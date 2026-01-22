¿ÊÏ©»ØÆ³¤Î¸úÎ¨²½¤È¼Á¸þ¾å¤ÎÅú¤¨¤Ï¡ØµÏ¿¤ÎÃßÀÑ¡ßAI¡Ù¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒNOLTY¥×¥é¥ó¥Êー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºÙÌî È¥¡Ë¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¡¢Âç³ØÆþ»î¤Î»ÖË¾ÍýÍ³½ñºîÀ®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡ÖNOLTY¥¹¥³¥é ÉûÃ´Ç¤mirAI »ÖË¾ÍýÍ³½ñºîÀ®¥µ¥Ýー¥È¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ÉûÃ´Ç¤mirAI¡Ë¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿À¸ÅÌ¡¦¶µ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ººÇØ·Ê
¶µ°é¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶µ°÷¤ÎÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê½ÅÍ×¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿ÊÏ©»ØÆ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Áí¹ç·¿ÁªÈ´Æþ»î¤ä¿äÁ¦·¿Æþ»î¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤ä·Ð¸³¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÙ¤ä¤«¤Ê»ØÆ³¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢
- ²Æ°Ê¹ß¤ËÅººï¤ä¸ÄÊÌÌÌÃÌ¤¬½¸Ãæ¤·¡¢Ë»»¦¤µ¤ì¤ë
- À¸ÅÌÂ¦¤Ë¼«¸ÊÍý²ò¤ÈÊ¸¾Ï¤Î¡ÈºàÎÁ¡É¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á½é¹Æ¤Î¼Á¤¬Äã¤¤
- À¸ÅÌ¤¬Â¿Ë»¤Ç¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤
¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬»¶¸«¤µ¤ì¡¢À¸ÅÌ¤Î¿ÊÏ©¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶µ°÷¤Î»ØÆ³»þ´Ö¡¦¿´ÍýÅªÉéÃ´¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NOLTY¥×¥é¥ó¥Êー¥º¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤ò¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò»Ù¤¨¤ëµÏ¿¤¬Æü¾ïÅª¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¡×¤ÈÂª¤¨¡¢ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢
¡¦ ÉûÃ´Ç¤mirAI¤Î¤ß¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç
¡¦ ÉûÃ´Ç¤mirAI ¤Ë²Ã¤¨¼êÄ¢¤ÇµÏ¿¤ò¤È¤Ã¤¿¾ì¹ç
¤Î£²·²¤òÈæ³Ó¤·¡¢À¸ÅÌ¤Î¼«¸ÊÍý²òÅÙ¤ä»ÖË¾ÍýÍ³½ñ¤Î¼Á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Êº¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÉûÃ´Ç¤mirAI¡Ê¤ß¤é¤¤¡Ë¤È¤Ï
ÉûÃ´Ç¤mirAI¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤Î¿ÊÏ©¼Â¸½¤È¶µ°÷¤Î½é´ü»ØÆ³»þ´Öºï¸º¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¿ÊÏ©»Ù±çAI¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ÊÀ¸À®AI¤Ï¿Í¤¬AI¤Ë¼ÁÌä¤·¡¢AI¤¬²óÅú¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇÉûÃ´Ç¤mirAI¤Ï²óÅú¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸ÅÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ÁÌä¤òÀ¸À®¤·¡¢À¸ÅÌ¼«¿È¤Î»×¹Í¤ä¶¯¤ß¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐÏÃ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤Î¼«¸ÊÍý²ò¤ä¿Ê³ØÀè¤Ø¤Î¶½Ì£´µ¯¡¢¿ÊÏ©ÁªÂò¡¢¸À¸ì²½¤Ê¤É¤òÂ¥¤·¡¢»ÖË¾ÍýÍ³½ñ¤ÎºîÀ®¤Þ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î³Ø¹»¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Ù±ç¤ò¶µ°÷¤¬°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¶ÈÌ³ÎÌ¤ª¤è¤Ó»Ä¶È»þ´Ö¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é´ü»ØÆ³¤ò¼ç¤ËÉûÃ´Ç¤mirAI¤¬¡¢Åººï»ØÆ³¤ò¶µ°÷¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¶µ°÷¤ÎÉéÃ´ºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¡ÖÀ¸ÅÌ¤È¤Î¿¼¤¤ÂÐÏÃ¡×¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¥µ¥Þ¥êー
