GMO¥æ¥Ê¥¤¥È¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ÈÀ¤³¦Î®ÄÌÁí³Û450²¯±ß¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹Âç¼êTec-Do 2.0¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤¬TikTok Shop»ö¶È¤Ç¶ÈÌ³Äó·È
¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤ÎGMO¥æ¥Ê¥¤¥È¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¢¨1¡Ë¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ðÍÕ Íµ°ìÏº¡¡°Ê²¼¡¢GMO¥æ¥Ê¥¤¥È¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÈÃæ¹ñ¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¦ËÌÊÆ¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëTECDO TECHNOLOGY CO., LIMITED¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡ÊÂåÉ½¼Ô¡§SHUHAO, LI ¡¡°Ê²¼¡¢Tec-Do 2.0¡Ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ëLiveLab Media JP³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¥ µ£¡¡°Ê²¼¡¢LiveLab¡Ë¤Ï¡¢TikTok Shop¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤ÄTec-Do 2.0¤È¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎSNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¶¯¤ß¤ò¤â¤Á¡¢TikTok Shop Partner¡Ê¢¨2¡Ë¡Ê°Ê²¼¡¢TSP¡Ë¤Ç¤¢¤ëGMO¥æ¥Ê¥¤¥È¥¨¥Ã¥¯¥¹¤¬Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®»Ù±ç¤«¤éÈÎÂ¥¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î»ö¶È¼Ô¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ëTikTok Shop³èÍÑ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡ËGMO¥æ¥Ê¥¤¥È¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ÏGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÏ¢·ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡Ë¡ÖTikTok Shop Partner¡ÊTSP¡Ë¡×¤Ï¡¢TikTok¤¬¸ø¼°¤ËÇ§Äê¤¹¤ë»Ù±ç¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ä»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆTikTok Shop¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¹ÊÞ±¿±Ä¡¢¥·¥çー¥ÈÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®±¿±Ä¡¢¹¹ð±¿ÍÑ¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÊñ³çÅª¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÇØ·Ê¡Û
¡¡TikTok¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÄ¾ÀÜ¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ëECµ¡Ç½¡ÖTikTok Shop¡×¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï12¥«¹ñ¡Ê¢¨3¡Ë¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2025Ç¯6·îËö¤ËTikTok Shop¤¬¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤ò³«»Ï¤·¡¢¿·¤¿¤ÊEC¡¦¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹»Ô¾ì¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ»ëÄ°¼Ô¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¼êË¡¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤ÎÀ¤³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤Ë¤è¤ëÎ®ÄÌ¼è°úÁí³Û¤ÏÌó362²¯¥É¥ë¡Ê¢¨4¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Tec-Do 2.0¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¦ËÌÊÆ¤ò´Þ¤à¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ë3²¯¥É¥ë¡ÊÌó450²¯±ß¡Ë¤ÎÎ®ÄÌ¼è°úÁí³Û¤òÃ£À®¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹±¿±Ä¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢GMO¥æ¥Ê¥¤¥È¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤ËTSP¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎTikTok Shop³èÍÑ¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎTikTok Shop³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÀ®²ÌºÇÂç²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨3¡ËTikTok¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ø¥ë¥×¥»¥ó¥¿ー¡ÖTikTok Shop¤ÎÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¡×¡Êhttps://ads.tiktok.com/help/article/considerations-when-launching-your-tiktok-shop-journey?lang=ja¡Ë
¡Ê2025Ç¯11·î ¹¹¿·¡Ë¢¨ËÜÆâÍÆ¤Ï2025Ç¯11·î20Æü¸½ºß¤Î±ÜÍ÷¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨4¡ËMomentum Works¡ÖTikTok Shop hits US¡ð33 billion in GMV for 2024¡×¡Ê https://thelowdown.momentum.asia/tiktok-shop-gmv-in-2024-surpassed-us30-billion/¡Ë(2025Ç¯1·î6Æü¸ø³«¡¦2026Ç¯1·î7Æü»þÅÀ¤Î±ÜÍ÷¾ðÊó¤è¤ê¡Ë
¡ÚÄó·È¤ÎÆÃÄ§¡Û
1. LiveLab¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤òºÇÂç³èÍÑ
¡¡LiveLab¤¬2026Ç¯£²·îÃæ½Ü¤è¤ê³«Àß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¡Ê¢¨5¡Ë¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ¡¢ÀßÈ÷ÌÌ¡¦ÇÛ¿®±¿±ÄÌÌ¤Î´ðÈ×¤òÄó¶¡¡£Ê£¿ô¥Öー¥¹¤Ë¤è¤ëÆ±»þÇÛ¿®ÂÎÀ©¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
2. GMO¥æ¥Ê¥¤¥È¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ëÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±Åý¹ç»Ù±ç
¡¡GMO¥æ¥Ê¥¤¥È¥¨¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¸ò¾Ä¡¦·ÀÌó¡¦±¿ÍÑÁë¸ý¤È¤·¤Æ°ì³çÂÐ±þ¡£¸À¸ì¡¦¾¦½¬´·¤ÎÊÉ¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¶¦Æ±¤Ç¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥é¥¤¥Ðー°éÀ®ÂÎÀ©
