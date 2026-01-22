¡Ú¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¿ÈÂÎ¥±¥¢¡Û¤Þ¤ÄÌÓ¾¦ºà¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖYOURTORUN¡×¤¬¡¢¼¾ÉÛÌô¤Î¥×¥í¡È³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥ß¥Ä¡É¤È°Û¿§¥³¥é¥Ü¡£Instagram¤ÎÂÐÃÌLIVE¤ò1·î31Æü³«ºÅ¡ª
NALU³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦ËÙÃÒ»Ò¤Ï¡¢¼¾ÉÛÌô¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥ß¥Ä¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦¹â²¬À¿Ìï »á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¡Ê¤Þ¤ÄÌÓµ»½Ñ¼Ô¡ËÆÃÍ¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÇº¤ß¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥³¥é¥ÜLIVE¡Ö～¼¾ÉÛÌô¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤«¤é³Ø¤Ö～¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¿ÈÂÎ¥±¥¢¡õ²½¾ÑÉÊ²Ê³Ø ÂÐÃÌLIVE¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë22:00¤è¤ê ËÙÃÒ»Ò ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@un_tomos¡Ë¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢NALU³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¡§ËÙÃÒ»Ò¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¤Þ¤Ä¤²¥Ñー¥Þ¾¦ºà¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖYOURTORUN¡×¤Ï¡¢YOURTORUN¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¸þ¤±¤Î¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯2·î¤è¤ê¡¢¤è¤êÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤³ÆÊ¬Ìî¤Î¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤òÌµÍý¤Ê¤¯¡¢²÷Å¬¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¡Ö¿ÈÂÎ¥±¥¢¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
YOURTORUN¤Ïµ»½Ñ¤ä¾¦ºà¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¡Ö¿ÈÂÎ¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¿¦¶È¿ÍÀ¸¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æº£¸å¤â·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
詳細を見る :
https://www.instagram.com/p/DTXUftUEp71/
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.instagram.com/yourtorun_official/
³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¡§µ»½Ñ¼Ô¤Î¡Ö¿ÈÂÎ¤ÎÈáÌÄ¡×¤È¡Ö¥×¥í°Õ¼±¡×¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ
¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¤ä¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÈþÍÆµ»½Ñ¿¦¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÃåºÂ¤äÁ°·¹»ÑÀª¤Ç¤Î»Ü½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¼ó¡¦¸ª¤Î¶Å¤ê¡¢Æ¬ÄË¡¢¹øÄË¡¢´ãÀºÈèÏ«¤Ê¤É¡¢ËýÀÅª¤Ê¿ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢NALU³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢²óÅú¤·¤¿¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÌó8³ä°Ê¾å¤¬¡ÖÆü¾ïÅª¤Ë¿ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¸ª¡¦¼ó¤ÎÄË¤ß¡×¡Ö¹øÄË¡×¡Ö´ãÀºÈèÏ«¡×¡ÖÀ¸Íý»þ¤ÎÂÎÄ´°²½¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£*£±
¢¨£±¡¡NALU³ô¼°²ñ¼Ò ¸ø¼°Instagram¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡Ê2025Ç¯¡¿¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¡¦¥Í¥¤¥ê¥¹¥ÈÂÐ¾Ý¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁ°·¹»ÑÀª¤¬¿É¤¤¤¬¡¢»Å»öÊÁ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¥×¥í¤È¤·¤ÆÂ¿¾¯¤ÎÌµÍý¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¼±¤ò»ý¤Äµ»½Ñ¼Ô¤Û¤É¡¢¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¥±¥¢¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿¿ÈÂÎÅªÉéÃ´¤ÎÃßÀÑ¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤ä¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÎ¥¿¦¤òÁªÂò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YOURTORUN¤Ï¡¢¡Öµ»½Ñ¼Ô¤Î¡Ø°ìÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¡Ù¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÄ¹¤¯·ò¹¯Åª¤Ë¤³¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À½ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿ÈÂÎ¤òÏ«¤ë¤¿¤á¤ÎÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¹¤¯·¼ÌØ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢³°ÍÑ¾Ã±êÄÃÄËºÞ¡Ê¼¾ÉÛÌô¡Ë¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥ß¥Ä ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦¹â²¬ À¿Ìï»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£LIVEÇÛ¿®¤ÎÆâÍÆ
ËÜÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊ²Ê³Ø¤Î»ëÅÀ¤È°åÌôÉÊ¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò¸ò¤¨¡¢°Ê²¼¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
