2月限定 冬に寄り添う新作ドリンク「八王子ジンジャーシロップのチャイ」を提供開始神谷町エリアのカフェ「GGCo.」に登場
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社（本社所在地：東京都品川区、代表取締役社長：伊達美和子）が展開する、神谷町駅から近いアーバンテイストなカフェ「Cafe & Bakery GGCo. 神谷町」「Café & Deli GGCo. 城山」では、2店舗限定で、冬の寒い時期にぴったりの新作ドリンク「八王子ジンジャーシロップのチャイ」を、2026年2月2日（月）より提供開始いたします。
寒さが深まる時期に、日常の延長線で楽しめる、やさしい味わいの一杯です。
「八王子ジンジャーシロップのチャイ」イメージ（左：ホット、右：アイス） ※実際は紙カップでご提供いたします
「GGCo.（ジージーコー）」は、こだわりの深煎り豆を丁寧にドリップするコーヒーが自慢で、上質なコーヒーと香り高いブレッドを、アーバンテイストなインテリアの中でゆったりとお楽しみいただけるカフェです。
この度神谷町エリアの2店舗では、神谷町・東京ワールドゲートを拠点に、日本全国の逸品の魅力を国内外に向けて発信するCoCo JAPAN（ココジャパン）プロジェクトと連携し、八王子市の「もぐもぐランド」でつくられたジンジャーシロップを使用した、冬限定ドリンク「八王子ジンジャーシロップのチャイ」をご用意しました。
甜菜糖を使用したジンジャーシロップは、やさしい甘さとともに、じんわりと身体が温まるような味わい。スパイスの香りと調和した、寒い季節に寄り添う一杯をお楽しみください。
＜メニュー概要＞
販売期間：2026年2月2日（月）〜27日（金）
「八王子ジンジャーシロップのチャイ」 ホット・アイス 各650円（税込）
ベースとなるチャイには、世界中の紅茶ラバーに親しまれるロンネフェルト社の茶葉を使用し、八王子市の「もぐもぐランド」でつくられたジンジャーシロップを合わせました。甜菜糖を使用したジンジャーシロップは、やさしい甘さとともに、じんわりと身体が温まるような味わいで、シナモンなどのスパイスがふんわりと香り、甘さを抑えた、毎日の延長で楽しめる一杯に仕上げています。
また期間中、チャイで使用しているジンジャーシロップの販売もいたします。
「もぐもぐランドのジンジャーシロップ」 1瓶 120g 900円（税込）
◆ 八王子「もぐもぐランド」とは
「もぐもぐランド」は、畑の上に建つ地元野菜の直売所と加工所を兼ね備えた、農家と地域を結ぶコミュニティ施設。「新規就農者支援」「地産地消」、そして本来なら破棄される農産物をドレッシングやジャム、スープ、お菓子、乾燥野菜などに加工し、アイディアで価値を高める「アップサイクル」に取り組んでいます。
https://mogumoguland.com/
販売店舗：
■Café & Bakery GGCo. 神谷町
所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー1F
電話番号：03-6381-5309
営業時間：8:00〜19:00
定休日：土日祝日
席数：61席
■Café & Deli GGCo. 城山
所在地：東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー1F
電話番号：03-6435-6443
営業時間：8:00〜19:00
定休日：土日祝日
席数：100席
◆「CoCo JAPAN」とは
日本全国の逸品の魅力を国内外に向けて発信する「CoCo JAPAN」プロジェクトは、日本各地の優れた逸品を発掘し、国内外へと羽ばたくサポートを行う事業として、森トラスト株式会社により2022年7月に始動しました。都心でのプロモーション機会の提供、森トラストグループのオフィスやホテル施設を利用したイベントの実施、商談会などの販路拡大や成長支援を通じて、日本全国の「隠れた逸品」を発信していきます。
ホームページ：https://www.cocojapan.jp/
◆ GGCo.とは
日常の何気ないシーンの傍らに、上質なコーヒーと香り高いパン、こぼれる笑顔。どの瞬間も心を躍らせポジティブに過ごしていただきたい…そんな思いをブランドカラーのオレンジに込めました。
豆のクオリティや焙煎法にこだわった淹れたてコーヒー、季節のコンセプト「カフェ de 歳時記」で展開される季節のドリンクやブレッド、アーバンテイストなインテリアで毎日通いたくなるカフェです。
WEBサイト：https://www.mt-restaurant.com/ggco/
Instagram：https://www.mt-restaurant.com/ggco/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社
セールス&マーケティング部 マーケティング・広報：神事（じんじ）
TEL：03-6409-2805 / E-mail：pr@mt-restaurant.com
