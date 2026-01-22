¡ÚFERRAGAMO¡Û2026Ç¯ ¥×¥ì¥¹¥×¥ê¥ó¥°ºÇ¿·¥Ð¥Ã¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ
¥Õ¥§¥é¥¬¥â¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤ÇºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹1³¬¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó1 2¡¢ 1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û1³¬ ¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡¦ºâÉÛ/¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢¤Ë¤Æ¡¢ 2026Ç¯¥×¥ì¥¹¥×¥ê¥ó¥°ºÇ¿·¥Ð¥Ã¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò½ç¼¡³«ºÅ¤¹¤ë¡£
ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò¹µ¤¨¤¿¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òÊú¤¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿Î¾¥µ¥¤¥É¤Î¡Ö¥¬¥ó¥Áー¥Ë¡×¥¯¥íー¥¸¥ã―¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥Ð¥Ã¥°¡ÖHUG¡Ê¥Ï¥°¡Ë¡×¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÇÅ¸³«¡£
°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Î¡Ö¥ëー¥¹¥¿ー¡ÊÍº·Ü¡Ë¡×¥×¥ê¥ó¥È¤ò»Ü¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤¦¡£¸÷¤ÈºÆÀ¸¡¢À¸Ì¿ÎÏ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥ëー¥¹¥¿ー¤òÉÁ¤¤¤¿¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÆ²ò¼á¤·¡¢Íº·Ü¤ÎÈþ¤·¤¤±©¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤òÅö¤Æ¡¢Á¡ºÙ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÎÏ¶¯¤¤¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤¤¤¿Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±©¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò»Ü¤·¤¿¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Éý¹¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤Þ¤¿¡¢³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢³Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢Àè¹ÔÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢Àè¹ÔÈ¯Çä¥Ð¥Ã¥°
¡ÖHUG¡×¥Ð¥Ã¥°¡¡²Á³Ê¡§462,000±ß
°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢Àè¹ÔÈ¯Çä¥Ð¥Ã¥°
¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¡²Á³Ê¡§363,000±ß
FERRAGAMO PS26 HANKYU UMEDA ¡ÈHug me!¡É POP UP STORE
²ñ¾ì¡§ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹1³¬¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó1 2
²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë～1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë
TEL¡§06-6361-1381¡ÊÂçÂåÉ½¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö: 10:00am - 8:00pm *É´²ßÅ¹µ¬Â§¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹
FERRAGAMO PS26 ISETAN SHINJUKU ¡ÈRooster¡É POP UP STORE
²ñ¾ì¡§°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û1³¬ ¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡¦ºâÉÛ/¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë～2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë
TEL¡§03-3562-1111¡ÊÂçÂåÉ½¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö: 10:00am - 8:00pm *É´²ßÅ¹µ¬Â§¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