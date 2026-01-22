¡ÚÆîµªÇòÉÍ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÛÏÂ²Î»³¸©»º¤Î½Õ¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ÇºÌ¤ë¥Ï¥¤¥Æ¥£ーÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ÖBlossom Fruits Night Stay¡×¤òÈ¯Çä
¡ÖBlossom Fruits Night¡×¥¤¥áー¥¸
ÆîµªÇòÉÍ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë(ÏÂ²Î»³¸©À¾Ì¶Ï¬·´ÇòÉÍÄ®¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í:ºûÀî ¾¼°ì)¤Ï¡¢2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¤«¤é5·î31 Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢½Ü¤ÎÏÂ²Î»³¸©»º¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£ーÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ÖBlossom Fruits Night Stay¡×¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½Õ¤Î²Ì¼Â¤¬ºé¤¸Ø¤ë¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤®¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ï¥¤¥Æ¥£ー¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¸©»º¤Î¤¤¤Á¤´¡Ö¤Þ¤ê¤Ò¤á¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢È¬ºó¤ä´Å²Æ¤Ê¤É¤Î´»µÌ¤ä¥¥¦¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¤Ê¤É½Ü¤Î·Ã¤ß¤òìÔÂô¤ËÌ£¤ï¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Æî¹âÇß¤Î¹á¤ê¤È¤Þ¤ê¤Ò¤á¤Î´Å¤µ¤òÅ»¤ï¤»¤¿Ê¿»ô¤¤Íñ¤Î¥¦¥Õ¥Þ¥è¥Íー¥º¤ä¡¢¥¥¦¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¤Î¤»¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¯¥¨¥µ¥ó¥É¤Ê¤É¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¤Û¤Î¤«¤Ê»ÀÌ£¤ä´ÅÌ£¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¥»¥¤¥Ü¥êー6ÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥á¥¤¥ó¤Ï¾å¼Á¤Ê»Ý¤ß¤ò¤â¤Ä»Æµí¤Î¥°¥ê¥ë¤ò¡¢ÌÚ¤Î²ê¤ÎÀ¶¡¹¤·¤¤¹á¤ê¤òÍø¤«¤»¤¿¥·¥ã¥¹ー¥ë¥½ー¥¹¤Ç¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤ー¥Ä¤ÏÈ¬ºó¤Î¥¿¥ë¥È¥ì¥Ã¥È¤ä¤Þ¤ê¤Ò¤á¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥åー¥ë¤È¤È¤â¤Ë¾¤¤·¾å¤¬¤ë¥¤¥Á¥´¥¹¥³ー¥ó¤Ê¤É¡¢½Õ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë5ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Åö½ÉÇñ¥×¥é¥ó¸ÂÄê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¸ÅºÂÀîÄ®»º¤Î¥¥¦¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¥¸¥ã¥à¤ËÏÂ²Î»³¸©»º¤Î¥¸¥ó¥¸¥ãー¥¨ー¥ë¤ä¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥¸¥åー¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¥º¡×¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤ò²Ú¤ä¤«¤Ê½Õ¤Î°ìÇÕ¤È¤·¤Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤´ÂÚºß¤ÏÇòÉÍ²¹Àô¤ÎÅò¤ò¤ªÉô²°¤Ç³Ú¤·¤á¤ë²¹ÀôÉÕ¤µÒ¼¼¤äÏÂÍÎ¼¼¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£½÷»ÒÎ¹¤äÂ´¶ÈÎ¹¹Ô¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤´Í§¿Í¤È²á¤´¤¹¤´Ë«Èþ¥¹¥Æ¥¤¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
ÏÂ²Î»³¸©»º¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£ー¤ò´®Ç½¤¹¤ëÂÚºß¤òÀ§Èó¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Ö Blossom Fruits Night Stay¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÏÂ²Î»³¸©»º¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£ーÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥¤¥Ü¥êー¤Ë¤ÏÇß¤Î¹á¤ê¤ò²Ã¤¨¤¿¥Áー¥º¤Èºù¥¨¥Ó¤Î¤ß¤«¤ó¥¬¥ì¥Ã¥È¡¢¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¤ÈÈ¬ºó¤Î¥ªー¥Ö¥ó¥Ñ¥óÊ´¾Æ¤¤Ê¤É½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ë6ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÌ¤êË¤«¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¤Ï´Å²Æ¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥åー¥ë¤òÅº¤¨¤¿¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¤ä¡¢¥¥¦¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¥Ù¥êー¥Ì»ÅÎ©¤Æ¤Ê¤É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÅö¥×¥é¥ó¸ÂÄê¤Ç¡¢¸ÅºÂÀîÄ®»º¥¥¦¥¤¥¸¥ã¥à¤ò»È¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½Õ¤Î²Ì¼Â¤¬ºé¤¸Ø¤ë¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤®¤òÀ§Èó¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥á¥Ë¥åー¡§
¡Ú¥»¥¤¥Ü¥êー¡Û¡Ê6¼ïÎà¡Ë
¡¦Çß·°¥Áー¥º¤Èºù¥¨¥Ó¡¢¤ß¤«¤ó¤Î¥¬¥ì¥Ã¥È
¡¦Ê¿»ô¤¤Íñ¡¢¤Þ¤ê¤Ò¤á¤ÈÆî¹âÇß¤Î¥¦¥Õ¥Þ¥è¥Íー¥º
¡¦¿·¶ÌÇ¬¤È´Å²Æ¤Î¥àー¥¹
¡¦¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¤ÈÈ¬ºó¤Î¥Ïー¥Ö¥Ñ¥óÊ´¾Æ¤
¡¦¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¤¤¿¥¯¥¨¥µ¥ó¥É¡¡¥¥¦¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È
