2/22¡ÊÆü¡Ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¸þ¤±²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ÊÅìµþ¡¦¿·¶¶¡Ë

Åö¼Ò¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤¹¤ëIR³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¸þ¤±²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ(https://kabuberry.com/lab422/#index_id4)¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢Åö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡ÊCEO¡Ë°æÀî¹¬¹¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¤äÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¸þ¤±²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ¡Û
¢£Æü»þ
2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë 15¡§30～17¡§00¡¡¢¨Åö¼ÒÅÐÃÅ»þ´Ö
¢¨»²²ÃÊýË¡¤Ï²ñ¾ì»²²Ã¡¢Zoom»²²Ã¡¢YouTube»²²Ã¡ÊIR¥»¥ß¥Êー¤Î¤ß¼Â»Ü¡Ë¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¹¥Úー¥¹»²²Ã¡ÊIR¥»¥ß¥Êー¤Î¤ß¼Â»Ü¡Ë¤«¤é¤´ÁªÂò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ì»²²Ã¡¢Zoom»²²Ã¤¤¤º¤ì¤âÍ½ÌóÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
12¡§30 rakumo³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê4060¡ËIR¥»¥ß¥Êー
14¡§00 ³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ë¥à¡Ê7367¡ËIR¥»¥ß¥Êー ¡¡
15¡§30 ³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¡Ê4763¡Ë IR¥»¥ß¥Êー
17¡§00 ³ô¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê²ñ¡¡(²ñ¾ì¤Î¤ß¼Â»Ü)
Æó¼¡²ñ¡¡¡¡»²²ÃÈñ¡¡4,000±ß
¢£¾ì½ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò ËÜ¼Ò¡¡5³¬¥Ûー¥ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶4-1-1 ¿·¸×ÄÌ¤êCORE
¥¢¥¯¥»¥¹¡§https://www.cri.co.jp/about_us/overview/#access
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¡¡
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡ÊCEO¡Ë¡¡
°æÀî¹¬¹
¢£¼çºÅ
Kabu Berry Lab
¢§¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://kabuberry.com/lab422/#index_id4(https://kabuberry.com/lab422/#index_id4)
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¡¡·Ð±Ä´ë²èÉô
¡ÖKabu Berry¸Ä¿ÍÅê»ñ²ÈÀâÌÀ²ñ¡×Ã´Åö
Email¡§creekpr@hq.cri.co.jp
¡Ú¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¤È¤Ï¡Û
¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¤Ï¡¢1990Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÀ¸³¶²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡×¤È¡Ö¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢±ÇÁü¡¢¥²ー¥à¡¢Web¡¢¹¹ð¡¦½ÐÈÇ¡¢ºî²È¡¢ÉñÂæ·Ý½Ñ¡¢·úÃÛ¡¢AI/DX¡¢¥¢¥¹¥êー¥ÈÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー»ö¶È¡ÊÇÉ¸¯¡¦¾Ò²ð¡Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¡Ê³«È¯¡¦ÀÁÉé¡Ë¡¢¥é¥¤¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¡ÊÃÎÅªºâ»º¤Î´ë²è³«È¯¡¦Î®ÄÌ¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£C&R¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ°åÎÅ¡¢IT¡¢²ñ·×¡¢Ë¡Áâ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¿©¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢CXO¡¢¥¢¥°¥ê¥«¥ë¥Á¥ãーÊ¬Ìî¤ÇÆ±»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ18¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢XR¤äNFT¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¢¥É¥íー¥ó¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëµá¿Í¥µ¥¤¥È¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë³«È¯Åù¤Ø¤È¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¡£º£¸å¤â¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î±ÃÃÒ¤ò·ë½¸¤·¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.cri.co.jp/
X¡§https://twitter.com/creekcrv
Facebook¡§https://www.facebook.com/creekandriver
note¡§https://note.com/creek
LinkedIn¡§https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg
¢§¥É¥íー¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿²ñ¼Ò¾Ò²ð±ÇÁü¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]
https://youtu.be/2YRqMPcsv3o
¢§C&R¼Ò¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ï¡Ä¡©¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡ÖGo Beyond the Limit¡×
https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)