TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡Ù¤Î¸ÂÄê¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÇØ·Ê¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ö¥á¥¿¥ë¥Á¥ãー¥à¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¤ò£±·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡Ö¤«¤×¤¨¤Ü¡×¤Ë¤ÆÅ¸³«³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ª¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£¸¶ÆÁÌé¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡Ù¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÍÑ¾¦ÉÊ¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿ ¥á¥¿¥ë¥Á¥ãー¥à¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¤ò¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¡ÖPALO¡×¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¡ÖTOYS SPOT PALO¡×¡Ö¥«¥×¥»¥ë²£Ãú¡×¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëÅö¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´°Á´¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥Þ¥·¥ó¡Ö¤«¤×¤¨¤Ü¡×¤Ç£±·î29Æü(ÌÚ)¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ÂÄê¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÍÑ¾¦ÉÊ¤ÎÅ¸³«¤òµÇ°¤·¡¢¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¸ø¼°X¡¦Instagram ¤Ç¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡¡¥á¥¿¥ë¥Á¥ãー¥à¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¾ÜºÙ¡¦Å¸³«Å¹ÊÞ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.fantasy.co.jp/toysspotpalo/(https://www.fantasy.co.jp/toysspotpalo/)
¢£¡Ø¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¡Ö¥á¥¿¥ë¥Á¥ãー¥à¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤«¤×¤¨¤Ü¡×¤ËÅÐ¾ì¡ª
ÈÈºá¼Ô¤Î»ÒÂ¹¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹¥¹¥é¥à³¹¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸É»ù¤Î¾¯Ç¯¡¦¥ë¥É¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡Ù¤Î¸ÂÄê¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÇØ·Ê¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ö¥ë¥É¡×¡¢¡Ö¥¶¥ó¥«¡×¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¡¢¡Ö¥ê¥ç¥¦¡×¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ðー¡×¤Î¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡¡¥á¥¿¥ë¥Á¥ãー¥à¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×Á´£µ¼ïÎà¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡×¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÍÑ¾¦ÉÊ¡¡³µÍ×
¾¦ÉÊ¡§¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡¡¥á¥¿¥ë¥Á¥ãー¥à¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡Á´£µ¼ï
²Á³Ê¡§500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Å¸³«´ü´Ö¡§2026Ç¯£±·î29Æü(ÌÚ) ～ Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
Å¹ÊÞ¡§¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¢¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー£æ¡¢PALO¡¢TOYS SPOT PALO¡Ê¥È¥¤¥º¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Ñ¥í¡Ë¡¢PRIZE SPOT PALO¡Ê¥×¥é¥¤¥º¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Ñ¥í¡Ë¡¢¥«¥×¥»¥ë²£Ãú¡¢¥¯¥ìー¥ó²£Ãú¡¢Feedy Arcade
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡×¤«¤×¤¨¤Ü¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤
¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡¡¥á¥¿¥ë¥Á¥ãー¥à¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡¡¡Á´£µ¼ï¡¡
¤¿¤ÆÌó£´cm¡ß¤è¤³Ìó4.5cm¡¡²Á³Ê¡§500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÇØ·Ê¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Á¥ãー¥à¥ー¥Û¥ë¥Àー¡£
¥ë¥É¡¢¥¶¥ó¥«¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¥ê¥ç¥¦¡¢¥¸¥ã¥Ðー¤ÎÁ´£µ¼ïÎà¡£
◼ ¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡¡¥á¥¿¥ë¥Á¥ãー¥à¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡×¤¬Åö¤¿¤ëSNS ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¸ø¼°X¡¦Instagram ¤Î»ØÄê¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤¤¤¤¤Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç³Æ£³Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡¢¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡¡¥á¥¿¥ë¥Á¥ãー¥à¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±þÊçÊýË¡¡§²¼µ£±.£².¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÊýË¡¤Ç¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£±.¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢»ØÄê¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
£².¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¸ø¼°Instagram¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢»ØÄê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×
±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯£±·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë17¡§30 ~ 2026Ç¯£²·î£¸Æü(Æü) 23¡§59
¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¸ø¼°X¡§https://x.com/mollyfantasy_of
¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¸ø¼°Instagram¡§https://instagram.com/mollyfantasy_jp
¢£ ´°Á´¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¡¦¹³¶Ý»Ü¹©¤Î¡Ö²ó¤µ¤Ê¤¤¡×¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥Þ¥·¥ó¡Ö¤«¤×¤¨¤Ü¡×
¡Ö¤«¤×¤¨¤Ü¡×¤Ï¡¢¹³¶Ý¥·ー¥È»Ü¹©¤µ¤ì¤¿¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÁàºî¤Î¤ß¤Ç¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤¬Ê§¤¤½Ð¤·¤µ¤ì¤ëÅö¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö²ó¤µ¤Ê¤¤¡×¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¡¦QR ¥³ー¥É·èºÑ¤Î´°Á´¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¡×
¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ëÈóÀÜ¿¨¡¢¹³¶Ý¥·ー¥È»Ü¹©¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ëÁàºî¤À¤±¤ÇOK¡×
¡Ö¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¦PALO ¸ÂÄê¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡×
¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤ÎÆÃÄ¹¤òÈ÷¤¨¡¢±ÒÀ¸°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÍøÍÑ¼Ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê¸µ¤Ë100±ß¶Ì¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
◼¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¡ÖTOYS SPOT PALO¡Ê¥È¥¤¥º¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Ñ¥í¡Ë¡×
¤É¤ì¤ò²ó¤¹¡© ²¿¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡©
TOYS SPOT PALO¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëËÉÙ¤Ê¼ïÎà¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤¬Âç½¸¹ç¡ª
¸«¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢²ó¤·¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢³«¤±¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¡£
¥¬¥Á¥ã¤Ã¤È²ó¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¡¢¥³¥³¥í¤Ï¤º¤à¡Ö¡©¡×¤òTOYS SPOT PALO¤¬¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.fantasy.co.jp/toysspotpalo/
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¡¡
¢¨°ìÉô¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬Ìµ¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¸³«Æü¡¦Å¸³«Å¹ÊÞ¤ÏÍ½¹ðÌµ¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºß¸Ë¿ôÅù¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Å·ºÒÅù¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«Æü¤ÎÃÙ±ä¡¢¤Þ¤¿Å¸³«Å¹ÊÞ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£