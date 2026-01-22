¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Û¡Ö¡ÚCDPÅÐÃÅ¡Û¥Í¥¤¥Á¥ãーSBTs¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ÈÌÜÉ¸ÀßÄê¤Î¡Ö²ÃÂ®²½¡×¼êË¡¡×¤ò3/4¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ
È¬ÀéÂå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥ä¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜÅ¹¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¹â¶¶ ÅØ¡Ë¤Ï¡¢ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö¡ÚCDPÅÐÃÅ¡Û¥Í¥¤¥Á¥ãーSBTs¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ÈÌÜÉ¸ÀßÄê¤Î¡Ö²ÃÂ®²½¡×¼êË¡¡×¤ò3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é >>> https://sustainability-navi.com/seminar/260304/
µ¤¸õÊÑÆ°¤ËÂ³¤¡¢TNFD¤Ê¤É¤Î¼«Á³»ñËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó³«¼¨¤Ø¤ÎÍ×ÀÁ¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼«Á³´ØÏ¢¤ÎÌÜÉ¸¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡ÖSBTs for Nature¡Ê¥Í¥¤¥Á¥ãーSBTs¡Ë¡×¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶ÈÃ´Åö¼ÔÍÍ¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÉ¾²Á¤ä¥Çー¥¿¼ý½¸¤ÎÉé²Ù¤¬¹â¤¯¡¢ÌÜÉ¸ÀßÄê¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¤è¤¯»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢CDP Worldwide-Japan(https://japanclimate.org/member/cdp-worldwide-japan/)¤è¤ê³ÑÅÄÍÍ¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¼«Á³´ØÏ¢³«¼¨¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊºÇ¿·Æ°¸þ¤ä¡¢´ë¶È¤ËÌÜÉ¸ÀßÄê¤òÂ¥¤¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖStep up for nature¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È¬ÀéÂå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥ä¥ê¥ó¥°¤«¤é¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Á¥ãーSBTs¤Î½é´üÃÊ³¬¤«¤é´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜÉ¸ÀßÄê¤Ë»ê¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¤´¤È¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¼ÂÌ³¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¤ÇÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ø¤Î²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¢¤ë¡Ö²ÃÂ®²½·ÐÏ©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»öÎã¤ÈÊ»¤»¤Æ¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¥Í¥¤¥Á¥ãーSBTs¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶ÈÍÍ¤ä¡¢¼«Á³´ØÏ¢¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤¤¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤ë¡¢´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
¢£¤³¤ì¤«¤é¸¡Æ¤¡¦Ãå¼ê¤µ¤ì¤ëÊý
¡¦¥Í¥¤¥Á¥ãーSBTs¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ä¡¢À¤³¦Åª¤Ê³«¼¨Í×ÀÁ¤ÎÎ®¤ì¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¤
¡¦ÌÜÉ¸ÀßÄê¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤òÃÎ¤ê¡¢º£¸å¤Î·×²è¤ËÌòÎ©¤Æ¤¿¤¤
¢£¤¹¤Ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡¦¼ÂÌ³¤Ë¤ªÇº¤ß¤ÎÊý
¡¦É¾²Á¤ä¥Çー¥¿¼ý½¸¤Ê¤É¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¥×¥í¥»¥¹¤Ç¡¢¼ÂÌ³¾å¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦¥Í¥¤¥Á¥ãーSBTs¤ÎÇ§Äê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¡Ê²ÃÂ®²½·ÐÏ©¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤
³«ºÅ³µÍ×
¥»¥ß¥ÊーÌ¾¡§¡ÚCDPÅÐÃÅ¡Û¥Í¥¤¥Á¥ãーSBTs¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ÈÌÜÉ¸ÀßÄê¤Î¡Ö²ÃÂ®²½¡×¼êË¡
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë 14:00 ～ 15:15¡ÊÍ½Äê¡Ë
¼çºÅ¡§È¬ÀéÂå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥ä¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
³«ºÅÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
¹Ö±é¼Ô¡§È¬ÀéÂå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥ä¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò »ö¶È³«È¯ËÜÉô ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹Éô ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¡ÃæÌî À²¹¯
