ÃËÀ­¸þ¤±°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥°¥é¥¹¥ÈCOMICS¡ÙºÇ¿·´©4ÅÀ1·î23Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¡ª

¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡ÖÌî¤¤¤Á¤´¡×¡ÖBerry¡Çs Cafe¡×¡Ö¥Î¥Ù¥Þ¡ª¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥Ä½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÆÃÏ½¤°ì¡Ë¤Ï¡Ö¥°¥é¥¹¥ÈCOMICS¡×¤Î¿·´©¤ò¡¢1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ½ñÅ¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ºîÉÊ¾ðÊó¡¡https://novema.jp/comic#pcomicNew
¢£¡ØÌî¤¤¤Á¤´¡Ù https://www.no-ichigo.jp/¡¡¢£¡ØBerry¡Çs Cafe¡Ù https://www.berrys-cafe.jp/¡¡¢£¡Ø¥Î¥Ù¥Þ¡ª¡Ù https://novema.jp/
¡Ø¿Í³°·õ»Î¤ÏÎÏ¤ËÌ¥¤»¤é¤ìÎ¢ÌÂµÜ¤ò¹¶Î¬¤¹
¡¡～²½¤±Êª°·¤¤¤µ¤ì¤¿¸µËÁ¸±¼Ô¤Ï¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÃÎ¤ëÌÂµÜ¤Ç¿ÍÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÌµÁÐ¤¹¤ë～ 1´¬¡Ù
ºî²è¡§À±ÌîÁó°ìÏ¯¡¢ ¸¶ºî¡§Ä¹ÌîÊ¸»°Ïº¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§¼ÆÇµÝ¥¿Í
²Á³Ê¡§781±ß¡ÊËÜÂÎ710±ß+ÀÇ10¡ó¡Ë¡¢ISBN¡§978-4-8137-6555-4
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û¡¡°µÅÝÅª¼ÂÎÏ¤ÇÃç´Ö¤«¤é¤â¶²¤ì¤é¤ì¤ëS¥é¥ó¥¯ËÁ¸±¼Ô¤Î¥¸¥ó¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÎÏ¤òÍß¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²½¤±Êª°·¤¤¤ËÂÑ¤¨¤«¤ÍËÁ¸±¼Ô¤ò°úÂà!? ¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ê²È¶È¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢°ìÂ²¤¬Âå¡¹Ì©¤«¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¿ÌÂµÜ¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯³Ð¤·――¡Ö¤³¤ÎÌÂµÜ¤ÏÄ©Àï¼Ô¤ÎÍß¤¹¤ë¥â¥Î¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×Ä¶¹âÆñ°×ÅÙ¤ÎÌÂµÜ¤Ç¿ÍÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¿Í³°¤Ê·õµ»ßÚÎö¡ª¶¯Å¨¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¿´Ìö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¿Í´Ö¤òÄ¶¤¨¤¿Ãç´Ö¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡©¥ê¥ß¥Ã¥¿ー¤¬³°¤ì¤¿·õ»Î¤ÎÌµÁÐ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¢Æ²¡¹³«Ëë!!
¡Ø¼Î¤Æ¤é¤ìµ®Â²¤ÎÌµ¿ÍÅç¤Î¤Ó¤Î¤Ó³«Âóµ
¡¡～¤è¤¦¤ä¤¯¼«Í³¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Õ¤â¤Õ¤¿¤Á¤Èµ¤¤Þ¤°¤ì¥¹¥íー¥é¥¤¥Õ¤òËþµÊ¤·¤Þ¤¹～ 2´¬¡Ù
ºî²è¡§ÉþÉôËüÍø¡¢ ¸¶ºî¡§¥Ý¥ê³°´Ý¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§riritto
²Á³Ê¡§781±ß¡ÊËÜÂÎ710±ß+ÀÇ10¡ó¡Ë¡¢ISBN¡§978-4-8137-6556-1
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û¡¡Ãç´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¥ô¥§¥ó¥È¥ìÅç³«Âó¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø!! ²ÈÂ²¤ËÄÉÊü¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¼«Í³¤òËþµÊ¤¹¤ë¤¿¤á¥ô¥§¥ó¥È¥ìÅç¤Î³«Âó¤ò¿Ê¤á¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¥ì¥ª¡£¿·¤¿¤Ë¸µ¥á¥¤¥É¤Î¥Ù¥ó¤âÃç´Ö¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢½çÄ´¤Ë»×¤¨¤¿³«ÂóÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¤¬Â¼¤Ë¥´¥Ö¥ê¥ó¤Î·²¤ì¤¬½±Íè¤·¤Æ¤¤Æ¡Ä!? ¡ÖÀïÆ®°÷¤Î³§¤µ¤ó¡¢Æ¤È²¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