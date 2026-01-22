スマスロ『L麻雀物語』公式シミュレーターアプリiOS版本日配信開始
スマートフォンゲームアプリの企画開発・サービスを手がけるコムシード株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：塚原 謙次、証券コード：3739、以下コムシード）は平和の人気パチスロ機『L麻雀物語』のiPhone、iPad向けシミュレーターアプリを本日よりAppStoreにて販売開始いたします。
なお、Android版についても後日配信を予定しております。
(C)HEIWA
■ダウンロードはこちらから
【iOS】https://apps.apple.com/jp/app/id6753060061
【Android】後日配信予定
■ 実機ファンにもうれしい再現度と、アプリ限定の独自機能
本作は、ホールで絶大な人気を誇る『L麻雀物語』の演出、ゲーム性を細部まで忠実に再現したシミュレーターアプリです。
アプリ独自の機能として、実機の研究に最適な「体験機モード」や、全22曲を堪能できる「ジュークボックス」を実装しています。
■ 選べる3つのプレイモード
ノーマルモード：ホールの臨場感をそのままに、ガチンコ勝負を楽しめる標準モード。
体験機モード（※オプション）：小役強制や内部モード選択が可能。設定別の挙動確認や、見たい演出の呼び出しなど、研究に特化したモードです。
ジュークボックス（※オプション）：実機に搭載されている全22曲の楽曲を、いつでもミュージックプレーヤーとして楽しめます。
■ 商品概要
名称： パチスロ L麻雀物語
配信開始日： 2026年1月22日
本体価格： 1,700円（税込）
対応機種： iOS 15以上 / Android OS 9以上（予定）
権利表記： (C)HEIWA
■ オプション機能（追加コンテンツ）
より深くアプリを楽しむための各種オプションをご用意しております。
サウンドパック（\500）： 大当り中の全22曲が選択可能になります。
お買い得パック（\1,500）： 以下の5機能をセットにした、個別購入より500円お得なパックです。
台設定： 設定1～6を選択可能。
セーブ： ノーマルモードの中断・再開が可能。
高速オート： プレイ効率が大幅にアップ。
体験機モード： 小役強制・モード選択が可能。
ジュークボックス： 楽曲鑑賞機能の開放。
(※各機能は400円での個別購入も可能です)
※ 記載の会社名および製品名/サービス名は、各社の商標及び登録商標です。
※ 記載されている内容は、発表日現在のものです。発表後予告なしに変更することがあります。
※ 本資料に記載の各画面は開発中のものを含みます。