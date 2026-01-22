¥·¥ó¥¯¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ß¥ÊーÂè£³ÃÆ 2/10³«ºÅ¡§È÷ ¹ÌÍÇ»áÅÐÃÅ¡ÖÀ¤³¦É¸½à¤Î²»³Ú¥é¥¤¥»¥ó¥¹½Ñ ¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÀïÎ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¤¬¤ë¿·¤¿¤Ê³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¡×»²²ÃÈñÌµÎÁ
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í±ÇÁü»º¶È¿¶¶½µ¡¹½¡ÊÎ¬¾Î¡§VIPO¡Î¥ô¥£ー¥Ý¡Ï¡¢Íý»öÄ¹¡§¾¾Ã«¹§À¬¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ëºî¶Ê²È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µーÈ÷ ¹ÌÍÇ»á¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー¡ÖÀ¤³¦É¸½à¤Î²»³Ú¥é¥¤¥»¥ó¥¹½Ñ～¥·¥ó¥¯¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ß¥ÊーÂè£³ÃÆ¡§¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÀïÎ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¤¬¤ë¿·¤¿¤Ê³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹～¡×¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂ°À¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ÑÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤¬¹¤¬¤ëÃæ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤Ê¤É¡¢Á°²ó¤Î¼Â»Ü¤«¤é¿ôÇ¯·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤Î¥·¥ó¥¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾õ¶·¤Ë²Ã¤¨¡¢³¤³°¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ø¤Î¥·¥ó¥¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆüËÜ¤Î³Ú¶Ê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¹¤¬¤Ã¤¿Îã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¸½¾õ¤È¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢·ÀÌó¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤Î¥·¥ó¥¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹Music Supervisors*¤Î¥®¥ë¥É¤Ç¤¢¤ëGMS¡ÊGuild of Music Supervisors¡Ë¤Î³èÍÑÊýË¡Åù¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³Ú¶Ê¤òÅ¸³«¤¹¤ë¾å¤ÇºÇÄã¸Â¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ÅÀ¤«¤é¡¢À¤³¦É¸½à¤Ç²»³Ú¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÈÂÐºöÅùÎ±°ÕÅÀ¤Þ¤Ç¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿È÷»á¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ïº£²ó¡¢½é¤Î¥ê¥¢¥ë³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢È÷»á¤«¤éÄ¾ÀÜ¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
*Music Supervisor¡§±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥²ー¥àÅù¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë³Ú¶Ê¤ÎÁªÄê¤È¸¢Íø¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¤òÅý³ç¤¹¤ëÀÕÇ¤¼Ô
·àÈ¼ºî²È¡¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¿²»Âç¡¦²»³ÚÀìÌç³Ø¹»Åù¤Î³ØÀ¸¡¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¡¦¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¤ÎÊý¡¿¤½¤ÎÂ¾¡¢³¤³°±ÇÁüºîÉÊ¤Ø¤Î²»³Ú¥×¥ì¥¤¥¹¥á¥ó¥È¤ä²»³Ú¼ý±×µ¡²ñ³«Âó¤Ë¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤Ï¤¼¤ÒÊ³¤Ã¤Æ¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï·ÐºÑ»º¶È¾ÊÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦ »ö¶È¼Ô»Ù±ç»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦»ö¶È¼Ô³¤³°Å¸³«Â¥¿Ê¡Ë¡×¤Î°ì´Ä»ö¶È¤Ç¤¹¡Ë
¡Ú¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ¡Û
1. ³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥ó¥¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾õ
2. ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¸½¾õ
3. ¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹¹¶Î¬¤È¤½¤³¤«¤é¹¤¬¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹
4. ¼Áµ¿±þÅú
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¥·¥ó¥¯¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ß¥Êー³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û¡¡2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë15:00～16:30¡Ê³«¾ì¡§14:30¡Ë
¡Ú²ñ¡¡¾ì¡Û¡¡ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ±ÇÁü»º¶È¿¶¶½µ¡¹½ ²ñµÄ¼¼
¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ÊÃæ±û¶èÃÛÃÏ4-1-1Åì·à¥Ó¥ë2³¬¡Ë ¡Î¥¢¥¯¥»¥¹(https://www.vipo.or.jp/about/access/)¡Ï