Â¼¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡Ä¡ª¡×ÆÃ¼ì¥¹¥¥ë¡ÈÁà¤ê¿Í·Á¡É¤ÈÍê¤ì¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤ì¤Ð¥´¥Ö¥ê¥ó¤Ê¤ó¤ÆÉÝ¤¯¤Ê¤¤!! ¤µ¤é¤ËÀï¤¤¤ÎÃæ¤Ç³¤¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ¶·¢¤òÈ¯¸«¤·³«Âó¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ÏÅç¤òÈô¤Ó½Ð¤¹Í½´¶¡Ä!? ÇÈÍð¤ÎÀè¤ËÂçÈ¯Å¸¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌµ¿ÍÅç³«Âóµ¡¢Âè£²´¬!! ´¬Ëö¤Ë¤ª¤Þ¤±Ì¡²è¤È¸¶ºî¼Ô½ñ¤²¼¤í¤·Ã»ÊÔ¾®Àâ¤â¼ýÏ¿¡ª
¡Ø²ò¸Û¤µ¤ì¤¿µÜÄîÏ£¶â½Ñ»Õ¤ÏÊÕ¶¤ÇÂçÇÀ±à¤òºî¤ê¾å¤²¤ë
¡¡～ÁÄ¹ñ¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶¯ÎÎÃÏ¤Ç¥¹¥íー¥é¥¤¥Õ¤òëð²Î¤¹¤ë～ 6´¬¡Ù
ºî²è¡§YUTTOU¡¢ ¸¶ºî¡§Ï£¶â²¦¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§¤æー¤Ë¤Ã¤È
²Á³Ê¡§781±ß¡ÊËÜÂÎ710±ß+ÀÇ10¡ó¡Ë¡¢ISBN¡§978-4-8137-6557-8
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û¡¡½Ã²¦¥é¥¤¥ª¥Í¥ë¤«¤éº½Çù³«È¯¤Î»ÈÌ¿¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢Âè°ì²¦½÷¤Î¥ì¥®¥Ê¤È¶¦¤Ë¥é¥ª¥¹º½Çù¤ØÎ¹Î©¤Ä¥¤¥µ¥®Ã£¡£Æ»Ãæ¡¢²á¹ó¤Ê»îÎý¤¬¼¡¡¹¤È½±¤¤³Ý¤«¤ë¤â¡¢¥ì¥®¥Ê¤Î¿¶¤ë¤¦Âç·õ¤ÇÆñ¶É¤ò³Ú¡¹ÆÍÇË!? ¼ÞÇ®¤ÎÂÀÍÛ¤ä´í¸±¤ÊËâÊª¤Ë¤â¶±¤Þ¤º¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¿©ºà¤Ë¤â²Ì´º¤ËÄ©¤à¡Ä¡Ä¤³¤ó¤Ê²¦½÷ÍÍ¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¡Ö¤À¤«¤é¤¢¤¿¤·¤Ï¡¢½Ã²¦¹ñ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¡×°ì¹ñ¤Î²¦½÷¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¥¤¥µ¥®¤Î¶»¤Ë¤â±ê¤òÅô¤·¤Æ――!? º½ÇùÊÔÆÍÆþ¤Ç¥¤¥µ¥®¤ÎÇÀ¹Ì¥é¥¤¥Õ¤Ï¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ø¡ª¡È´ñÀ×¤Î½Ð²ñ¤¤¡É¤ÎÏ¢Â³¤ÇÀ¤³¦¤Ï¤°¤ó¤°¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯!!
¡ØÄ´¶µ»Õ¤ÏËâÊª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡～Í¦¼Ô¥Ñー¥Æ¥£ー¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤±¤É¡¢ÅÁÀâ¤ÎËâÊª¤È½Ð²ñ¤¤ºÇ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿～ 8´¬¡Ù
ºî²è¡§ÈøÀÚÈþ·î¡¢ ¸¶ºî¡§¼·¼Ä Î¶¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§ÃÝ²Ö¥Îー¥È
²Á³Ê¡§814±ß¡ÊËÜÂÎ740±ß+ÀÇ10¡ó¡Ë¡¢ISBN¡§978-4-8137-6558-5
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û¡¡ÉÔÂàÅ¾¤Î²¦¤¿¤ë³Ð¸ç¤Ç¿ÍËâ¶¦Â¸¹ñ²È¤ÎËë¤¬³«¤±¤ë!! Í¦¼Ô¡¦¥Æ¥£¥¢¤òÊá¤é¤¨¤¿ÉÔ»à¼Ô¤ÎËâ²¦¤Ë¡¢¼«¿È¤âËâ²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥å¥¦¤¬·ãÆÍ¡ª¤·¤«¤·¿·¤·¤¤ÎÏ¤ò°·¤¤¤¤ì¤º½ù¡¹¤Ë²¡¤µ¤ì»Ï¤á¤ë¡£¸«¤«¤Í¤¿ÀºÎî²¦¤¬Ãç´Ö¤ÎÆ°¤¤òºÆ¸½¤¹¤ì¤ÐËÜÎÎÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤È¸À¤¤――¡ÖÉ÷¤Î¤è¤¦¤Ë¶î¤±²ó¤ë¥Õ¥§¥ó¥ê¥ë¤Î»Ñ¤ò¡¢¼«Ê¬¤Ë½Å¤Í¤ë!!¡×¥ê¥å¥¦¤¬¥Õ¥§¥ó¥ê¥ë¤Î»Ñ¤ËÂçÊÑ¿È¡ª½ÓÉÒ½ÓÂ¤ÎÆ°¤¤ÇÉÔ»à¼Ô¤ÎËâ²¦¤òÄ¶°µÅÝ!? ¤½¤·¤ÆÂç¤¤ÊÀï²Ì¤Î¤â¤ÈËâÊª¤È¿Í´Ö¤Î¶¦Â¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹ñ¤ò¶½¤¹»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ――Ëâ²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥å¥¦¤¬ÍýÁÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë°Ù¤ËÉÔÂàÅ¾¤Î³Ð¸ç¤ò¶»¤Ë¹ï¤àËë³«¤±¤ÎÂè£¸´¬¡ª¤ª¤Þ¤±Ì¡²è¤È¸¶ºî¼Ô½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ¤â¼ýÏ¿!!
