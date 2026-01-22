¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç½Õ¤òËþµÊ¡¡ÅÔ¿´¤Ç³Ú¤·¤àºùÊÂÌÚ¤È²Ö¡ß¥¢¡¼¥È¡ÖMIDTOWN BLOSSOM 2026¡×³«ºÅ
¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥óÅìµþ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²°³°¥é¥¦¥ó¥¸¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡ªºù¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤â
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡Ê¹Á¶èÀÖºä / »ö¶È¼ÔÂåÉ½¡¡»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢½Õ¤ÎÅþÍè¤ò½Ë¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMIDTOWN BLOSSOM 2026¡Ê¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ìó100ËÜ¤Îºù¤¬ºé¤¸Ø¤ë¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢½Õ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÁð²Ö¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¡ÖROKU ¡ÒÏ»¡Ó MIDTOWN BLOSSOM LOUNGE¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥óÅìµþ¤¬¹Í°Æ¤¹¤ë¥Õ¡¼¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æºù¿§¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖBLOSSOM AVENUE.¡×¤¬º£Ç¯½éÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥ì¥¹¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼ / Èþ½Ñºî²È¤Î¾®ÀôÃÒµ®¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬½Ð¸½¤·¡¢½Õ¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³¹¤ò½ä¤ëÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
ºù¤ÎÊÂÌÚÆ»±è¤¤¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤òÈ÷¤¨¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆËèÇ¯¹¥É¾¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºù¤¬ºé¤¸Ø¤ëµ¨Àá¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢´ÛÆâ¤Ç¤Ï¡ÖFlower Art Award 2026¡×±þÊçºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡£²Ö¤È¥¢¡¼¥È¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤¬¤Õ¤Ã¤È´Ë¤à¤è¤¦¤Ê½Õ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/1579/126552/126552_web_1.png
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
ºù¤È¤È¤â¤ËËþµÊ¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Î¾å¼Á¤Ê½ÕÂÎ¸³
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡üROKU ¡ÒÏ»¡Ó MIDTOWN BLOSSOM LOUNGE
¾å¼Á¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê²°³°¥é¥¦¥ó¥¸¡ÖROKU ¡ÒÏ»¡Ó MIDTOWN BLOSSOM LOUNGE¡Ê¥í¥¯ ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó ¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à ¥é¥¦¥ó¥¸¡Ë¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£½Õ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÁð²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥óÅìµþ¤¬¹Í°Æ¤¹¤ë¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¡ÖROKU ¡ÒÏ»¡Ó¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥Õ¡¼¥É¤Ê¤É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ìë¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿ºù¤ä¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÁð²Ö¤Ë¿´¤òÌö¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê½Õ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û 2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û 12¡§00¡Á20¡§00¡ÊL.O. 19¡§30¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¶âÍË¡¢ÅÚÍË¡¢ºùËþ³«»þ¤Ï¡¢ 21¡§00¤Þ¤Ç¡ÊL.O. 20¡§30¡Ë
¡Ú¾ì½ê¡Û ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡21_21 DESIGN SIGHTÁ°
¡ÚÀÊ¿ô¡Û 100ÀÊÄøÅÙ
¡Ú¼çºÅ¡Û Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó
¡Ú±¿±Ä¡Û ¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥óÅìµþ
¡Ú¶¨»¿¡Û ¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥óROKU¡ÒÏ»¡Ó
¡üBLOSSOM AVENUE.¡ÚNEW¡Û
¥¬¡¼¥Ç¥óÆþ¤ê¸ý¤ËÍ·¤Ó¿´¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖBLOSSOM AVENUE.¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à ¥¢¥ô¥§¥Ë¥å¡¼¡Ë¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£¡Ö³¹¡×¤ä¡Ö¸òº¹ÅÀ¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÁÛµ¯¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬¼«Á³¤È³¹¤ò¹Ô¤¸ò¤¦¿Í¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢Èþ¤·¤¤½Õ¤Î¼«Á³¤äºùÊÂÌÚ¤È½Ð²ñ¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤¬ËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ÖTOKYO MIDTOWN AWARD 2018¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Ú¤ÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼ÃçÌî¹Ì²ð¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û 2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á 4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú¾ì½ê¡Û ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó Æþ¤ê¸ý
¡ÚÎÁ¶â¡Û ÌµÎÁ
¡Ú¼çºÅ¡Û Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó
¡ÀTOKYO MIDTOWN AWARD ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¿
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤¬¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÈ¯·¡¤È»Ù±ç¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2008 Ç¯¤è¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¢¡¼¥È¤Î 2 ÉôÌç¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û¡¡https://www.tokyo-midtown.com/jp/award/