ÉûÃ´Ç¤mirAI¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¼êÄ¢¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç
- ½é¹Æ¤Î¼Á¡¢¼«¸ÊÍý²ò¤Î¿¼²½¤¬32¥Ý¥¤¥ó¥È¸þ¾å
ÉûÃ´Ç¤mirAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¤Ç
- °ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î»ÖË¾ÍýÍ³½ñ»ØÆ³¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤¬Ìó50¡óºï¸º¡¢8³ä°Ê¾å¤Î¶µ°÷¤¬¿´ÍýÅªÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È²óÅú
- 91%°Ê¶µ°÷¤¬À¸ÅÌ¤Î»ÖË¾ÍýÍ³½ñ¤Î½é¹Æ¤Î¼Á¸þ¾å¤ò¼Â´¶
- 82%¤Î¶µ°÷¤¬¡¢AIÂÐÏÃ¤ÎÍúÎò¤¬¡ÖÀ¸ÅÌ¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú
Ä´ºº·ë²Ì¡ü8³ä°Ê¾å¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ç¼êÄ¢¡ßAI¤Ç½é¹Æ¤Î¼Á¤¬¸þ¾å¤·¡¢¼«¸ÊÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤È²óÅú¡£¼êÄ¢Ìµ¤·¤Î¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù32¥Ý¥¤¥ó¥È¤Îº¹
¢ÍÉûÃ´Ç¤mirAI¤Ï¡¢Ã±ÂÎ¤Î¥Äー¥ëÍøÍÑ¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¼«¸ÊÍý²ò¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ë¼êÄ¢¤È¤¤¤¦¡ÖÆü¡¹¤ÎµÏ¿¡×¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ÏÈôÌöÅª¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¼êÄ¢¤òÆü¾ïÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤ÏÆü¡¹¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÌÜÉ¸ÀßÄê¡¢´¶¼Õ¤ä³ëÆ£¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊµÏ¿¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÉûÃ´Ç¤mirAI¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿¼¤¯¼Â¤ê¤¢¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¼ÁÅª¤Ê²ò·è¤ÎÊý¸þÀ¤Ï¡ÖÃßÀÑ¡×¢ª¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¢ª¡Ö¾º²Ú¡×
(1)ÃßÀÑ ¨¡ Æü¡¹¤Î³Ø¤Ó¤È¸À¸ì²½¤Î·±Îý
NOLTY¥×¥é¥ó¥Êー¥º¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÃæ¹âÀ¸¸þ¤±¼êÄ¢¤Î¥¹¥³¥é¼êÄ¢¤Ï½ñ¤¯¤À¤±¤ÇPDCA¤ò²ó¤»¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸À¸ì²½¤ä¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¬½¬´·²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À¸ÅÌ¤ÏÆü¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤«¤é¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¼´¤ä¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¥¹¥È¥Ã¥¯¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥³¥é¼êÄ¢¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.noltyplanners.co.jp/schola/schola-program/
(2)¿¶¤êÊÖ¤ê ¨¡ ¸½ºß¡¦²áµî¡¦Ì¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°
¥¹¥³¥é¼êÄ¢¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¡ÖMy¥Ð¥È¥ó¥Îー¥È¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢³Ø¹»¹Ô»ö¤ä³Ø´ü¤´¤È¤Ê¤É¶èÀÚ¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇµÏ¿¤òÀ°Íý¤·¡¢¡Öº£¤Î¼«Ê¬¡×¡Ö²áµî¤Î¼«Ê¬¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢¼«¸ÊÍý²ò¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
My¥Ð¥È¥ó¥Îー¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.noltyplanners.co.jp/schola/schola-program/tool/mybatonset/