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û ÌµÎÁ
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û È÷ ¹ÌÍÇ»á
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û ·àÈ¼ºî²È¡¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¿²»Âç¡¦²»³ÚÀìÌç³Ø¹»Åù¤Î³ØÀ¸¡¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¡¦¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¤ÎÊý¡¿¤½¤ÎÂ¾¡¢³¤³°±ÇÁüºîÉÊ¤Ø¤Î²»³Ú¥×¥ì¥¤¥¹¥á¥ó¥È¤ä²»³Ú¼ý±×µ¡²ñ³«Âó¤Ë¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¡¹
¡ÚÄê¡¡°÷¡Û 70Ì¾ÄøÅÙ
¡Ú¿½¡¡¹þ¡Û »²²Ã¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢²¼µ¥ê¥ó¥¯¤Î¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨2·î9Æü¡Ê·î¡ËÀµ¸áÄùÀÚ
¢¨Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¿½¹þ½ªÎ»
¢¨»²²Ã·èÄê¸å¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ò¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ªÁá¤á¤Ë»öÌ³¶É¡Òmatching@vipo.or.jp¡Ó¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤ä±þÊç¤¬¶Ï¾¯¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ãæ»ß¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼ç¡¡ºÅ¡Û ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í±ÇÁü»º¶È¿¶¶½µ¡¹½¡ÊVIPO¡Ë
»²²Ã¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzqaniu8FdSJyaszo7Tbg3nGjSBP90f0QMVSUJ93e2TQyjGQ/viewform
ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
È÷ ¹ÌÍÇ¡Ê¥½¥Ê¥¨ ¥³¥¦¥è¥¦¡Ë»á
TEDDIX & PARTNERSÂåÉ½¡£2003Ç¯¤ËÅÏÊÆ¤·¡¢¥·¥È¥é¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ç²»³Ú¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ò³Ø¤Ó¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£Î©Âç³Ø¥Îー¥¹¥ê¥Ã¥¸¹»¤Ç²»³Ú³ØÉô¥Ó¥¸¥Í¥¹³Ø²Ê¤òÂ´¶È¡£ÊÆ¹ñºî¶Ê²Èºî»ì²È½ÐÈÇ¼Ô¶¨²ñ¡ÊASCAP¡Ë¤«¤é¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¶È³¦ºÇÂç¼ê¤Î±Ç²è²»³Ú¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ーSoundtrack Music Associates¤ËÆþ¼Ò¡£60Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥ª¥¹¥«ー¾Þ¡¦¥¨¥ßー¾Þ¡¦¥°¥é¥ßー¾Þ¼õ¾Þ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥Éºî¶Ê²È¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥²ー¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Îºî¶Ê²È¾Ò²ð¤È·ÀÌó¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¦¡£
2011Ç¯¤è¤ê¡¢²»³Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È²»³Ú¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦²¤½£¤Î¥É¥é¥Þ¡¢¥²ー¥à¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦²»¶Á±é½Ð¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹ー¥Ñー¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡×¡ÖóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡×¡¢ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡ÖTHE DAYS¡×¡Ö¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡×¡¢±Ç²è¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡×¡ÖReturn To Silent Hill¡×¡¢¥²ー¥à¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡×¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡×¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡×¤Ê¤É¡£¡ÖDevil May Cry 5¡×¤Ç¼ê¤¬¤±¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀïÆ®¶Ê¡ÖBury the Light¡×¡ÖDevil Trigger¡×¤Ï¡¢Forbes¤äRollingStone¤Ê¤É¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï3²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¡£
¶áÇ¯¤ÏÊÆ¹ñ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢²»³ÚÃøºî¸¢¼ý±×µ¡²ñ¤Î³«Âó¤äÃøºî¸¢´ÉÍý¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ーÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥¤¥Ä¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤Î´ë²è³«È¯¶¨ÎÏ¡¢¼¡À¤ÂåÅÔ»Ô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î²»¶Á±é½ÐÀß·×¡¢²»³ÚÀ©ºî¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í±ÇÁü»º¶È¿¶¶½µ¡¹½¡ÊVIPO¡Ë
¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«»ö¶ÈÉô¡¡É÷²¬¡¡
e-mail: matching@vipo.or.jp
¢¨¥áー¥ë¤Ç¤ªÌä¹ç¤»¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤Ë¤Ï·ïÌ¾¤Ë¡Ö¥·¥ó¥¯¥»¥ß¥Êー¡×¤È¤´ÌÀµ¤¯¤À¤µ¤¤¡£