¡üºù¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×
Ìó100ËÜ¤Îºù¤¬ÊÂ¤ÖÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤ÎºùÊÂÌÚ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢³«²Ö¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æºù¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÌëºù¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÅÔ¿´¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ãë¤ÈÌë¤ÇÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ëºù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û 2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û ¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡¡17¡§00¡Á23¡§00
¡Ú¾ì½ê¡Û ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó ¤µ¤¯¤éÄÌ¤ê±è¤¤¡¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹Á°
¡ÚÎÁ¶â¡Û ÌµÎÁ
¡Ú¼çºÅ¡Û Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó
https://digitalpr.jp/table_img/1579/126552/126552_web_2.png
¡ü¥ª¡¼¥×¥ó¥Æ¥é¥¹¤Î¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ë¤Ï¸«À²¤é¤·¤ÎÎÉ¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥Æ¥é¥¹¤Î¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤ÎÃæ¡¢ºùÊÂÌÚ¤òÎ×¤ß¤Ê¤¬¤é¤ªÎÁÍý¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ºù¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Î´ü´Ö¤â¡¢Ìë¤Ë¤ÏºùÊÂÌÚ¤¬¥Ô¥ó¥¯¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ìÆüÃæ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿§Á¯¤ä¤«¤Ê·Ê¿§¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
²ñ´üÃæ¤Ï¡¢´ÛÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ½Õ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¡¼¥É¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤âÄó¶¡¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î½Õ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥Æ¥é¥¹¤Î¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/terrace/
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
½Õ¤Î¥¢¡¼¥È¤á¤°¤ê¤Ë¡ª²°³°ºîÉÊ¡¦´ÛÆâÅ¸¼¨ ¡ÊÆ±»þ³«ºÅ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ë
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡üÏ»ËÜÌÚÌ¤Íè²ñµÄ¥¢¥¤¥Ç¥¢¼Â¸½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È#22 feat. TOMO KOIZUMI
WEB¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØÏ»ËÜÌÚÌ¤Íè²ñµÄ¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡¢¼ÂºÝ¤ËÏ»ËÜÌÚ¤Î³¹¤Ê¤«¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡Ç¡Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¼Â¸½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¡£2026Ç¯½Õ¤Ï¡¢¥É¥ì¥¹¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼/Èþ½Ñºî²È¤Î¾®ÀôÃÒµ®¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥¢¡¼¥È¤Î¶³¦¤òÄ¶¤¨¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ë½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û 2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Ú¾ì½ê¡Û ¸åÆüWEB¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¾ÜºÙ·ÇºÜÍ½Äê
¡Ú¼çºÅ¡Û Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó
¾®ÀôÃÒµ®
1988Ç¯ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥É¥ì¥¹¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¿Èþ½Ñºî²È¡£15ºÐ¤è¤êÆÈ³Ø¤Ç¥É¥ì¥¹ºî¤ê¤ò»Ï¤á¡¢2011Ç¯¡¢ÀéÍÕÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¼«¿È¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉTOMO KOIZUMI¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë²Î¼ê¤ä¹¹ð¤Î°áÁõ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢2019Ç¯¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç½é¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¡£NIKE¤äSACAI¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÂ¿¿ô¹Ô¤¦¡£2021Ç¯¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«²ñ¼°¤Ë¤Æ¹ñ²ÎÀÆ¾§¤Î°áÁõ¤òÃ´Åö¤·¡¢ËèÆü¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2022Ç¯¤è¤êÈþ½Ñºî²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢2023Ç¯12·î¤Ë½é¸ÄÅ¸¡ÖTomo Koizumi¡×¤ò³«ºÅ¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥¢¡¼¥È¤ò±Û¶¤¹¤ëÉ½¸½¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡ÀWEB¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØÏ»ËÜÌÚÌ¤Íè²ñµÄ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¿
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëWEB¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÏ»ËÜÌÚÌ¤Íè²ñµÄ¡Ù¡£Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¡¢³Æ³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë173ÁÈ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬Ï»ËÜÌÚ¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://6mirai.tokyo-midtown.com/
¡üFlower Art Award 2026