¡¡Î¾¼Ò¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ»¹ç¤·¡¢¥é¥¤¥Ðー¸þ¤±¤Î¶µ°é¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÀß·×¡¦±¿±Ä¡£¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤ÈÈÎÇäÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥é¥¤¥Ðー¤Î°éÀ®¡¦ÇÚ½Ð¤ò¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨5¡Ë2026Ç¯12·î¸½ºß¡¡¼«¼ÒÄ´¤Ù
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
¡¡ÆüËÜÈ¯¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹À®¸ù¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤Î³¤³°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹Å¸³«¤â»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚGMO¥æ¥Ê¥¤¥È¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¡ÊURL¡§https://www.gmo-ux.com(https://www.gmo-ux.com)¡Ë
¡¡GMO¥æ¥Ê¥¤¥È¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢Áí¹ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëGMO NIKKO³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§º´µ×´Ö Í¦¡Ë¤ÎÏ¢·ë²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤òÊÝÍ¤¹¤ë´ë¶È¸þ¤±¤ËTikTok¤äSNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÎ¬Î©°Æ¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ë²è¡¢ÈÎÂ¥´ë²è¡¢À©ºî¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖFanSpot byGMO¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¸þ¾å¤È¸ÜµÒ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚLiveLab Media JP³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎTikTok Shop¥íー¥ó¥Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆTec-Do 2.0¤¬³«Àß¤·¤¿»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Î´ë²è¡¢ºîÀ®¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢»ö¶È³«»Ï°ÊÍè¹ç·×¹×¸¥GMV¤Ï10²¯¥É¥ëÄ¶¤Ç¡¢Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¼¼¿ô¤Ï100¼¼¤òÄ¶¤¨¡¢½êÂ°¥é¥¤¥Ðー¿ô¤Ï500Ì¾°Ê¾å¤Ç¤¹¡£
°Ê¾å
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡üGMO¥æ¥Ê¥¤¥È¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¥³¥Þー¥¹¥°¥íー¥¹»ö¶ÈËÜÉô
¡¡TEL¡§03-6861-3003¡¡¡¡
¡¡E-mail¡§info@gmo-ux.com¡¡
¡ÚGMO¥æ¥Ê¥¤¥È¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¡ÊURL¡§https://www.gmo-ux.com(https://www.gmo-ux.com)¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡GMO¥æ¥Ê¥¤¥È¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1ÃúÌÜ2ÈÖ3¹æ¡¡½ÂÃ«¥Õ¥¯¥é¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°ðÍÕ¡¡Íµ°ìÏº
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡
SNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹¹ð¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¦PR´ë²è¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ³ÈÂç¡¦¹ØÇãÂ¥¿Ê»Üºö¤Î´ë²è¡¢SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Äー¥ë¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç
»ñËÜ¶â¡¡¡¡1,000Ëü±ß
¡ÚGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¡¡¡ÊURL¡§https://internet.gmo/(https://internet.gmo/)¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4784¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®26ÈÖ1¹æ¡¡¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡°ËÆ£¡¡Àµ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¢£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥É¥á¥¤¥óÅÐÏ¿¡¦ÈÎÇä¡Ê¥ì¥¸¥¹¥È¥é¡Ë»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ðー¡Ê¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¡Ê¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¡Ë»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð»ö¶È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡¡5²¯±ß
¡ÚGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¡¡¡ÊURL¡§https://group.gmo/(https://group.gmo/)¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9449¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®26ÈÖ1¹æ¡¡¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¡¡·§Ã«¡¡Àµ¼÷
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡»ý³ô²ñ¼Ò¡Ê¥°¥ëー¥×·Ð±Äµ¡Ç½¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥°¥ëー¥×¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð»ö¶È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¶âÍ»»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Å¹æ»ñ»º»ö¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡¡50²¯±ß
¡ÚTECDO TECHNOLOGY CO., LIMITED¡Û¡¡¡ÊURL¡§https://www.tec-do.com/en/(https://www.tec-do.com/en/)¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡TECDO TECHNOLOGY CO., LIMITED
½êºßÃÏ¡¡¡¡Building 8, Phase II of Tianhe Times E-PARK, No. 265 Gaotang Road, Tianhe District, Guangzhou
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡Founder & CEO¡¡Shuhao Li
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡One-stop and digital growth operation products and solutions, Tiktok shop services for global enterprises
»ñËÜ¶â¡¡¡¡60 Million RMB
Copyright (C) 2026 GMO UniteX Inc. All Rights Reserved.