインは短答式試験と論文式試験です。短答式試験に合格すると翌々年度まで短答式試験が免除になる制度を利用し、TACでは２年間かけて合格を目指すコースを開講しています。忙しい社会人受験生や学生の方でも、無理なく合格を目指せます！

詳細はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/2years_strength.html

■弁理士とは？

弁理士は、特許法等を代表とする「知的財産法」を取り扱う法律家です。

「知的財産法」の対象は、知的財産などから生み出されるアイデア等であり、取扱いには高度な専門性が求められます。また、産業財産権（特許法、実用新案法、意匠法、商標法）の取得や紛争解決は、高度な技術的、法律的、実務的知識を必要とします。

弁理士は、産業財産権の取得や産業財産権の紛争解決をスムーズに行うことができる、唯一の国家資格者です。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benri_sk_info.html

