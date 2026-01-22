ÌÀ¼£¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡¢¥«¥«¥ª¤Î¹á¤ê¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë¡Ömeiji THE Cacao ¥Á¥ç¥³¿ÇÃÇ¡×¤¬Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤¤Ë1·î27Æü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
ÓÌ³Ð¤Î¥Ç¥¸¥¿¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤¹¤ëSCENTMATIC³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§·ªÀ´½Ó¼£¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢°Ê²¼¡Ö¥»¥ó¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ÌÀ¼£¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§È¬Èø Ê¸ÆóÏº¡¢°Ê²¼¡ÖÌÀ¼£¡×¡Ë¤È¡¢¹¥¤¤Ê¹á¤ê¤Î·¹¸þ¤«¤é¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Á¥ç¥³¤ò¿ÇÃÇ¤¹¤ë¡Ömeiji THE Cacao ¥Á¥ç¥³¿ÇÃÇ¡×¤ò¶¦Æ±³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÍ³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø"meets THE Cacao" À¤³¦¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î¥«¥«¥ªÂÎ¸³¥·¥ç¥Ã¥× by meiji THE Cacao¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢²ñ´üÁ°È¾¤Î1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨KAORIUM¤ÏSCENTMATIC³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥«¥«¥ª¤Î¹á¤ê¡×¤òKAORIUM¤Ç¸À¸ì²½¡£¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥Á¥ç¥³¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¿·ÂÎ¸³
ÌÀ¼£¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¥«¥«¥ª¤ÎÀ¤³¦¤ò¿¼¤¯Ãµµá¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¥«¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÌÀ¼£¥¶¡¦¥«¥«¥ª¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢»ºÃÏ¤äÀ½Ë¡¤Ø¤Î¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ömeiji THE Cacao¡×¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Åß¤Î´¨¤µ¤¬¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¤è¤ê°ìÁØ¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¡¢¡ØÌÀ¼£¥¶¡¦¥«¥«¥ª¡Ù¤¬¡¢»ºÃÏ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥«¥«¥ª¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÌû¤·¤à¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤È¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ömeiji THE Cacao ¥Á¥ç¥³¿ÇÃÇ¡×¤Ï¡¢²ñ´üÁ°È¾¤Î1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Å¹Æ¬¤Ë¤Æ¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ömeiji THE Cacao ¥Á¥ç¥³¿ÇÃÇ¡×¤Ï¡¢ÌÀ¼£¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÌ£¤ä¹á¤ê¤ÎÍ×ÁÇ¤òÊ¬Îà¤·¤¿¥Äー¥ë¡Ö¥Õ¥ìー¥Ðー¥Û¥¤ー¥ë¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¥«¥«¥ª¤Î¹á¤ê¤ò12¼ïÎà¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥»¥ó¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢¹á¤ê¤È¸ÀÍÕ¤òÁê¸ß¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëAI¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖKAORIUM¡×¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸À¸ì²½¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¥«¥«¥ª¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¹á¤ê¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¹¥¤ß¤Î¹á¤ê¤ò²òÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÍýÁÛ¤Î¥«¥«¥ª¡×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î¥ì¥³¥á¥ó¥É¤ä¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°Äó°Æ¤Ê¤É¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¹ØÇãÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Î¾¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ó¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¡Âç»³»á¡§
¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¤¤¤¦¡¢Ã¯¤â¤¬°¦¤¹¤ë¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Î¡Ø¹á¤ê¡Ù¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¾¦ÉÊÁª¤Ó¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Âç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ¼£ÍÍ¤¬»ý¤Ä¥«¥«¥ª¤ÎÀìÌçÃÎ¸«¤È¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎKAORIUM¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ä¾´¶Åª¤Ê¥Á¥ç¥³Áª¤Ó¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¹¥¤¤Ê¹á¤ê¡Ù¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¶Ã¤¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿Ì¿¤Î¥«¥«¥ª¤Ë½Ð²ñ¤¦´î¤Ó¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
ÌÀ¼£ ¥°¥íー¥Ð¥ë¥«¥«¥ª»ö¶ÈËÜÉô ¥«¥«¥ª¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¥«¥«¥ª¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹G ¾¾²¬»á¡§
¡ÖÌÀ¼£¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥ìー¥Ðー¥Û¥¤ー¥ëÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¥«¥«¥ª¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢KAORIUM¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢¹á¤ê¤ò¸ÀÍÕ¤Ç¥¬¥¤¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ØÈþÌ£¤·¤¤¡Ù¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡Ø¼«Ê¬¤Î´¶À¤Ë¹ç¤¦¥«¥«¥ª¡Ù¤òÃµµæ¤¹¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤äÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦°ìÎ³¤ò¸«¤Ä¤±¡¢º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¥»¥ó¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ïº£¸å¤â¡¢¡ÖKAORIUM¡×¤ÈÌÀ¼£¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î»ý¤Ä±ü¿¼¤¤¹á¤ê¤ÎÀ¤³¦¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢¥«¥«¥ª¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§"meets THE Cacao" À¤³¦¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î¥«¥«¥ªÂÎ¸³¥·¥ç¥Ã¥× by meiji THE Cacao
³«ºÅÆü»þ¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë～2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00～20:00 ¢¨»ÜÀß±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë
¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤ 1³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®2-7-1
¼Â»ÜÆâÍÆ¡§
¡ÚÁ´´ü´Ö¡Û¿·¾¦ÉÊ¡¦¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡¦¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤Î¥¤ー¥È¥¤¥ó
¡Ú²ñ´üÁ°È¾¡§1/27～2/2¡ÛÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ømeiji THE Cacao ¥Á¥ç¥³¿ÇÃÇ¡Ù
¡Ú²ñ´ü¸åÈ¾¡§2/3~2/14¡Û¡Ømeiji THE Cacao ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥Õ¥ÈBOX¡ÙÈÎÇä
¢¨¡Ömeiji THE Cacao ¥Á¥ç¥³¿ÇÃÇ¡×¤Ï¿ï»þ¼õÉÕ¡¦ÌµÎÁ¤ÇÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ömeiji THE Cacao ¥Á¥ç¥³¿ÇÃÇ¡×¤Ï¡¢º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½êÍ×»þ´Ö¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÌÀ¼£¥¶¡¦¥«¥«¥ª¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥«¥«¥ªËÜÍè¤ÎÌ£¤ä¹á¤ê¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡£¤Ò¤ÈÎ³¤ÎÆ¦¤Ë¤â¼ê¤ò¤Ì¤«¤Ê¤¤¡£
»ºÃÏ¤«¤éÇÛ¹ç¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©Äø¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¤è¤¦¤ÊÉÊ¼Á¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¼ê¤Î¤È¤É¤¯¥«¥¿¥Á¤Ç¡£
¤³¤ì¤¬¡¢¥«¥«¥ª¤Ê¤Î¡©¤³¤ì¤â¡¢¥«¥«¥ª¤Ê¤Î¡©
ÈþÌ£¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÌû¤·¤µ¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤â¤È¤Ø¡£