- ¼¾ÉÛÌô¤ÎÁª¤ÓÊý¡§¡Ö¤É¤ì¤âÆ±¤¸¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¾É¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Àµ¤·¤¤ÁªÂò´ð½à
- ËýÀÅª¤ÊÄË¤ß¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡§Æü¾ï¤Î¥±¥¢¤ä»ÑÀª¤â´Þ¤á¤¿¹Í¤¨Êý
- °ÂÁ´À¤Ø¤ÎÍý²ò¡§·ÐÈéµÛ¼ý¤äÀ®Ê¬¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃÃÎ¼±
- ¥×¥í¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¥±¥¢¡§Ä¹¤¯Æ¯¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½¬´·
- ¼¾ÉÛÌô¤ÈÈéÉæ¿»Æ©¡§²½¾ÑÉÊ¤È¤Î°ã¤¤¤È¶¦ÄÌÅÀ
ËÜLIVE¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»Ü½Ñ¤äºÙ¤«¤Êºî¶È¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ»½Ñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î¿ÈÂÎ¥±¥¢¤ËÌòÎ©¤Ä¼ÂÁ©Åª¤ÊÆâÍÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ ～¼¾ÉÛÌô¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤«¤é³Ø¤Ö～¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¿ÈÂÎ¥±¥¢¡õ²½¾ÑÉÊ²Ê³Ø ÂÐÃÌLIVE
³«ºÅÆü»þ¡§ 2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë22:00～
ÇÛ¿®¾ì½ê¡§ ËÙÃÒ»Ò ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@un_tomos¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ¡Ê¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
½Ð±é¡§ NALU³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦ËÙÃÒ»Ò ¡ß ³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥ß¥Ä ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦¹â²¬À¿Ìï
ËÙÃÒ»Ò
ËÙÃÒ»Ò
ËÙ ÃÒ»Ò¡Ê¤Û¤ê ¤È¤â¤³¡Ë
NALU³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò
¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¡¿¥é¥Ã¥·¥å¥ê¥Õ¥Èµ»½Ñ¼Ô¡¦¹Ö»Õ¡¿¾¦ÉÊ³«È¯¼Ô
¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¶µ°é¡¦¾¦ÉÊ³«È¯¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¹½ÃÛ¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¥é¥Ã¥·¥å¥ê¥Õ¥È¶È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëµ»½Ñ¼Ô¤Î°ì¿Í¡£
¤Þ¤Ä¤²¥Ñー¥Þ¡Ê¥é¥Ã¥·¥å¥ê¥Õ¥È¡Ëµ»½Ñ¥»¥ß¥Êー¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤ÏÎß·×2,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥¤¥ê¥¹¥È°éÀ®¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¸½¾ìµ»½Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¥µ¥í¥ó¥ïー¥¯¡¢¹Ö»Õ³èÆ°¡¢¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¿³ºº°÷¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÆ°¡£¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÇº¤ß¤ä²ÝÂê¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢µ»½ÑÍýÏÀ¤ÈºÆ¸½À¤ò½Å»ë¤·¤¿»ØÆ³¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2021Ç¯¤ËNALU³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£
¥é¥Ã¥·¥å¥ê¥Õ¥È¾¦ºà¥áー¥«ー YOURTORUN¡Ê¥æ¥¢¥È¥ë¥ó¡Ë ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢´ë²è¡¦³«È¯¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¶µ°éÀß·×¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦¡¢²ñ°÷À©¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÅ¸³«¡£
Åìµþ¡¦Âçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Å¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¸þ¤±¾¦ºà¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥ì¥¸ÂÔ¤Á2»þ´ÖÈ¾¤Î¹ÔÎó¤òµÏ¿¡£
¥¢¥¤¥ê¥¹¥ÈÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤¿¾¦ÉÊ³«È¯ÎÏ¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÀß·×ÎÏ¤¬¶È³¦Æâ¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
2023Ç¯¤Ë¤ÏYOURTORUNÃ±ÆÈ¤Ç¤Î´Ú¹ñ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¡¢2Æü´Ö¤Ç200Ì¾°Ê¾å¤¬Íè¾ì¡£
¸½ºß¤Ï´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢¥É¥Ð¥¤¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¹á¹Á¡¢¾å³¤¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¥é¥Ã¥·¥å¥ê¥Õ¥Èµ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤È¾¦ÉÊ³«È¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥¸¥ª¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦Abema TV¡ÖFor JAPAN¡×¡¢Qualitas¤Ê¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤âÂ¿¿ô¡£
¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤È¡¢¶È³¦¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤Ï·ÃÈæ¼÷¤Ë¤Æ¥µ¥í¥ó¤ò±¿±Ä¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥Ð¥¤Ë¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¡¢¥É¥Ð¥¤¤ª¤è¤ÓÂæÏÑ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ø½ÐÅ¸¡£ÂæÏÑ¡¦¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ËÂåÍýÅ¹¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤òËÜ³Ê²½¡£
