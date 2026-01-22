¡Ú¿·Ï¢ºÜ¡Û¸Åº£ÅìÀ¾¤ÎÌ¾Ãø¤ò¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¹¤ë¡ÖKADOKAWA Masterpiece Comics¡×¿·¤·¤¯4ºîÉÊ¤¬¥«¥É¥³¥ß¤ÇÏ¢ºÜ³«»Ï¡ªÂè1ÃÆ¤Ï¡ØËÜ¿Ø»¦¿Í»ö·ï¡Ù
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤ÎÌ¾ºî¾®Àâ¤ò¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¹¤ë¥·¥êー¥º¡ÖKADOKAWA Masterpiece Comics¡×¤è¤ê¡¢4ºîÉÊ¤Î¿·Ï¢ºÜ¤ò¡Ö¥«¥É¥³¥ß¡×¤Ë¤Æ½ç¼¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢²£¹ÂÀµ»Ë¤Ë¤è¤ë¶âÅÄ°ì¹Ì½õ¥·¥êー¥º¡ØËÜ¿Ø»¦¿Í»ö·ï¡Ù¤ò2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÏ¢ºÜ³«»Ï¡£°Ê¹ß¡¢¡Ø¥ð¥¿¡¦¥»¥¯¥¹¥¢¥ê¥¹¡Ù¡Ø°¤QÀµÅÁ¡Ù¡ØÌç¡Ù¤È¡¢ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÌ¾ºî¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¡ØËÜ¿Ø»¦¿Í»ö·ï¡ÙÌ¡²è¡§µÜÀî½®¡¡¸¶ºî¡§²£¹ÂÀµ»Ë
2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡ËÏ¢ºÜ³«»Ï
¤¤¤Þ¤äÅÁÀâ¤È²½¤·¤¿¡Ö¶âÅÄ°ì¹Ì½õ¥·¥êー¥º¡×¤ÎÂè1ºîÌÜ¡ØËÜ¿Ø»¦¿Í»ö·ï¡Ù¡£
µìËÜ¿Ø¡¦°ìÌø²È¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Ì©¼¼»¦¿Í»ö·ï¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÌ¾ÃµÄå¤¬Ä©¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¿¥¤¥à¡Ù»ï¤¬Áª¤Ö¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー&¥¹¥ê¥éーËÜ¡×¥ªー¥ë¥¿¥¤¥à¡¦¥Ù¥¹¥È100¡ÊThe 100 Best Mystery & Thriller Books of All Time¡Ë¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ËÜºî¡£
À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥ß¥¹¥Æ¥êー¤Î¶â»úÅã¤ò¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎÌ¡²è²È¤¬ÈþÎï¤Ë´°Á´¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
Ì¡²è¡§µÜÀî½®¡Ê¤ß¤ä¤«¤ï¡¦¤Õ¤Í¡Ë
Ì¡²è²È¡£¡Ö·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥Óー¥à¡×¤Ë¤Æ¡Ø¥Î¥¹¥È¥í¥âÂÐ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥ó¥Ú¥éー¡Ù¡Ø¥³¥Ô¥Ú¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡Ù¤òÈ¯É½¡£ºîÉÊ¤Î¥Àー¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶ºî¡§²£¹ÂÀµ»Ë¡Ê¤è¤³¤ß¤¾¡¦¤»¤¤¤·¡Ë
1902Ç¯Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£µìÀ©ÂçºåÌô³ØÀìÌç³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢ÇîÊ¸´Û¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ö¿·ÀÄÇ¯¡×¡ÖÃµÄå¾®Àâ¡×¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÎòÇ¤¤·¡¢1932Ç¯¤ËÂà¼Ò¸å¡¢Ê¸É®³èÆ°¤ËÆþ¤ë¡£¡ØËÜ¿Ø»¦¿Í»ö·ï¡Ù¡Ø¹öÌçÅç¡Ù¡Ø°Ëâ¤Î¼êÝÜ±´¡Ù¤Û¤«ÃøºîÂ¿¿ô¡£1976Ç¯¡¢±Ç²è¡Ö¸¤¿À²È¤Î°ìÂ²¡×¤ÇÇúÈ¯Åª²£¹Â¥Öー¥à¤¬ÅþÍè¡£1981Ç¯ÀÂµî¡£
¡ã¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¾ðÊó¡ä
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯ÇäÍ½Äê
½ñÌ¾¡§ËÜ¿Ø»¦¿Í»ö·ï
Ì¡²è¡§µÜÀî½®
¸¶ºî¡§²£¹ÂÀµ»Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡ËÍ½Äê
Äê²Á¡§1,485±ß ¡ÊËÜÂÎ1,350±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È½·¿¡§A5È½
¥Úー¥¸¿ô¡§232¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-04-607766-0
º£¸å¤ÎÏ¢ºÜºîÉÊ
¡ü¡Ø¥ð¥¿¡¦¥»¥¯¥¹¥¢¥ê¥¹¡Ù¡ÊÌ¡²è¡§Ô¢°Â¥æ¥¦¥¡¡¸¶ºî¡§¿¹²ª³°¡Ë1·îËöÏ¢ºÜ³«»ÏÍ½Äê
Ê¸¹ë¡¦¿¹²ª³°¤Î¼«ÅÁÅª¤«¤Ä¼Â¸³Åª¾®Àâ¤ò¡¢°µÅÝÅªÃ¿ÈþÉ½¸½¤ÇÌ¡²è²½¡£
¡ü¡Ø°¤QÀµÅÁ¡Ù¡ÊÌ¡²è¡§¥·¥¤¥¶¥¯¥ä¡¡¸¶ºî¡§Ï¥¿×¡Ë1·îËöÏ¢ºÜ³«»ÏÍ½Äê
°ì¿Í¤ÎÃË¡¦°¤Q¤òÄÌ¤¸¤Æ¿É°ç³×Ì¿´ü¤ÎÃæ¹ñ¼Ò²ñ¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡¢Ï¥¿×¤ÎÂåÉ½ºî¤òÌ¡²è²½¡£
¡ü¡ØÌç¡Ù¡ÊÌ¡²è¡§ÎëÌÚ²ÆºÚ¡¡¸¶ºî¡§²ÆÌÜÞûÀÐ¡Ë2·î½é½ÜÏ¢ºÜ³«»ÏÍ½Äê
Ê¸¹ë¡¦²ÆÌÜÞûÀÐ¤¬»äÃ£¤Ë°ä¤·¤¿¶ØÃÇ¤Î¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤ò¡¢åÌÌ©¤ÊÉ½¸½¤ÇÌ¡²è²½¡£
KADOKAWA Masterpiece Comics¡ÊKMC¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÍÌ¾¾®Àâ¤«¤é±£¤ì¤¿·æºî¤Þ¤Ç¡¢100Ç¯¸å¤â¡È¥Þ¥¹¥¿ー¥Ôー¥¹¡É´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤ÎÊª¸ì¤ò¸·Áª¤·¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎÌ¡²è²È¤¿¤Á¤¬¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¹¤ë¥·¥êー¥º¡£
³¨ÊÁ¡¦¥¹¥Èー¥êー¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤â¤Ë¡¢¸½ÂåÀ¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÀ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤Î³Ø¤ÓÄ¾¤·¤ä¡¢Ì¾ºî¤Ø¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
