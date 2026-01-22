¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
SPALDING 2026Spring/Summer Apparel ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¿·ÅÐ¾ì
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥·¥ó¥×¥ë¥í¥´¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥é¥¤¥ó¿·ÅÐ¾ì
¡¡À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥³¥é¥Ç¥£¥Ë¡¢°Ê²¼¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤è¤ê¡¢2026Spring/Summer¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥é¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£1·î23Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ½ç¼¡ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯Spring/Summer¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤Ë³È½¼¡£²Í¶õ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¡ÖBEAGLES¡Ê¥Ó¡¼¥°¥ë¥º¡Ë¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥í¥´¤ä¥Í¡¼¥à¤òÇÛ¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤äÂç³Ø¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬½ç¼¡ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î²÷Å¬À¤òÄÉµá¤·¤¿¹âµ¡Ç½ÁÇºà¤È¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¥µ»¥·¡¼¥ó¤«¤é¥Ç¥¤¥ê¡¼¥æ¡¼¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡½2026Spring/Summer¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃÄ§¡½
NEW COLOR
2026SS¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¡É¥À¥¹¥Æ¥£¥ß¥ó¥È¡É¤È¡È¥â¡¼¥Ö¥°¥ì¡¼¡É¤Î¤¯¤¹¤ó¤À¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼£²¿§¤òÄÉ²Ã¡£½Õ²Æ¥·¡¼¥º¥ó¤é¤·¤¤Ã¸¤¤¿§¹ç¤¤¤Ç¡¢¥°¥ì¡¼¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥â¡¼¥¡¼¤Ê¥«¥é¡¼¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
NEW DESIGN ¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ë
SPALDING¤ÎÃ©¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÈJOURNEY¡É¤òÄÖ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎSPALDING¤òÉ½¸½¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¥í¥´¥·¥ê¡¼¥º¡¢¤½¤·¤Æ²Í¶õ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Á¡¼¥à¡ÖBEAGLES¡×¤Î¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢½Õ²Æ¤é¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤Î¤¢¤ë¥×¥ê¥ó¥È¥«¥é¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£ ¥Ü¥È¥à¥¹¤Ï¸Ô²¼12.5cm¤È15Ñ¢¨¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¢¨L¥µ¥¤¥º´ð½à
MATERIALS¡Êµ¡Ç½ÁÇºà¤ÎºÎÍÑ¡Ë
¢£µÛ¿åÂ®´¥µ¡Ç½¡¡´À¤Ê¤É¤Î°áÉþÆâ¤Î¿åÊ¬¤òµÛ¼ý¤·¡¢³°¤Ø¤ÈÊü½Ð¤·¤Æ¡¢È©ÌÌ¤ò¥É¥é¥¤¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¢£UV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¡¡È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëUV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¡ÊUPF50 ¡Ü¡Ë¤òÅëºÜ
¢£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¡¡¸¶ºàÎÁ¤Î40¡ó¤Ë¥¨¥³¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ
¡½2026Spring/Summer¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾Ò²ð¡½
¡ãBEAGLES¡Ê¥Ó¡¼¥°¥ë¥º¡Ë¡ä
²Í¶õ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Á¡¼¥à¡ÖBEAGLES¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÇÛ¿§¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿T¥·¥ã¥Ä¥·¥ê¡¼¥º
¼Ì¿¿º¸¤«¤é
T-SHIRT: SMT26014 ¡ï5,500¡ÊËÜÂÎ¡ï5,000¡Ë¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯/3¿§Å¸³«¡Ë
T-SHIRT: SMT26015 ¡ï5,500¡ÊËÜÂÎ¡ï5,000¡Ë¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯/3¿§Å¸³«¡Ë
*¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡¡Æ±¿§¤Î¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
T-SHIRT: SMT26015 ¡ï5,500¡ÊËÜÂÎ¡ï5,000¡Ë¡Ê¥â¡¼¥Ö¥°¥ì¡¼/3¿§Å¸³«¡Ë
¡ã¥·¥ó¥×¥ë¥í¥´¥·¥ê¡¼¥º¡ä
¸«¤ëÊý¸þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸÷¤êÊý¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¥Û¥í¥°¥é¥à¥í¥´¤òºÎÍÑ¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿¥¤ê¥Í¡¼¥à¤ò¿þ¤ËÇÛ¤·¤¿¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ì¥¹¥È¥Ã¥×¤ä¥á¥Ã¥·¥å¥Ñ¥ó¥Ä¡£¥×¥ì¡¼¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
SLEEVELESS TOP: SMT26017¡ï4,620(ËÜÂÎ¡ï4,200)(¥¹¥Ñ¥¤¥¯/3¿§Å¸³«)
PANTS: SMP25133¡ï5,940(ËÜÂÎ¡ï5,400)(¥¹¥Ñ¥¤¥¯/5¿§Å¸³«)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
SLEEVELESS TOP: SMT26017¡ï4,620(ËÜÂÎ¡ï4,200)(¥Ö¥é¥Ã¥¯/3¿§Å¸³«)
PANTS: SMP25133¡ï5,940(ËÜÂÎ¡ï5,400) (¥Ö¥é¥Ã¥¯/5¿§Å¸³«)¡¡
T-SHIRT: SMT25130 ¡ï4,620(ËÜÂÎ ¡ï4,200)(¥À¥¹¥Æ¥£¥ß¥ó¥È/5¿§Å¸³«)
PANTS: SMP25133¡ï5,940(ËÜÂÎ¡ï5,400) (¥À¥¹¥Æ¥£¥ß¥ó¥È/5¿§Å¸³«)
¡ãMICHIGAN¡Ê¥ß¥·¥¬¥ó¡Ë¡ä
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¶¯¹ë¹»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡£Âç³Ø¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë£Í¥í¥´¤È¥«¥ì¥Ã¥¸¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥·¥ê¡¼¥º
¼Ì¿¿º¸¤«¤é
T-SHIRT: SMT26021M¡ï5,610(ËÜÂÎ¡ï5,100)(¥Ö¥é¥Ã¥¯/3¿§Å¸³«)
PANTS: SMP26022M¡ï7,480(ËÜÂÎ¡ï6,800)(¥¤¥¨¥í¡¼/3¿§Å¸³«)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
SLEEVELESS TOP: SMT26020M¡ï5,610(ËÜÂÎ¡ï5,100)(¥Í¥¤¥Ó¡¼/3¿§Å¸³«)
PANTS: SMP26022M¡ï7,480(ËÜÂÎ¡ï6,800)(¥Í¥¤¥Ó¡¼/3¿§Å¸³«)
TANKTOP: SMT26025M¡ï5,500(ËÜÂÎ¡ï5,000)(¥Û¥ï¥¤¥È/3¿§Å¸³«)
PANTS: SMP26024M ¡ï7,480(ËÜÂÎ¡ï6,800)(¥Û¥ï¥¤¥È/3¿§Å¸³«)
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê»³ÅÄ¡¦ÌÚÂ¼¡Ë¡¡¡Ãä 03-6408-0451 | ✉natsushi.yamada@spalding.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.spalding.co.jp
¡¡À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥³¥é¥Ç¥£¥Ë¡¢°Ê²¼¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤è¤ê¡¢2026Spring/Summer¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥é¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£1·î23Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ½ç¼¡ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯Spring/Summer¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤Ë³È½¼¡£²Í¶õ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¡ÖBEAGLES¡Ê¥Ó¡¼¥°¥ë¥º¡Ë¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥í¥´¤ä¥Í¡¼¥à¤òÇÛ¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤äÂç³Ø¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬½ç¼¡ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î²÷Å¬À¤òÄÉµá¤·¤¿¹âµ¡Ç½ÁÇºà¤È¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¥µ»¥·¡¼¥ó¤«¤é¥Ç¥¤¥ê¡¼¥æ¡¼¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡½2026Spring/Summer¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃÄ§¡½
NEW COLOR
2026SS¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¡É¥À¥¹¥Æ¥£¥ß¥ó¥È¡É¤È¡È¥â¡¼¥Ö¥°¥ì¡¼¡É¤Î¤¯¤¹¤ó¤À¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼£²¿§¤òÄÉ²Ã¡£½Õ²Æ¥·¡¼¥º¥ó¤é¤·¤¤Ã¸¤¤¿§¹ç¤¤¤Ç¡¢¥°¥ì¡¼¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥â¡¼¥¡¼¤Ê¥«¥é¡¼¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
NEW DESIGN ¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ë
