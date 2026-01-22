『ホットペッパーグルメ』「席押さえ」機能を全国で提供開始

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田 圭一）が運営する、満足度No.1(*1)の飲食店予約・グルメ情報サイト『ホットペッパーグルメ』は、2026年1月22日（木）より、『ホットペッパーグルメ』アプリで“いますぐ入れる近くのお店”を確認し、その場で席を確保できる「席押さえ」機能を全国で提供します。これにより、その瞬間の空席がひと目で分かり、待ち時間や手間なくスムーズに飲食店を決められる新しい外食体験が可能になります。

(*1) 2025年6月時点 株式会社東京商工リサーチ調べ

1. 「席押さえ」機能の概要

本機能は、『ホットペッパーグルメ』アプリ上で、“いますぐ入れる近くのお店”をマップから探し、その場で席を即時に確保できる機能です。

【利用の流れ】

1. アプリを起動すると、ユーザーの現在地周辺にある飲食店がマップ上に表示されます。

2. このうち、現在空席がある店舗は“いますぐ入れる近くのお店” として地図上にピンで分かりやすく表示されます。

3. 店舗から送信されるリアルタイムの席稼働データに基づき、ユーザーの検索条件で利用可能な空席状況が表示され、希望する店舗の席をアプリ上から直接確保できます。

4. 席の確保後も、利用開始時間の1分前までキャンセルが可能(*2)で、直前の予定変更にも柔軟に対応できます。

機能紹介サイト：https://www.hotpepper.jp/walkin/features/

(*2) 席押さえのキャンセルについては、キャンセル規定が適用されませんが、一定期間内のアプリからのキャンセル回数や無断キャンセルの回数に応じて、機能利用が制限される場合があります。

2. 「席押さえ」機能リリースの背景

機能開発にあたり実施した調査では、予約を受け付けている飲食店でも、来店客の約63%が予約なしで訪れており、さらにその3割以上は、来店の直前（1時間以内）にお店を決めていることが分かりました。(*3)

急に外食を決め、すぐに入れるお店を探したい人が多い一方で、消費者は店舗の空席状況を事前に把握することが難しく、街を歩いて空席を探したり、複数の店舗へ電話をかけたりと、手間のかかる店舗探しを強いられていました。また飲食店側も、空席確認の電話対応に追われる負担を抱えているほか、当日の空席や直前キャンセルによる空席情報を、消費者に十分に届けられていないという課題がありました。

『ホットペッパーグルメ』は、『Airレジ』などの店舗向けSaaSと連携することで得られるリアルタイムの席情報を活用し、今まさにお店を探している消費者へ“いますぐ入れる近くのお店”として提示することで、飲食店・消費者双方の“不”を解消する新しい来店体験の実現を目指します。

(*3) インターネット調査（2024年7月実施）。20代～60代の男女10,000人（北海道、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、広島、福岡）を対象に実施。【予約の有無】予約を受け付けている飲食店で、直近半年以内に夜に外食した経験がある5,869人について、直近の外食から最大3件の来店（計13,392件）を集計。【お店を決めるタイミング】上記のうち、予約せずに外食した経験がある1,000人について、同様に最大3件の来店（計1,904件）を集計。

3. お得な特典について

本機能をより多くの方に体験していただくため、2026年2月5日（木）より、初めて「席押さえ」をご利用の方限定で、総額最大5000円分割引となるお得な特典を実施します。 1月22日（木）からの事前エントリーで、2000円分の割引チケットをプレゼント！さらにお得にご利用いただけます。詳細は特典サイトをご確認ください。

https://www.hotpepper.jp/campaign/lastminute_cp_202602/

4. 「席押さえ」機能開発責任者のコメント

石川 周平(いしかわ しゅうへい)

株式会社リクルート

販促領域プロダクトマネジメント室（旅行・飲食・ビューティー・IDP） Vice President

『HOT PEPPER』はクーポンマガジンとしての創刊以来、インターネットやスマートフォンの普及、人々の行動習慣の変化に合わせて形を変えてきました。電話予約が主流だった時代にネット予約機能を導入し、飲食店予約のスタイルを大きくアップデートするなど、利用者の行動変化に寄り添いながら、飲食領域における“予約・来店の当たり前”を築いてきました。

今回の「席押さえ」機能は、消費者の“いま”の空席が見えにくいという課題や、飲食店の“当日空席を有効活用しにくい”という構造的な課題を解消するために開発したものです 。長年にわたり飲食領域の予約・集客に向き合ってきた『ホットペッパーグルメ』の知見と、『Airレジ』をはじめとするSaaS基盤から得られるデータを掛け合わせることで、リクルートだからこそ実現できた新しい来店体験です。

『ホットペッパーグルメ』は今後も、単なる予約プラットフォームにとどまらず、消費者が“いつでも・どこでも・簡単に”行きたいお店に出会えるサービスへ進化し続けます。さらに、飲食店と個人の最適なマッチングを通じて、飲食業界の持続可能性にも貢献してまいります。

