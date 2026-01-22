¡Ú¤¦¤É¤ó¿Í»öÉô¡Û £Æ£Í¹áÀî¤Ç¥é¥¸¥ªCMÊüÁ÷³«»Ï
¹áÀî¸©´ë¶È¤ÎºÎÍÑ»Ù±ç¤ËÆÃ²½¤·¤¿ºÎÍÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡ÖUdon Jinjibu¡Ê¤¦¤É¤ó¿Í»öÉô¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¹çÆ±²ñ¼ÒHelpHR¡Ê½êºßÃÏ:¹áÀî¸©¡¢ÂåÉ½:°æ¾åÅ¯µ®¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î1Æü¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥¨¥à¹áÀî¡ÊFM¹áÀî/¼þÇÈ¿ô78.6MHz¡Ë¤Ë¤Æ¥é¥¸¥ªCM¤ÎÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜCM¤Ï¡¢¹áÀî¸©Æâ¤ÎÃæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤ä¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤¬Æü¡¹Êú¤¨¤ë¡Öµá¿Í¤ò½Ð¤·¤Æ¤â±þÊç¤¬¤³¤Ê¤¤¡×¡ÖºÎÍÑ³èÆ°¤Î»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÚ¼Â¤ÊÇº¤ß¤ò¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤³Ý¤±¹ç¤¤·Á¼°¤ÇÉ½¸½¡£·î³Û5Ëü±ß¤«¤é¤È¤¤¤¦¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¡Ö¥×¥í¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈºÎ¤ì¤ëºÎÍÑ¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¦¤É¤ó¿Í»öÉô¤Î²ÁÃÍ¤ò¡¢¹áÀî¸©Á´°è¤Î¥ê¥¹¥Êー¤ËÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥é¥¸¥ªCMÊüÁ÷¤ÎÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
¹áÀî¸©Æâ¤Î´ë¶ÈÍÍ¤ØÇº¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡ÖºÎÍÑ¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö±þÊç¤¬Íè¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢ºÎÍÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡Ö¹â³Û¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Éßµï¤¬¹â¤½¤¦..¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ëFM¹áÀî¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Öº£¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æµ¤·Ú¤ËÍê¤á¤ë²Á³ÊÂÓ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤äµÙ·Æ»þ´Ö¤Ê¤É¡¢¥ê¥¹¥Êー¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦·Á¤Ç¡¢´ë¶ÈÍÍ¤ÎºÎÍÑ²ÝÂê²ò·è¤½¤·¤Æ¤¦¤É¤ó¿Í»öÉô¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤Ø¤È·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥é¥¸¥ªCM¤ÎÆâÍÆ¤ÈÆÃÄ§
¡Ö¤¦¤É¤ó¿Í»öÉô¡×¤È¤¤¤¦°ìÅÙÄ°¤¤¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤ò¡¢²»À¼¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÈ¿Éü¸ú²Ì¤ÇÃÏ°è¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÚCM¥¹¥Èー¥êー¡Û¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¤¦¤É¤ó¿Í»öÉô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡ª¡×ÊÓ¡Ê20ÉÃ¡Ë
