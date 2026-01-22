¡Ú¥»¥ë¥Õ¡Ü¥µー¥Ó¥¹¡ÛÅ¹ÊÞ¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀ¼¤«¤é¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡È¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¤±¤É¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤Î¥·¥ã¥Ä¡¦¥Ö¥é¥¦¥¹È¯Çä
¥¤¥ª¥ó¤Ï£±·î£²£²Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥¤¥ª¥ó¡×¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×Ìó£´£²£°Å¹ÊÞ¢¨£±¡Ë¤È¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¨¥·¥«¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£Ó£Å£Ì£Æ¡Ü£Ó£Å£Ò£Ö£É£Ã£Å¡Ê°Ê²¼¡¢¥»¥ë¥Õ¡Ü¥µー¥Ó¥¹¡Ë¡×¤è¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ö£Ó£Å£Ì£Æ¡Ü£Ò£Å£Ñ£Õ£Å£Ó£Ô £Ì£Á£Â¡×´ë²è¤«¤é¡¢¥·¥ã¥Ä¡¦¥Ö¥é¥¦¥¹·×£´¼ïÎà¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ë¥Õ¡Ü¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡Ö¼«Á³¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÍ¥¤·¤¤Êë¤é¤·¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÄó°Æ¤äÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°áÎÁÉÊ¤ÎÅ¹Æ¬²ó¼ý¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡££²£°£²£µÇ¯¤Ç£²£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¾¦ÉÊ´ë²èÃ´Åö¼Ô¤¬°ì½ï¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¤±¤É¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Å¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È£Ó£Î£Ó¤Ç¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ£µÌ¾¤¬°Õ¸«¤ò½Ð¤·¡¢Ãå¾æ¤äÂµ¾æ¤¬Ä´À°¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢Ãå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥·¥ã¥Ä¤È¥Ö¥é¥¦¥¹¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î°ìÈÖ¶á¤¯¤Ë¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°Õ¸«¤òÄ¾¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¦ÉÊ´ë²èÃ´Åö¼Ô¤È¤Ï°ã¤¦»ëÅÀ¤Ç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¥»¥ë¥Õ¡Ü¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥¨¥·¥«¥ë¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ä¶¤ä¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä³µÍ×¡Û
È¯ÇäÆü¡§£²£°£²£¶Ç¯£±·î£²£²Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¡Ö¥¤¥ª¥ó¡×¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×Ìó£´£²£°Å¹ÊÞ¢¨£±¡Ë
¾¦ÉÊ¿ô¡§¥·¥ã¥Ä¡¦¥Ö¥é¥¦¥¹·×£´¼ïÎà
²Á³Ê¡§ËÜÂÎ£³,£¹£¸£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£´,£³£·£¸±ß¡Ë
£×£Å£ÂÈÎÇä¡§¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×
https://aeonretail.com/Page/f-selfservice.aspx
£Ó£Î£Ó¡§¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡×https://www.instagram.com/self_service_jp/
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
£±.¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÌÊÆþ¡¡¥É¥í¥¹¥È»È¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä
¡ÖÍÍ¡¹¤ÊÂÎ·¿¤ÎÊý¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×¡Ö£±Ëç¤ÇÃå¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Å¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤¿Å¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÄó°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥É¥íー¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÇÃå¾æ¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Á³Ê¡§ËÜÂÎ£³,£¹£¸£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£´,£³£·£¸±ß¡Ë
¥«¥éー¡§£Á¥³¥¤¥¢¥ª¡¡
¥µ¥¤¥º¡§£Í¡¦£Ì¡¦£Ø£Ì
£².¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÌÊÆþ¡¡¥·¥ã¥ó¥Ö¥ìー»É½«Æþ¥·¥ã¥Ä
ÇØÃæ¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤¢¤ë¥³ー¥É»É½«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Á°³«¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢±©¿¥¤È¤·¤Æ¤âÃå¤é¤ì¤ë¡¢Ãå²ó¤·¡¡¡¡¤Ç¤¤ë¥·¥ã¥Ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£»É½«¤Î¿ÞÊÁ¤äÀ¸ÃÏ¤Î¿§¤Ï³§¤Ç°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Á³Ê¡§ËÜÂÎ£³,£¹£¸£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£´,£³£·£¸±ß¡Ë
¥«¥éー¡§£Á¥³¥¤¥¢¥ª¡¡
¥µ¥¤¥º¡§£Í¡¦£Ì¡¦£Ø£Ì
£³.¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÌÊÆþ¡¡¶¯Ç²»É½«Æþ¥Ö¥é¥¦¥¹
´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤¿Å¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°Õ¸«¤ò¤â¤È¤Ëº£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー¤Î¤¨¤ê¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¥«¥Õ¥¹¤ä¤¨¤ê¤Ë¾®²Ö»É½«¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£»É½«¤Î¿ÞÊÁ¤äÀ¸ÃÏ¤Î¿§¤Ï³§¤Ç°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Á³Ê¡§ËÜÂÎ£³,£¹£¸£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£´,£³£·£¸±ß¡Ë
¥«¥éー¡§¥¢¥¤¥Ü¥êー¡¡
¥µ¥¤¥º¡§£Í¡¦£Ì¡¦£Ø£Ì
£´.¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÌÊÆþ¡¡¥ê¥Ü¥ó»È¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹
´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤¿Å¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°Õ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿Âµ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶»¸µ¤Î¥ê¥Ü¥ó¡¢¤ä¤ä¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¿þ¤Î£Õ·¿¥«ー¥Ö¤Ç¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Ãå¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë³§¤Ç°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âµ¤ÏÆü¾ï¤ÇÃå¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Âµ¸ý¤Ë¥´¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¿¤¯¤·¾å¤²¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£À¸ÃÏ¤Î¿§¤Ï£Ó£Î£Ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤Ã¤¿¥¦¥¹¥¢¥«¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Á³Ê¡§ËÜÂÎ£³,£¹£¸£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£´,£³£·£¸±ß¡Ë
¥«¥éー¡§¥¦¥¹¥¢¥«¡¡
¥µ¥¤¥º¡§£Í¡¦£Ì¡¦£Ø£Ì
¢¨£±¡§Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÉÊÂ·¤¨¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å