SPALDING¤ÎÃ©¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÈJOURNEY¡É¤òÄÖ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎSPALDING¤òÉ½¸½¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¥í¥´¥·¥ê¡¼¥º¡¢¤½¤·¤Æ²Í¶õ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Á¡¼¥à¡ÖBEAGLES¡×¤Î¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢½Õ²Æ¤é¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤Î¤¢¤ë¥×¥ê¥ó¥È¥«¥é¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£ ¥Ü¥È¥à¥¹¤Ï¸Ô²¼12.5cm¤È15Ñ¢¨¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¢¨L¥µ¥¤¥º´ð½à
MATERIALS¡Êµ¡Ç½ÁÇºà¤ÎºÎÍÑ¡Ë
¢£µÛ¿åÂ®´¥µ¡Ç½¡¡´À¤Ê¤É¤Î°áÉþÆâ¤Î¿åÊ¬¤òµÛ¼ý¤·¡¢³°¤Ø¤ÈÊü½Ð¤·¤Æ¡¢È©ÌÌ¤ò¥É¥é¥¤¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¢£UV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¡¡È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëUV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¡ÊUPF50 ¡Ü¡Ë¤òÅëºÜ
¢£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¡¡¸¶ºàÎÁ¤Î40¡ó¤Ë¥¨¥³¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ
¡½2026Spring/Summer¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾Ò²ð¡½
¡ãBEAGLES¡Ê¥Ó¡¼¥°¥ë¥º¡Ë¡ä
²Í¶õ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Á¡¼¥à¡ÖBEAGLES¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÇÛ¿§¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿T¥·¥ã¥Ä¥·¥ê¡¼¥º
¼Ì¿¿º¸¤«¤é
T-SHIRT: SMT26014 ¡ï5,500¡ÊËÜÂÎ¡ï5,000¡Ë¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯/3¿§Å¸³«¡Ë
T-SHIRT: SMT26015 ¡ï5,500¡ÊËÜÂÎ¡ï5,000¡Ë¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯/3¿§Å¸³«¡Ë
*¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡¡Æ±¿§¤Î¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
T-SHIRT: SMT26015 ¡ï5,500¡ÊËÜÂÎ¡ï5,000¡Ë¡Ê¥â¡¼¥Ö¥°¥ì¡¼/3¿§Å¸³«¡Ë
¡ã¥·¥ó¥×¥ë¥í¥´¥·¥ê¡¼¥º¡ä
¸«¤ëÊý¸þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸÷¤êÊý¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¥Û¥í¥°¥é¥à¥í¥´¤òºÎÍÑ¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿¥¤ê¥Í¡¼¥à¤ò¿þ¤ËÇÛ¤·¤¿¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ì¥¹¥È¥Ã¥×¤ä¥á¥Ã¥·¥å¥Ñ¥ó¥Ä¡£¥×¥ì¡¼¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿º¸¤«¤é ¡¡
SLEEVELESS TOP: SMT26017¡ï4,620(ËÜÂÎ¡ï4,200)(¥¹¥Ñ¥¤¥¯/3¿§Å¸³«)
PANTS: SMP25133¡ï5,940(ËÜÂÎ¡ï5,400)(¥¹¥Ñ¥¤¥¯/5¿§Å¸³«)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
SLEEVELESS TOP: SMT26017¡ï4,620(ËÜÂÎ¡ï4,200)(¥Ö¥é¥Ã¥¯/3¿§Å¸³«)
PANTS: SMP25133¡ï5,940(ËÜÂÎ¡ï5,400) (¥Ö¥é¥Ã¥¯/5¿§Å¸³«)¡¡
T-SHIRT: SMT25130 ¡ï4,620(ËÜÂÎ ¡ï4,200)(¥À¥¹¥Æ¥£¥ß¥ó¥È/5¿§Å¸³«)
PANTS: SMP25133¡ï5,940(ËÜÂÎ¡ï5,400) (¥À¥¹¥Æ¥£¥ß¥ó¥È/5¿§Å¸³«)
¡ãMICHIGAN¡Ê¥ß¥·¥¬¥ó¡Ë¡ä
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¶¯¹ë¹»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡£Âç³Ø¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë£Í¥í¥´¤È¥«¥ì¥Ã¥¸¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥·¥ê¡¼¥º
¼Ì¿¿º¸¤«¤é
T-SHIRT: SMT26021M¡ï5,610(ËÜÂÎ¡ï5,100)(¥Ö¥é¥Ã¥¯/3¿§Å¸³«)
PANTS: SMP26022M¡ï7,480(ËÜÂÎ¡ï6,800)(¥¤¥¨¥í¡¼/3¿§Å¸³«)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
SLEEVELESS TOP: SMT26020M¡ï5,610(ËÜÂÎ¡ï5,100)(¥Í¥¤¥Ó¡¼/3¿§Å¸³«)
PANTS: SMP26022M¡ï7,480(ËÜÂÎ¡ï6,800)(¥Í¥¤¥Ó¡¼/3¿§Å¸³«)
TANKTOP: SMT26025M¡ï5,500(ËÜÂÎ¡ï5,000)(¥Û¥ï¥¤¥È/3¿§Å¸³«)
PANTS: SMP26024M ¡ï7,480(ËÜÂÎ¡ï6,800)(¥Û¥ï¥¤¥È/3¿§Å¸³«)
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê»³ÅÄ¡¦ÌÚÂ¼¡Ë¡¡¡Ãä 03-6408-0451 | ✉natsushi.yamada@spalding.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.spalding.co.jp