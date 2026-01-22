日本新上陸 DOOGEE Anywise W1 / W1 Pro スマートウォッチ デュアル周波数GPS・GPT-AI・オフラインマップ搭載、最長18日駆動の5ATM防水モデルが楽天市場で新発売特価
深圳市道格创想电子商务有限公司
DOOGEE Anywise W1イメージ図
DOOGEEは、本日より日本市場向けに最新スマートウォッチ「Anywise W1シリーズ」の販売を開始いたします。 スタンダードモデルの「Anywise W1」（通常価格17,900円 → 発売記念特価13,900円）と、上位モデルの「Anywise W1 Pro」（通常価格23,900円 → 発売記念特価17,900円）の2機種を、楽天市場DOOGEE公式ストアにて同時リリースします。
DOOGEE Anywise W1イメージ図
主な特徴（共通）
- 1.43インチ AMOLED 高精細ディスプレイ（466×466解像度、画面占有率87%、超狭ベゼル設計）
- L1+L5 デュアル周波数GPS（高精度軌跡記録・AGPS対応）
- 24時間連続心拍数・血中酸素飽和度・ストレス・睡眠トラッキング
- PAI健康スコア・女性生理周期予測
- 178種類運動モード＋自動運動認識機能
- プールスイミングSWOLF効率測定対応
- Bluetooth 5.3 通話機能（着信応答・発信・通話履歴）
- GPT-AI内蔵（ChatGPT応答・AI文字盤生成・AI翻訳）
- 200種類以上のクラウド文字盤
- 550mAh大容量バッテリー（最長18日間駆動、使用状況による）
- 磁気充電（約2～3時間で満充電）
- 5ATM防水（プールスイミング対応）
- 軍用グレード三防設計・大型直線振動モーター・60LM一鍵手電灯
- 日本語を含む30言語以上対応
- Doogee Fitアプリ（iOS 9.0以上 / Android 5.0以上）
Anywise W1（スタンダードモデル）
- 重量：約70g（ストラップ含む）
- ストレージ：256MB
- 主なカラー：Dawn Gold / Stardust Silver / Hidden Shadow Black
- 付属ストラップ：シリコン（メイン）＋予備シリコン／編み込みストラップ
- 日常使い・ライトスポーツに最適なバランスモデル
Anywise W1 Pro（上位モデル）
- 重量：約72g（ストラップ含む）
- ストレージ：2GB（大容量）
- オフラインマップ対応（アプリ経由で地図を事前ダウンロード可能）
- ローカル音楽再生（約100MB保存可能）
- 最大2時間ボイスレコーディング機能
- 気圧高度計／高度計（Barometer / Altimeter）搭載
- 主なカラー：Deep Sea Blue / Flame Shadow Titanium / Midnight Black
- 付属ストラップ：シリコン（メイン）＋ステンレススチール／編み込みストラップ
- 本格アウトドア・登山・トレッキング・海外旅行に特化したPro仕様
現在、楽天市場DOOGEE公式ストアにて新発売記念特価を実施中です。
Anywise W1：
https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/anywize-w1/
原価：17900円
新品特価：13,900円（商品ページでクーポン獲得可）
Anywise W1 Pro：
https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/anywisew1pro/
原価：23900円
新品特価：17,900円（商品ページでクーポン獲得可）
アウトドアスポーツ、フィットネス、健康管理、ビジネスシーンで活躍する次世代GPSスマートウォッチとして、多くのユーザーの皆様にご好評いただけることを期待しております。