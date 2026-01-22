¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Û¡Ö¡ÚCDPÅÐÃÅ¡Û¥Í¥¤¥Á¥ãーSBTs¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ÈÌÜÉ¸ÀßÄê¤Î¡Ö²ÃÂ®²½¡×¼êË¡¡×¤ò3/4¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ

È¬ÀéÂå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥ä¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò


È¬ÀéÂå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥ä¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜÅ¹¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¹â¶¶ ÅØ¡Ë¤Ï¡¢ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö¡ÚCDPÅÐÃÅ¡Û¥Í¥¤¥Á¥ãーSBTs¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ÈÌÜÉ¸ÀßÄê¤Î¡Ö²ÃÂ®²½¡×¼êË¡¡×¤ò3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£


¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é >>> https://sustainability-navi.com/seminar/260304/



µ¤¸õÊÑÆ°¤ËÂ³¤­¡¢TNFD¤Ê¤É¤Î¼«Á³»ñËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó³«¼¨¤Ø¤ÎÍ×ÀÁ¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼«Á³´ØÏ¢¤ÎÌÜÉ¸¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡ÖSBTs for Nature¡Ê¥Í¥¤¥Á¥ãーSBTs¡Ë¡×¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶ÈÃ´Åö¼ÔÍÍ¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÉ¾²Á¤ä¥Çー¥¿¼ý½¸¤ÎÉé²Ù¤¬¹â¤¯¡¢ÌÜÉ¸ÀßÄê¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¤è¤¯»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£




ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢CDP Worldwide-Japan(https://japanclimate.org/member/cdp-worldwide-japan/)¤è¤ê³ÑÅÄÍÍ¤ò¤ª¾·¤­¤·¡¢¼«Á³´ØÏ¢³«¼¨¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊºÇ¿·Æ°¸þ¤ä¡¢´ë¶È¤ËÌÜÉ¸ÀßÄê¤òÂ¥¤¹¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖStep up for nature¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È¬ÀéÂå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥ä¥ê¥ó¥°¤«¤é¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Á¥ãーSBTs¤Î½é´üÃÊ³¬¤«¤é´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤­¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜÉ¸ÀßÄê¤Ë»ê¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¤´¤È¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¼ÂÌ³¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¤ÇÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ø¤Î²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¢¤ë¡Ö²ÃÂ®²½·ÐÏ©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»öÎã¤ÈÊ»¤»¤Æ¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£




¤³¤ì¤«¤é¥Í¥¤¥Á¥ãーSBTs¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶ÈÍÍ¤ä¡¢¼«Á³´ØÏ¢¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤¤¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£


²¼µ­¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤ë¡¢´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹

¢£¤³¤ì¤«¤é¸¡Æ¤¡¦Ãå¼ê¤µ¤ì¤ëÊý


¡¦¥Í¥¤¥Á¥ãーSBTs¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ä¡¢À¤³¦Åª¤Ê³«¼¨Í×ÀÁ¤ÎÎ®¤ì¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¤


¡¦ÌÜÉ¸ÀßÄê¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤òÃÎ¤ê¡¢º£¸å¤Î·×²è¤ËÌòÎ©¤Æ¤¿¤¤


¢£¤¹¤Ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡¦¼ÂÌ³¤Ë¤ªÇº¤ß¤ÎÊý


¡¦É¾²Á¤ä¥Çー¥¿¼ý½¸¤Ê¤É¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¥×¥í¥»¥¹¤Ç¡¢¼ÂÌ³¾å¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë


¡¦¥Í¥¤¥Á¥ãーSBTs¤ÎÇ§Äê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¡Ê²ÃÂ®²½·ÐÏ©¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤


³«ºÅ³µÍ×

¥»¥ß¥ÊーÌ¾¡§¡ÚCDPÅÐÃÅ¡Û¥Í¥¤¥Á¥ãーSBTs¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ÈÌÜÉ¸ÀßÄê¤Î¡Ö²ÃÂ®²½¡×¼êË¡


Æü»þ¡§2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë 14:00 ～ 15:15¡ÊÍ½Äê¡Ë


¼çºÅ¡§È¬ÀéÂå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥ä¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò


³«ºÅÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë


¹Ö±é¼Ô¡§È¬ÀéÂå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥ä¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò »ö¶È³«È¯ËÜÉô ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹Éô ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¡ÃæÌî À²¹¯


»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ


2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë13:30¤Þ¤Ç¤Ë°Ê²¼¤Î¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£


https://sustainability-navi.com/seminar/260304/




¢¨¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ¤Ê¤ÉÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨¸ÄÊÌÌÌÃÌ¤Ï¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨Æ±¶È¼Ô¤ÎÊý¤ª¤è¤Ó¸Ä¿Í¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë

14:00～14:05


¼çºÅ¼Ô°§»¢


È¬ÀéÂå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥ä¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¡º´Æ£ Îç




