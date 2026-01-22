»°ÏÂ¥Õ¥¡¥µー¥É¡¦¥é¥Ü¤Î¡ÖÆ£¤Î²Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤è¤°·úÃÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¬¥é¥¹²Ã¹©¤ª¤è¤ÓBIMµ»½Ñ¡×¤¬¡ÖÂçÃ«Èþ½Ñ´Û¾Þ ºÇÍ¥½¨¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡Ê»°ÏÂ¥Õ¥¡¥µー¥É¡¦¥é¥Ü¡Ë
»°ÏÂ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¿¼ÒÄ¹¡§¹â»³ Ì÷»Ê¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥µー¥ÉÅù¤ÎÀß·×¡¦»Ü¹©¤ò¹Ô¤¦»°ÏÂ¥Õ¥¡¥µー¥É¡¦¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¿¼ÒÄ¹¡§¾®ÌîÅÄ °ìÇ·¡Ë¤Î¡ÖÆ£¤Î²Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤è¤°·úÃÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¬¥é¥¹²Ã¹©¤ÈBIMµ»½Ñ¡×¤¬¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÂçÃ«Èþ½Ñ´Û¡ÊÅìµþÅÔËÌ¶è¡¿Íý»öÄ¹¡§ÂçÃ« ¸÷ÍÛ»Ò»á¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡ÖÂçÃ«Èþ½Ñ´Û¾Þ¡×¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¬¥é¥¹²Ã¹©¤ª¤è¤ÓBIMµ»½Ñ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¥Õ¥¡¥µー¥É¹©»ö¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¯¥í¥µ¥ï¥Ó¥ë¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6ÃúÌÜ¡Ë¤Î³°Áõ´Æ½¤¤òÃ´Åö¤·¤¿·úÃÛ²È ÀÄÌÚ ½ß»á¤Î¹½ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡ÈÆ£¤Î²Ö¤¬É÷¤Ë¤½¤è¤°¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¡É¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³«È¯¤·»Ü¹©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»Ü¹©²ñ¼Ò¡§ÂçÀ®·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¥Õ¥¡¥µー¥É¤Ë¸÷¤òÆ©²á¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¹â²òÁüÅÙ¤Î¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É°õºþµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢»°¼¡¸µ¶Ê¤²¥¬¥é¥¹¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¿§¤¬°Û¤Ê¤ëÈù¾®¤Î¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤òÆóÁØ¤Ë°õºþ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê³°Â¦¤Ï¥á¥¤¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥«¥éー¡¢ÆâÂ¦¤ÏÇò¿§¤È¤·¡¢³°´Ñ¤Ç¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¼¼Æâ¤«¤é¤Î¼«Á³¸÷¤Î»ëÇ§À¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢BIM¤Ë¤è¤êÌó2800Ëç¤Î¥¬¥é¥¹¤òÅý¹ç´ÉÍý¤·¡¢¿âÄ¾¿åÊ¿¤Î¥É¥Ã¥È¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥í¥µ¥ï¥Ó¥ëÁ´·Ê
¢¡¼õ¾Þµ»½Ñ
£±.»°¼¡¸µ¶Ê¤²¥¬¥é¥¹¤ËÆóÁØ¤Î¥É¥Ã¥È°õºþ¤òÀµ³Î¤Ë»Ü¤¹µ»½Ñ¡Ê¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É°õºþ¡Ë
£².Æâ³°¤Î¿§Ä´¤òÊÑ¤¨¡¢³°Éô¤«¤é¤Ï¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¼¼Æâ¤«¤é¤Ï¼«Á³¤Ê·Ê¿§¤Î¸«¤¨Êý¤ò°Ý»ý¤·¤¿È¯ÁÛ¤Èµ»½Ñ
£³.Ê¿ÌÌ¥¬¥é¥¹¤Ë¥É¥Ã¥È°õºþ¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢£Â£É£Í¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸ú²ÌÅª»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢´°À®¸å¤Î»°¼¡¸µ¥¬¥é¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¿âÄ¾¿åÊ¿¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥Õ¥¡¥µー¥ÉÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿âÄ¾¿åÊ¿¤Î¥É¥Ã¥È¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤ò´°À®¤µ¤»¤¿µ»½Ñ
»°ÏÂ¥Õ¥¡¥µー¥É¡¦¥é¥Ü¤Ï¡¢º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ»½Ñ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÊ¬Ìî¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖÂçÃ«Èþ½Ñ´Û¾Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2003Ç¯ÅÙ¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡ÖÂçÃ«Èþ½Ñ´Û¾Þ¡×¡Ê¼çºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÂçÃ«Èþ½Ñ´Û¡Ë¤Ï¡¢ºàÎÁÉ½ÌÌ¤ÎÈþÅªÉ¾²Á¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊµÚ¤Ó¸²Ãø¤Êµ»½Ñ¡¦¶ÈÀÓ¤ËÂÐ¤·ÂçÃ«Èþ½Ñ´Û¾Þ¤ò¼øÍ¿¤·¡¢¤½¤Î·Ð°Þ¡¦ÅØÎÏ¤ò¸²¾´¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¡£2025Ç¯ÅÙ¤ÏºÇÍ¥½¨¾Þ1·ï¡¢Í¥½¨¾Þ3·ï¡¢¾©Îå¾Þ3·ï¤¬É½¾´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
<ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè>
»°ÏÂ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉô¡¿º´Æ£¡¦ÈøÖ¿
Mail:sya01@sip.sanwa-ss.co.jp
Tel:03-3346-3331
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
»°ÏÂ¥Õ¥¡¥µー¥É¡¦¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Àß·×Éô¡¿ÈþÂ¼
Mail:mimuray@sip.sanwa-ss.co.jp
Tel:03-5539-8929