Flower Art Award ¤Ï25Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÇË¤«¤ÊÌÀÆü¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëµ¤±Ô¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò»Ù±ç¤·¹ñºÝÉñÂæ¤ØÁ÷¤ê½Ð¤¹¥¢¡¼¥È¥³¥ó¥Ú¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡Ö²Ö¤Ë¤è¤ë³¹¤Î³èÀ²½¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë4ÉôÌç¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥Õ¥é¥ï¡¼¥³¥ó¥Ú¤ä¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¤Î°Ù¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¡£³Æ¥³¥ó¥Ú¤Î±þÊçºîÉÊ¤òÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó´ÛÆâ¤ËÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£½Õ¤é¤·¤µËþÅÀ¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û 2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á6·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú¾ì½ê¡Û ¥¬¥ì¥ê¥¢1F¡Á3F
¡ÚÎÁ¶â¡Û ÌµÎÁ
¡Ú¼çºÅ¡Û Flower Art Award¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡ÊPLAINS INC.¡Ë
¡Ú¶¨ÎÏ¡Û Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¡¡Ö³¹¤ò³è¤±¤ë¥¢¥ï¡¼¥É¡× ¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¢¡¼¥È¡¦¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¹ñºÝ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë2026 ÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í²ñ
¡ÚÅ¸¼¨´ü´Ö¡Û3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚÅ¸¼¨¾ì½ê¡Û¥¬¥ì¥ê¥¢1F¡Á3F
¢¡Ö¥Õ¥í¡¼¥ê¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡× ¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¥Ô¥ô¥§¥ë¥Ç¥£2027 ÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í²ñ
¡ÚÅ¸¼¨´ü´Ö¡Û3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚÅ¸¼¨¾ì½ê¡Û¥¬¥ì¥ê¥¢2F¡Á3F
£¡Ö¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¥¢¥ï¡¼¥É 2026¡×
¡ÚÅ¸¼¨´ü´Ö¡Û3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á6·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚÅ¸¼¨¾ì½ê¡Û¥¬¥ì¥ê¥¢1F¡Á3F Ãì¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹
¤¡Ö"The Next Bloom" ¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÅ¸ 2026¡×
¡ÚÅ¸¼¨´ü´Ö¡Û3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÅ¸¼¨¾ì½ê¡Û¥¬¥ì¥ê¥¢2F¡Á3F
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ï¡¢¹Âç¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤È6¤Ä¤Î·úÊª¤«¤é¤Ê¤ëÊ£¹çÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£³¹¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢ÎÐÃÏ¡¢Èþ½Ñ´Û¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Íµ¨¤ò´¶¤¸¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Çµ¨Àá¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ËÂ©¤Å¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È¤ä¡ÖTOKYO MIDTOWN AWARD¡×¤¬È¯·¡¤·¤¿¼ã¤ºÍÇ½¤Ë¤Õ¤ì¤Æ¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ò¡£¤½¤·¤Æ³¹¤Ëº¬¤Å¤¯¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¿´¤¬²ò¤¤Û¤°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ì¤é¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇË¬¤ì¤¿¿Í¤Ë¡¢¾å¼Á¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¾ì½ê¤È»þ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.tokyo-midtown.com/jp/about/
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡Ö¶¦À¸¡¦¶¦Â¸¡¦¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¡õ¥Þ¡¼¥¯¡×¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤È¡Ö·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤ò¼Ö¤ÎÎ¾ÎØ¤È¤È¤é¤¨¡¢¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤Î·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹¤ËÂç¤¤Ê¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯4·î¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×·Ð±ÄÍýÇ°ºöÄê»þ¡¢¡ÖGROUP MATERIALITY¡Ê½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à²ÝÂê¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö£±¡¥»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¡¢¡Ö£²¡¥´Ä¶¤È¤Î¶¦À¸¡×¡¢¡Ö£³¡¥·ò¤ä¤«¡¦³èÎÏ¡×¡¢¡Ö£´¡¥°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡×¡¢¡Ö£µ¡¥¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö£¶¡¥¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×¤Î£¶¤Ä¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ËËÜ¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼èÁÈ¤ß¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û¡¡
¡¡¡¦¡Ö¥°¥ë¡¼¥×Ä¹´ü·Ð±ÄÊý¿Ë¡×¡¡
¡¡¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/
¡¡¡¦¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¡¡
¡¡¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/
¡¡¡¦¡Ö¡õ EARTH for Nature¡×¡¡
¡¡¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¡¢³¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶¤È¤Î¶¦À¸Àë¸À¡Ö¡õ EARTH for Nature¡×¤òºöÄê¤·¡¢¡Ö´Ä¶¡×¤ò¼«Á³¤È¿Í¡¦ÃÏ°è¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¡¢Ë¤«¤Ê¡Ö´Ä¶¡×¤ò¹¤²¡¢Ì¤Íè¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡ËÜÀë¸À¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÅÀ²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÎÐ¤ò¼é¤ê°é¤à¡×¡Ö¿å¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤«¤¹¡×¡ÖÀ¸ÂÖ·Ï¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¡ÖÃÏ°è¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¡Ö¼«Á³»ñ¸»¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡×¤Î5¤Ä¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡Ö¡õ EARTH for Nature¡×¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÅÀ²ÝÂê¤Î1¤Ä¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