(3)¾º²Ú ¨¡ µÏ¿¤òÏÀÍýÅª¤ÊÊ¸¾Ï¤ËÊÑ´¹
¤³¤¦¤·¤ÆµÏ¿¡¦À°Íý¤µ¤ì¤¿¡È¼«Ê¬¤À¤±¤ÎºàÎÁ¡É¤ò¡¢ÉûÃ´Ç¤mirAI¤¬ÂÐÏÃ·Á¼°¤Ç¿¼·¡¤ê¤·¡¢ÏÀÍý¹½Â¤¤òÊä¶¯¤·¤Ê¤¬¤é»ÖË¾ÍýÍ³½ñ¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Þ¤¹¡£»ÖË¾ÍýÍ³½ñ¤Ë½ñ¤¯¤Ù¤ÆâÍÆ¤ÎÀ°Íý¤òAI¤¬¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶µ°÷¤Ï°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÌÌÃÌ¤ä²¿¤ò½ñ¤¯¤Ù¤¤«¤Î»ØÆ³¤ËÄÉ¤ï¤ì¤º¡¢¤è¤ê¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐÏÃ¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥³¥é¼êÄ¢¡ßÉûÃ´Ç¤mirAI¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¤»ÖË¾ÍýÍ³½ñ¤ÎºîÀ®¤ò¼Â¸½
¡Ö¥¹¥³¥é¼êÄ¢¤Ë¤è¤ëÃßÀÑ¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¡Ü¡ÖÉûÃ´Ç¤mirAI¤Ë¤è¤ë¸À¸ì²½¤È¹½Â¤²½¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÆÈ¼«À¤Î¤¢¤ë»ÖË¾ÍýÍ³½ñ¤¬ºîÀ®¤Ç¤¡¢¶µ°÷¤Î»ØÆ³ÉéÃ´¤âÂçÉý¤Ëºï¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ê¥í¥°¥Äー¥ë¤ÈÀ¸À®AI¥Äー¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢À¸ÅÌ¤Î¼çÂÎÅª¤Ê¿ÊÏ©ÁªÂò¡¢¿ÊÏ©¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥³¥é¼êÄ¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.noltyplanners.co.jp/schola/contact/
¢£¶µ°÷¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì³µÍ×
ÉûÃ´Ç¤mirAI¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶ÈÌ³ÎÌ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡¢¤Þ¤¿¿´ÍýÅªÉéÃ´¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤ò¶µ°÷¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î»ÖË¾ÍýÍ³½ñ»ØÆ³¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤¬Ìó50¡óºï¸º¡¢8³ä°Ê¾å¤Î¶µ°÷¤¬¿´ÍýÅªÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È²óÅú
¢ÍÀ¸ÅÌ°ì¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î»ÖË¾ÍýÍ³½ñ»ØÆ³»þ´Ö¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÊ¿¶Ñ2.6»þ´Ö¤«¤éÌó1.3»þ´Ö¤Ø¤ÈÌó50%ºï¸º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð40¿Í¥¯¥é¥¹¤Ç20¿Í»ØÆ³¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Ìó26»þ´Ö¤Î»þ´ÖÁÏ½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉûÃ´Ç¤mirAI¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤¿»ØÆ³¶ÈÌ³¤¬¸úÎ¨²½¤µ¤ì¡¢8³ä°Ê¾å¤Î¶µ°÷¤¬¿´ÍýÅªÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºï¸º¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢¶µ°÷¤¬ËÜÍè½¸Ãæ¤¹¤Ù¤À¸ÅÌ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ä¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤Ë»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü91%°Ê¶µ°÷¤¬À¸ÅÌ¤Î»ÖË¾ÍýÍ³½ñ¤Î½é¹Æ¤Î¼Á¸þ¾å¤ò¼Â´¶
¢ÍÉûÃ´Ç¤miAI¤«¤é¤Î¿¼·¡¤ê¼ÁÌä¤¬À¸ÅÌ¤Î¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤òÂ¥¤·¡¢ÏÀÍýÅª¤Ê»×¹Í¤ä¸À¸ì²½¤Î´ðÁÃ¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ìÄê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¿½é¹ÆºîÀ®¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÉûÃ´Ç¤mirAI¤ËÂåÂØ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶µ°÷¤Ï¤è¤ê¹âÅÙ¤ÊÆâÍÆ¤Î»ØÆ³¤ä¡¢À¸ÅÌ¸ÄÊÌ¤Î¶¯¤ß¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶µ°÷¤¬¡ÖÀ¸ÅÌ¤Ë¤â¤Ã¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ýー¥È¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü82%¤Î¶µ°÷¤¬¡¢AIÂÐÏÃ¤ÎÍúÎò¤¬¡ÖÀ¸ÅÌ¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú
¢ÍÉûÃ´Ç¤mirAI¤Ï¶µ°÷¤Î»ØÆ³ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶µ°÷¤¬À¸ÅÌ¤ÎÆâÌÌ¤ä»×¹Í²áÄø¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£À¸ÅÌ¤Î¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤ä¥¥ã¥ê¥¢´Ñ¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¶µ°÷¤¬À¸ÅÌ¤Î¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ®½Å¤Ê¾ðÊó¸»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÀ¸ÅÌ¤Î¹Í¤¨¤ä»×¤¤¤òÇÄ°®¤·¡¢»ØÆ³¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢AIÂÐÏÃ¤ÎÍúÎò¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸ÅÌ¤Î»×¹Í¤Îµ°À×¤ä¡¢»ÖË¾Æ°µ¡·ÁÀ®¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶µ°÷¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ø¤Î¼ÁÌäÆâÍÆ¤ò¤è¤êÅª³Î¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢À¸ÅÌ¤Î²ÝÂê¤ä¶¯¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£À¸ÅÌ¤Ø¤Î¡Ö¤è¤ê¿¼¤¤»ØÆ³¡×¤È¡Ö¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡×¤òÎ¾Î©
ÉûÃ´Ç¤mirAI¤Ï¡¢¶µ°÷¤Î¡Ö»ØÆ³»þ´Öºï¸º¡×¡Ö¿´ÍýÅªÉéÃ´·Ú¸º¡×¤È¤¤¤¦Æ¯¤Êý²þ³×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÂ¦ÌÌ¤È¡¢¡Ö»ÖË¾ÍýÍ³½ñ½é¹Æ¤Î¼Á¸þ¾å¡×¡ÖÀ¸ÅÌÍý²ò¤Î¿¼²½¡×¤È¤¤¤¦¶µ°é¸ú²Ì¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÂ¦ÌÌ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ°÷¤Ï¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ´Ö¤ÈÀº¿ÀÅª¤ÊÍ¾Íµ¤ò¡¢À¸ÅÌ¤È¤Î¤è¤ê¿¼¤¤´Ø¤ï¤ê¤ä¼Á¤Î¹â¤¤»ØÆ³¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶µ°÷¤ÈAI¤¬ºÇÅ¬¤ÊÌò³äÊ¬Ã´¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤Î¿ÊÏ©»ØÆ³¤Î·Á¤Ï¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Ä¤Ä¡¢À¸ÅÌ¤Î¼çÂÎÅª¤Ê¿ÊÏ©ÁªÂò¡¢¿ÊÏ©¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº³µÍ×- Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¡ÖÉûÃ´Ç¤mirAI¡×¤òÆ³Æþ¡¦ÍøÍÑ¤·¤¿À¸ÅÌ¡¦¶µ°÷
- Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î20Æü～2025Ç¯12·î14Æü
- Í¸ú²óÅú¿ô¡§À¸ÅÌ238Ì¾¡¦¶µ°÷22Ì¾
- Ä´ººÊýË¡¡§Web¥¢¥ó¥±ー¥È
³ô¼°²ñ¼ÒNOLTY¥×¥é¥ó¥Êー¥º
ÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿ー¤è¤ê2011Ç¯¤ËÊ¬¼Ò²½¡£¼ç¤Ê»ö¶È¤Ï¼Ò°÷ÍÑ¼êÄ¢¤äÈÎÂ¥ÍÑ¼êÄ¢¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Äー¥ë»ö¶È¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤ÎÃÎ¼±ÄêÃå¤ä¿»Æ©¤ò»Ù±ç¤¹¤ëSDGs»Ù±ç»ö¶È¡¢Ãæ¹âÀ¸¤Î»ñ¼ÁÇ½ÎÏ¤ò°é¤à³Ø¹»¸þ¤±¿Íºà°éÀ®»ö¶È¡£À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤áÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤àÁ´¤Æ¤Î¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ò»Ù±ç¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒNOLTY¥×¥é¥ó¥Êー¥º
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¿·Àî1-4-1 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÏ»¹Ã¥Ó¥ë3³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºÙÌî¡¡È¥
HP¡§https://www.noltyplanners.co.jp/
NOLTY¥¹¥³¥é(R)
¡ÖÀ¸³¶¡¢À®Ä¹¤ò³Ú¤·¤àÎÏ¤Î°éÀ®¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ãæ³Ø¹»¡¦¹â¹»¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë³Ø¹»¤òÂÐ¾Ý¤ËÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬À®Ä¹¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£