¡ÚÃËÀ¡Ûµá¿Í¤ò½Ð¤·¤Æ¤â±þÊç¤¬¤³¤Ê¤¤¤Ê～
¡Ú½÷À¤ÎÀ¼¡Û¤¦¤É¤ó¿Í»öÉô¡ª¡ª
¡ÚÃËÀ¡ÛºÎÍÑ³èÆ°¤Î»þ´Ö¤â¼è¤ì¤Ê¤¤¤·¡¦¡¦
¡Ú½÷À¤ÎÀ¼¡Û¤¦¤É¤ó¿Í»öÉô¡ª
¡ÚÃËÀ¡Û¤½¤¦¤«¡ª¤¦¤É¤ó¿Í»öÉô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡ª
¡Ú¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡Û¤Ï¤¤¡¢¤¦¤É¤ó¿Í»öÉô¤Ç¤Ï·î£µËü±ß¤«¤éºÎÍÑ¥µ¥Ýー¥È¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥í¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈºÎ¤ì¤ëºÎÍÑ¤Ø¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡º£¤¹¤°¡Ö¤¦¤É¤ó¿Í»öÉô¡×¤Ç¸¡º÷¡ª
¢£ÊüÁ÷³µÍ×
¡¦ÊüÁ÷¶É³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥¨¥à¹áÀî¡ÊFM¹áÀî¡Ë
¡¦¼þÇÈ¿ô78.6MHz
¡¦ÊüÁ÷³«»ÏÆü2026Ç¯2·î1Æü
¡¦ÊüÁ÷´ü´Ö2026Ç¯2·î1Æü～¡ÊÍ½Äê¡¿6¥ö·î´Ö¡Ë
¡¦ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¹áÀî¸©Á´°è
¡¦CM¼Ü20ÉÃ
¡¦ÊüÁ÷»þ´ÖÂÓÊ¿ÆüÄ«¡¦Í¼¤ÎÄÌ¶Ð»þ´ÖÂÓ¤òÃæ¿´¤ËÊüÁ÷Í½Äê
¢£¡Ö¤¦¤É¤ó¿Í»öÉô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹áÀî¸©´ë¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿ºÎÍÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡£
¡ÖË»¤·¤¯¤ÆºÎÍÑ¤Ë¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¡×¡Öµá¿Í¤Î½Ð¤·Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö±þÊç¤¬Íè¤Ê¤¤¡×
¤½¤ó¤Ê¹áÀî¸©´ë¶È¤ÎºÎÍÑ²ÝÂê¤ò¡¢·î³Û5Ëü±ß¤«¤é¡¢ºÎÍÑ¤Î¥×¥í¤¬¤Þ¤ë¤Ã¤È²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹URL: https://udonjinjibu.com/(https://udonjinjibu.com/)
- ²ñ¼Ò³µÍ×
- - ²ñ¼ÒÌ¾: ¹çÆ±²ñ¼ÒHelpHR
- - ÂåÉ½¼Ô: °æ¾å Å¯µ®
- - ½êºßÃÏ: ¹áÀî¸©
- - ÀßÎ©: 2024Ç¯10·î
- - »ö¶ÈÆâÍÆ: ºÎÍÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹(RPO)¡¢¿Íºà¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
- - ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È: https://udonjinjibu.com/
- ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
- - ¹çÆ±²ñ¼ÒHelpHR¡ÖUdon Jinjibu¡×Ã´Åö
- - ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à: https://udonjinjibu.com/#contact
- ´ØÏ¢¾ðÊó
- - ÂÐ±þ¶ÈÌ³¡§¿Í°÷·×²è¡¢ÇÞÂÎÁªÄê¡¢µá¿Í¸¶¹ÆºîÀ®¡¢¥¹¥«¥¦¥ÈÂå¹Ô¡¢±þÊç¼ÔÂÐ±þ¡¢ÌÌÀÜÄ´À°¡¢Áª¹Í·ë²ÌÏ¢Íí¡¢¿ôÃÍÊ¬ÀÏ¡¦²þÁ±Äó°Æ¤Ê¤É
- - ÂÐ±þ¿¦¼ï¡§¶È¼ï¡¦¿¦¼ïÌä¤ï¤ºÂÐ±þ²ÄÇ½(±Ä¶È¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢»öÌ³¡¢À½Â¤¡¢°û¿©¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ê¤É)
- - ¿·Â´¡¦ÃæÅÓºÎÍÑ¡§Î¾ÊýÂÐ±þ²ÄÇ½
- - Æ³Æþ´ü´Ö:ºÇÃ»3±Ä¶ÈÆü¤Ç¥¹¥¿ー¥È²ÄÇ½