¡Öµ»½Ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Êì¤Ç¤¢¤ê¡¢³«È¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é¡¢
½÷À¤¬Ä¹¤¯¡¢·ò¹¯Åª¤Ë¡¢¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Îºß¤êÊý¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£YOURTORUN¡Ê¥æ¥¢¥È¥ë¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
YOURTORUN ¥·¥êー¥º
¾¦ÉÊ¡§¥àー¥ó¥í¥Ã¥É
ÂæÏÑ¡§ºÂ³Ø¡¦µ»½Ñ¥»¥ß¥Êー
¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥ïー¥ë¥É
NALU³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë YOURTORUN¡Ê¥æ¥¢¥È¥ë¥ó¡Ë ¤Ï¡¢¤Þ¤Ä¤²¥Ñー¥Þ¡Ê¥é¥Ã¥·¥å¥ê¥Õ¥È¡Ë¡¦¤Þ¤ÄÌÓ»Ü½Ñ¤ò¹Ô¤¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¸þ¤±¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¶È³¦½é¤Î´°Á´²ñ°÷À©¾¦ºà¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤â³èÍÑ¤·¡¢Á´¹ñ1,700Ì¾°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¡¦¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤Þ¤Ä¤²¥Ñー¥Þ»Ü½Ñ¤Î¸½¾ì¤Ç¡ÖËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¾¦ºà¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¡¢´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò¼«¼Ò°ì´Ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤È¤â¤¦¾¯¤·¡¢¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ä¤²¥Ñー¥Þ»Ü½Ñ¼ÔÌÜÀþ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢
»Å¾å¤¬¤ê¤Î°ÂÄêÀ¡¢ÁàºîÀ¡¢»Ü½Ñ¥¹¥Ôー¥É¡¢»Ü½Ñ»þ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ÄÌÓ»Ü½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×ÅÙ¤Î¹â¤¤Í×ÁÇ¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡£
Á¡ºÙ¤ÊÈþ¤òÄÉµá¤¹¤ë¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤¤¤¦¡È¿¦¿Í¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¦¾¦ÉÊÀß·×¤òºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÈþÍÆÅ¸¼¨²ñ¡Ö¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥ïー¥ë¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢
¥×¥í¸þ¤±¤Þ¤Ä¤²¥Ñー¥Þ¾¦ºà¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥ì¥¸ÂÔ¤Á2»þ´Ö°Ê¾å¤Î¹ÔÎó¤òµÏ¿¤·¡¢¶È³¦Æâ³°¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÂæÏÑ¡¦¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦ÃæÅì¡¦¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¡¢
¤Þ¤ÄÌÓ¡¦¤Þ¤Ä¤²¥Ñー¥Þµ»½Ñ¤ò°·¤¦³¤³°¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤«¤é¤â¹â¤¤»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NALU³ô¼°²ñ¼ÒËÜ¼Ò
¢£NALU³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊYOURTORUN¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤Þ¤Ä¤²¥Ñー¥Þ¡Ê¥é¥Ã¥·¥å¥ê¥Õ¥È¡Ë¡¦¤Þ¤Ä¤²»Ü½Ñ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¸þ¤±¾¦ºà¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¡£
ËÜ¼Ò¤òÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷¤Ë¹½¤¨¡¢»Ü½Ñ¸½¾ìÈ¯ÁÛ¤ò¼´¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯¤Ë¥é¥Ã¥·¥å¥ê¥Õ¥È¾¦ºà¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖYOURTORUN¡Ê¥æ¥¢¥È¥ë¥ó¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë³«È¯¤·¤¿¾¦ºà¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ¼Ô»ëÅÀ¤Ç¤Þ¤Ä¤²¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤È¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â²¬ À¿Ìï
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥ß¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯À½Ìô²ñ¼Ò¡£
¥·¥Ã¥×ºÞ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³°ÍÑ¾Ã±êÄÃÄËÌô¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¡¢60Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê°åÌôÉÊÊ¬Ìî¤Ç¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄË¤ß»ß¤áÀ®Ê¬¤ÎÈéÉæ¿»Æ©À¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë·ÐÈéµÛ¼ý¡ÊTDDS¡Ëµ»½Ñ¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¸·³Ê¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍý¡¦ÉÊ¼ÁÊÝ¾ÚÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢¹â¤¤°åÌôÉÊÉÊ¼Á¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Å½ÉÕºÞ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉý¹¤¤ºÞ·Á¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¤ËÂÐ±þ¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÀ½ÉÊ²þÎÉ¤È¿·µ»½Ñ¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
YOURTORUN ¹ÊóÃ´Åö¡§
E-mail¡§rika.yourtorun@gmail.com / info@yourtorun.net
HP URL¡§https://nalu-japan.com/
EC¥µ¥¤¥È¡§https://yourtorun.com/