14:05～14:30¡¡


CDP¼ÁÌä½ñ¤È¼«Á³´ØÏ¢³«¼¨¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ


°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í CDP Worldwide-Japan


¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¡¥·¥Ë¥¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡³ÑÅÄ ·ÃÎ¤




14:30～15:05¡¡


¥Í¥¤¥Á¥ãーSBTs¤ÎÊýË¡ÏÀ¤È¡Ö²ÃÂ®²½·ÐÏ©¡×¤Î¤´¾Ò²ð


È¬ÀéÂå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥ä¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÃæÌî À²¹¯




15:05～15:15


¼Áµ¿±þÅú/¥¯¥íー¥¸¥ó¥°


¹Ö±é¼Ô


È¬ÀéÂå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥ä¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò


»ö¶È³«È¯ËÜÉô¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹Éô¡¡º´Æ£Îç


Âç³Ø±¡¤Ç¤Ï¿åÊ¸³Ø¤òÀì¹¶¡£


Æþ¼Ò¸å¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î¿å»ñ¸»ÊÝÁ´·×²è¤ÎºöÄê¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½¾»ö¡£¸½ºß¤Ï¡¢TNFD¤äSBTs for Nature¤ÎÂ¾¡¢¿å¥ê¥¹¥¯É¾²Á¡¢¿åÌÜÉ¸ÀßÄê¡¢´Ä¶­Êý¿ËºöÄê¡¢GHG»»Äê¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Áー¥à¤ò¥êー¥É¡£SBTN¤Ë¤è¤ëÌÜÉ¸ÀßÄê¤È¸¡¾Ú¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÊÀ¼ÒÂåÉ½¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£






È¬ÀéÂå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥ä¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò


»ö¶È³«È¯ËÜÉô¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹Éô¡¡ÃæÌîÀ²¹¯


´±¸øÄ£¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Æ»Ï©À°È÷¤ËÈ¼¤¦À¸³è´Ä¶­¤ä¼«Á³´Ä¶­¤ÎÄ´ºº¡¢´Ä¶­±Æ¶ÁÍ½Â¬¤Ë½¾»ö¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£È¬ÀéÂå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥ä¥ê¥ó¥°Æþ¼Ò¸å¤Ï¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¡¢SBTN¤Î³«È¯¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤â»²²Ã¡£ÆüËÜÀ¸ÂÖ³Ø²ñ½êÂ°¡£


¡ãÊÝÍ­»ñ³Ê¡ä´Ä¶­¾ÊÇ§ÄêÀ©ÅÙ Ã¦ÃºÁÇ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È






°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í CDP Worldwide-Japan


¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¡


¥·¥Ë¥¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡³ÑÅÄ·ÃÎ¤


ÆüËÜ´ë¶È¤Î´Ä¶­¾ðÊó³«¼¨Â¥¿Ê¡¢ÆÃ¤Ë¼«Á³¡¦À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ­¡¦¿¹ÎÓ¥ê¥¹¥¯¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£¤Î³«¼¨¼çÎ®²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£SBT¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÆüËÜ¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ÎCDP¤ò¥êー¥É¡£ÎÓÌîÄ£TNFD´ØÏ¢¸¡Æ¤²ñ°Ñ°÷¤òÎòÇ¤¡£CDPÆþ¿¦Á°¤Ï¡¢JICAÅù¤Ë¤Æ¹ñºÝ¶¨ÎÏ¶ÈÌ³¡¢¼ç¤Ë»ö¶ÈÉ¾²Á¡¦É¾²Á¼êË¡³«È¯¡¢±¿Í¢¡¦¿¹ÎÓ¥»¥¯¥¿ー¤Î°Æ·ï·ÁÀ®¡¦´ÆÍý¤Ë½¾»ö¡£


¡ãÊÝÍ­»ñ³Ê¡äÇÀ¶È¡¦ÇÀÂ¼³«È¯½¤»Î¡¢³«È¯³Ø½¤»Î






¥»¥ß¥Êー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»

È¬ÀéÂå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥ä¥ê¥ó¥°¡Ê³ô¡Ë¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Navi


03-5822-6800 | sustainability-navi@yachiyo-eng.co.jp


¢¨¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îÊý¿Ë(https://www.yachiyo-eng.co.jp/privacy/)¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÆ±°Õ¤Î¾åÁ÷¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤


¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Navi¤È¤Ï

´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÌäÂê¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ²ò·è¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Navi¡×


URL¡§https://sustainability-navi.com




¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ç¤Ê»Ù±ç¥Æー¥Þ¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¡¢¿å¥ê¥¹¥¯¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ­¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î³Æ¥Æー¥Þ¤ËÂÐ¤·¡¢Ä´ºº¡¦É¾²Á¡¢Êý¿Ë¡¦ÀïÎ¬ºöÄê¡¢¾ðÊó³«¼¨¤òÃæ¿´¤Ë¤´»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä´ë¶È¡¦ÃÏ°è¡¦¹ÔÀ¯¤ÎÏ¢·È»Ù±ç¤Ê¤É¡¢²ÝÂê¤ä¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£