¤³¤³¤í¤Þ¤ÇËþ¤¿¤¹¡¢¤Ò¤È¸ý¤ò¡£¤â¤Ã¤È¡£
https://www.meiji.co.jp/products/brand/the-cacao/
¡ÖÌÀ¼£¥¶¡¦¥«¥«¥ª¡×¤Ï¡¢ÌÀ¼£ÆÈ¼«¤Î¥«¥«¥ªÇÀ²È»Ù±ç³èÆ°¡Ö¥á¥¤¥¸¡¦¥«¥«¥ª¡¦¥µ¥Ýー¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿ÃÏ°è¤Î¥«¥«¥ªÆ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥«¥«¥ª¤Î»ºÃÏ¤«¤éÀ½Ë¡¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢ÌÀ¼£¤Ë¤·¤«°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡¢¥«¥«¥ªËÜÍè¤Î¹áÌ£¤ò³è¤«¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¤¹¡£¥«¥«¥ª¤Î3¤Ä¤Î¹áÌ£¤ò¼´¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤Ê¹á¤ê¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é»º¥«¥«¥ªÆ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Ê¥Ã¥Æ¥£¥«¥«¥ª¡×¡¢¥Õ¥íー¥é¥ë¤Ê¹á¤ê¤Î¥Ú¥ëー»º¥«¥«¥ªÆ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Õ¥íー¥é¥ë¥«¥«¥ª¡¦¥é¥Æ¡×¡¢¥Õ¥ëー¥Æ¥£¤Ê¹á¤ê¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ»º¤Î¥«¥«¥ªÆ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Õ¥ëー¥Æ¥£¥«¥«¥ª¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥ëー¥Æ¥£¥«¥«¥ª¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥ß¥ë¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Õ¥ëー¥Æ¥£¥«¥«¥ª¡¦¥é¥Æ¡×¤Î4¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡É¤ÎÎÎ°è¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¡È¥«¥«¥ª¡É¤Î¿·¤·¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤äÌû¤·¤ßÊý¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¹á¤ê¤È¸ÀÍÕ¤òÊÑ´¹¤¹¤ëAI¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖKAORIUM¡×¤È¤Ï
KAORIUM¤Ï¡¢¥»¥ó¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬³«È¯¤·¤¿¹á¤ê¤È¸ÀÍÕ¤òÁê¸ß¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëAI¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Û£Ëæ¤ÇÂª¤¨¤Ë¤¯¤¤¹á¤ê¤Î°õ¾Ý¤ò¸ÀÍÕ¤Ç²Ä»ë²½¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ËÉ³¤Å¤¯¹á¤ê¤òÆ³¤½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÀÍÕ¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¹á¤ê¤ò¿¼¤¯Ì£¤ï¤¦ÂÎ¸³¤Ïº¸±¦Î¾Ç¾¤ò³èÀ²½¤·¡Ê¢¨1¡Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤Þ¤À¸«¤Ì´¶À¤Ø¤Îµ¤ÉÕ¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¹á¤ê¤È¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Ê¤°º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤¬À¸¤ß½Ð¤¹²ÁÃÍ¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢´¶À¶µ°é¡¢°û¿©ÂÎ¸³¡¢¹ØÇãÂÎ¸³¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨£±¡Ë»²¾È¸µ¡§¡ÖÃí°Õ¤¬Ç¾¤Ç¤ÎÓÌ³Ð½èÍý¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á ―Ç¾ÇÈ·×Â¬¤Ë¤è¤êÆ÷¤¤Äè¼¨¸å1ÉÃ°ÊÆâ¤ÎÇ¾³èÆ°¤ÎÊÑ²½¤ò¸¡½Ð―¡×https://www.a.u-tokyo.ac.jp/topics/topics_20190322-1.html
KAORIUM ¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー¡§https://youtu.be/wnfDTy6cJ8A
¡ÚSCENTMATIC³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
¥»¥ó¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢¹á¤ê¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ëAI¡ÖKAORIUM¡×¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¡Ö¹á¤ê¤ÎÂÎ¸³¡×¤òÁÏ¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖÓÌ³Ð¤Î¥Ç¥¸¥¿¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¿Í¤Î´¶À¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³×¿·À¤Ï¹ñºÝÅª¤Ë¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡ØA¡Ç Design Award¡Ù¤Ç¥·¥ë¥Ðー¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡·ªÀ´ ½Ó¼£
½êºßÃÏ¡§¢©150-0013 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4ÃúÌÜ22ÈÖ7¹æ 3³¬
URL¡§https://scentmatic.co.jp