¡¦»³ºÚ¤Î¥Ù¥Ë¥¨¡¡Í®»Ò¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ
¥»¥¤¥Ü¥êー¡¡¥¤¥áー¥¸
¡Ú¥á¥¤¥ó¡Û
¡¦»Æµí¥°¥ê¥ë¡¡´»µÌ¤ÈÌÚ¤Î²êÉ÷Ì£¤Î¥·¥ã¥¹ー¥ë¥½ー¥¹
¥á¥¤¥ó¡¡¥¤¥áー¥¸
¡Ú¥¹¥¤ー¥Ä¡Û¡Ê5¼ïÎà¡Ë
¡¦ÏÂ²Î»³¸©»º¥ì¥â¥ó¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é
¡¦ÏÂ²Î»³¸©»º¥¥¦¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¡¡¥Ù¥êー¥Ì»ÅÎ©¤Æ
¡¦ÏÂ²Î»³¸©»ºÈ¬ºó¤Î¥¿¥ë¥È¥ì¥Ã¥È¡¡¥¿¥¤¥àÉ÷Ì£
¡¦¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å ¥¯¥ê¥å¡¡ÏÂ²Î»³¸©»º´Å²Æ¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥åー¥ë¤È¶¦¤Ë
¡¦¤¤¤Á¤´¥¹¥³ー¥ó¡¡¤Þ¤ê¤Ò¤á¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥åー¥ëÅº¤¨
¥¹¥¤ー¥Ä¡¡¥¤¥áー¥¸
¡Ú¥É¥ê¥ó¥¯¡Û
¡¦¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¥º¡×
¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ë¥É¥ê¥ó¥¯(2ÇÕ)
¡¦10¼ïÎà¤Î¹ÈÃã¡¦¥³ー¥Òー¡ÊÌÃÊÁÊÑ¹¹¼«Í³¡Ë
¡öÄÉ²Ã1,700±ß¤Ç¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Õ¥êー¥Õ¥íー(90Ê¬)¤ËÊÑ¹¹¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ÖBlossom Fruits Night Stay¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î1Æü(Æü)～5·î31Æü(Æü)
ÆâÍÆ¡§¡¦²¹Àô¥Ó¥åー¥Ð¥¹ÉÕ ¥×¥ì¥ß¥¢¥ëー¥à¤ä¥¹ー¥Ú¥ê¥¢¥ëー¥à¡¢ÏÂÍÎ¼¼¡Ê¤¤¤º¤ì¤â42Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë¤Ê¤É¤«¤éÁª¤Ù¤ë5¥¿¥¤¥×¤Î¤ªÉô²°¤Ç¤Î¤´½ÉÇñ
¡¦¥Û¥Æ¥ë¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Î¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£ー¡ÖBlossom Fruits Night¡×
¡¦¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¥º¡×
¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¤´Ä«¿©
ÎÁ¶â¡§²¹Àô¥Ó¥åー¥Ð¥¹ÉÕ ¥×¥ì¥ß¥¢¥ëー¥à 1Ì¾ÍÍ26,130±ß～(2Ì¾1¼¼¤´ÍøÍÑ»þ)
¢¨¾åµÎÁ¶â¤Ï¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£ÊÌÅÓ¡¢ÆþÅòÀÇ¤ò¿½¤·¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¨ÎÁ¶â¤ÏµÒ¼¼¥¿¥¤¥×¡¢¤´ÍøÍÑÆü¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨»ÅÆþ¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥Ë¥åー¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¤´´õË¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¯¥Æ¥ë¤Þ¤¿¤Ï¥â¥¯¥Æ¥ë¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ï¥¤¥Æ¥£ー¤Î¤ß¤Î¤´ÍøÍÑ¤â1Ì¾ÍÍ7,400±ß¤è¤ê¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Õ¥êー¥Õ¥íー¤Î¾ì¹ç¤Ï90Ê¬1,700±ßÄÉ²Ã¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡
ÆîµªÇòÉÍ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë TEL¡§0739-43-2600¡¡URL¡§ https://www.shirahama-marriott.com
¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¤³¦70°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢600¸®¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¥ê¥¾ー¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î·Ý½Ñ¤ò¹â¤áÂ³¤±¡¢¤ªµÒÍÍ¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¸¤¤¿°ä»º¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥â¥À¥ó¤Ç²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤È¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÄó¶¡¤·¡¢Æü¾ï¤òÄ¶¤¨¤¿ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿å½à¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤È´üÂÔ¤¬¿Ê²½¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤â¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥°¥ìー¥È¥ëー¥à¥í¥Óー¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥²¥¹¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î³×¿·Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¶È³¦¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ïwww.MarriottHotels.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Facebook¤äX¡Ê@marriott¡Ë¡¢Instagram¡Ê@marriotthotels¡Ë¤Ç¤â¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ëMarriott Bonvoy(TM)¡Ê¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¥Ü¥ó¥ô¥©¥¤¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Marriott Bonvoy¤Ï²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÊÂ³°¤ì¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤äMarriott Bonvoy Moments¤Ç¤ÎÂÎ¸³¡¢¤½¤·¤ÆÌµÎÁ¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¨¥êー¥È¥¹¥Æー¥¿¥¹¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤¿Çñ¿ô³ÍÆÀ¤ò´Þ¤à¡¢ÈæÎà¤Ê¤ÆÃÅµ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ marriottbonvoy.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£