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë13:30¤Þ¤Ç¤Ë°Ê²¼¤Î¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://sustainability-navi.com/seminar/260304/
¢¨¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ¤Ê¤ÉÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¸ÄÊÌÌÌÃÌ¤Ï¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Æ±¶È¼Ô¤ÎÊý¤ª¤è¤Ó¸Ä¿Í¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë
14:00～14:05
¼çºÅ¼Ô°§»¢
È¬ÀéÂå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥ä¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¡º´Æ£ Îç
14:05～14:30¡¡
CDP¼ÁÌä½ñ¤È¼«Á³´ØÏ¢³«¼¨¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í CDP Worldwide-Japan
¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¡¥·¥Ë¥¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡³ÑÅÄ ·ÃÎ¤
14:30～15:05¡¡
¥Í¥¤¥Á¥ãーSBTs¤ÎÊýË¡ÏÀ¤È¡Ö²ÃÂ®²½·ÐÏ©¡×¤Î¤´¾Ò²ð
È¬ÀéÂå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥ä¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÃæÌî À²¹¯
15:05～15:15
¼Áµ¿±þÅú/¥¯¥íー¥¸¥ó¥°
¹Ö±é¼Ô
È¬ÀéÂå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥ä¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
»ö¶È³«È¯ËÜÉô¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹Éô¡¡º´Æ£Îç
Âç³Ø±¡¤Ç¤Ï¿åÊ¸³Ø¤òÀì¹¶¡£
Æþ¼Ò¸å¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î¿å»ñ¸»ÊÝÁ´·×²è¤ÎºöÄê¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½¾»ö¡£¸½ºß¤Ï¡¢TNFD¤äSBTs for Nature¤ÎÂ¾¡¢¿å¥ê¥¹¥¯É¾²Á¡¢¿åÌÜÉ¸ÀßÄê¡¢´Ä¶Êý¿ËºöÄê¡¢GHG»»Äê¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Áー¥à¤ò¥êー¥É¡£SBTN¤Ë¤è¤ëÌÜÉ¸ÀßÄê¤È¸¡¾Ú¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÊÀ¼ÒÂåÉ½¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£
È¬ÀéÂå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥ä¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
»ö¶È³«È¯ËÜÉô¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹Éô¡¡ÃæÌîÀ²¹¯
´±¸øÄ£¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Æ»Ï©À°È÷¤ËÈ¼¤¦À¸³è´Ä¶¤ä¼«Á³´Ä¶¤ÎÄ´ºº¡¢´Ä¶±Æ¶ÁÍ½Â¬¤Ë½¾»ö¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£È¬ÀéÂå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥ä¥ê¥ó¥°Æþ¼Ò¸å¤Ï¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¡¢SBTN¤Î³«È¯¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤â»²²Ã¡£ÆüËÜÀ¸ÂÖ³Ø²ñ½êÂ°¡£
¡ãÊÝÍ»ñ³Ê¡ä´Ä¶¾ÊÇ§ÄêÀ©ÅÙ Ã¦ÃºÁÇ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í CDP Worldwide-Japan
¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¡
¥·¥Ë¥¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡³ÑÅÄ·ÃÎ¤
ÆüËÜ´ë¶È¤Î´Ä¶¾ðÊó³«¼¨Â¥¿Ê¡¢ÆÃ¤Ë¼«Á³¡¦À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¡¦¿¹ÎÓ¥ê¥¹¥¯¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£¤Î³«¼¨¼çÎ®²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£SBT¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÆüËÜ¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ÎCDP¤ò¥êー¥É¡£ÎÓÌîÄ£TNFD´ØÏ¢¸¡Æ¤²ñ°Ñ°÷¤òÎòÇ¤¡£CDPÆþ¿¦Á°¤Ï¡¢JICAÅù¤Ë¤Æ¹ñºÝ¶¨ÎÏ¶ÈÌ³¡¢¼ç¤Ë»ö¶ÈÉ¾²Á¡¦É¾²Á¼êË¡³«È¯¡¢±¿Í¢¡¦¿¹ÎÓ¥»¥¯¥¿ー¤Î°Æ·ï·ÁÀ®¡¦´ÆÍý¤Ë½¾»ö¡£
¡ãÊÝÍ»ñ³Ê¡äÇÀ¶È¡¦ÇÀÂ¼³«È¯½¤»Î¡¢³«È¯³Ø½¤»Î
¥»¥ß¥Êー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
È¬ÀéÂå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥ä¥ê¥ó¥°¡Ê³ô¡Ë¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Navi
03-5822-6800 | sustainability-navi@yachiyo-eng.co.jp
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Navi¤È¤Ï
´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÌäÂê¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ²ò·è¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Navi¡×
URL¡§https://sustainability-navi.com
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ç¤Ê»Ù±ç¥Æー¥Þ¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¡¢¿å¥ê¥¹¥¯¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î³Æ¥Æー¥Þ¤ËÂÐ¤·¡¢Ä´ºº¡¦É¾²Á¡¢Êý¿Ë¡¦ÀïÎ¬ºöÄê¡¢¾ðÊó³«¼¨¤òÃæ¿´¤Ë¤´»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä´ë¶È¡¦ÃÏ°è¡¦¹ÔÀ¯¤ÎÏ¢·È»Ù±ç¤Ê¤É¡¢²ÝÂê¤ä¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£